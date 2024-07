Magaly Medina defiende a Ana Paula frente a conductoras de ‘América Hoy’: “Y dicen que empoderan a las mujeres”

Magaly Medina defiende a Ana Paula frente a conductoras de ‘América Hoy’. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. La conductora Magaly Medina lanzó fuertes críticas este 17 de julio en ‘Magaly TV La Firme’ a las conductoras de ‘América Hoy’ por tratar de minimizar a la modelo Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, debido a su papel como ama de casa y su falta de oficio conocido.

Todo esto, luego que las presentadoras del programa, Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna habrían insinuado que la brasileña no debía opinar sobre contratos y acuerdos en la carrera futbolística de su esposo, provocando la indignación de Medina. A raíz de la polémica del ‘Depredador’ al no querer enfrentarse con Alianza Lima.

Ante ello, Medina destacó lo que considera un trato insultante hacia Ana Paula, cuestionando la autoridad de quienes argumentan empoderar a las mujeres mientras demuestran lo contrario. “Esas que siempre dicen que empoderan a las mujeres, que no rajan, que no humillan, que no denigran, y a Ana Paula la dejan como una buena para nada”, señaló Magaly con firmeza, criticando el doble estándar que percibe en los discursos de empoderamiento.

“Ellas dicen: ‘no puede hablar de acuerdos, acaso ella es abogada, porque no tiene oficio’. Eso también es insultante. Esas que siempre dicen que empoderan a las mujeres, que no rajan, que no humillan, que no denigran, y a Ana Paula la dejan como una buena para nada, ¿por qué? Porque fue bailarina, ¿por qué no hace más que dedicarse a los hijos?”, expresó la popular ‘urraca’ con firmeza.

La popular conductora subrayó la importancia y el respeto que merece la decisión de quedarse en casa y administrar el hogar, una labor que realizan miles de mujeres en Perú. “Es igual de respetable que lo que hacemos aquí (...) Si alguna de ustedes no saben lo que es quedarse en casa, administrar una casa, están en nada, son ignorantes totales”, afirmó Medina.

“Así que no tenemos por qué encararles a la mujer esa. ‘Claro, tú no eres nada, eres poca poza solo porque te quedas en la casa con los hijos y el marido’. No, no, no, no, no. Si alguna de ustedes no sabe lo que es realmente quedarse en la casa, asumir todas las responsabilidades que una casa implica la crianza de los hijos y todo el resto de administración de un hogar, pues están en nada. O sea, están en nada. Son ignorantes totales. Bueno, sigo. Y esto no quiere decir no estoy defendiendo a Ana Paula”, mencionó.

Asimismo, Medina dejó claro que no estaba defendiendo específicamente a Ana Paula Consorte, sino criticando la actitud de las presentadoras de ‘América Hoy’ que, según ella, denigran a una gran parte de la población femenina. “Se llenan las bocas diciendo que no denigran, eso es una manera de denigrar a la mitad del país. Porque en este país, lamentablemente sí, pues hay muchas mujeres que han optado, otras porque no tuvieron la educación necesaria, otras porque sus maridos no quieren y otras porque no tienen chamba, no la consiguen, están encargadas de su casa”, concluyó.

Ana Paula Consorte evita comentar sobre accionar de Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte aseguró, mediante sus redes sociales, que ya no seguirá con el tema porque un día anterior lo hizo porque sintió que Brunella Horna y los dirigentes de la UCV estaban mintiendo con respecto al accionar de Paolo Guerrero en el partido del pasado sábado 13 de julio contras los íntimos.

“No voy a decir mucho más sobre el tema porque eso es lo que quieren y necesitan. Ayer vine aquí al canal a hablar de las mentiras que se están diciendo relacionadas con CONTRATOS y ACUERDOS”, escribió en un inicio.

