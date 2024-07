Dina Boluarte asegura que trabaja hasta madrugada: “Mis ministros me dicen, ¿en qué minuto duerme usted?”

Fuente: TV Perú

La presidenta Dina Boluarte aseguró este jueves, durante un discurso en el 51.º aniversario de la Asociación de Exportadores del Perú, que el panorama económico ha mejorado significativamente en comparación con el año pasado. “Aquella vez, en esta misma fecha, hablamos sobre el avance de nuestras exportaciones y lo que proyectábamos para 2024. Hoy podemos afirmar que la recuperación económica de nuestro país ya está en marcha”, declaró.

La mandataria resaltó la fortaleza monetaria del país y destacó el alto “sentido de responsabilidad” del Gobierno en mantener el crecimiento económico, que en mayo pasado registró un aumento del 5,04%. “Nuestro sol peruano ha podido recuperarse, consolidándose como la moneda más fuerte de la región. Tenemos la menor inflación en la región”, señaló.

“El año pasado esto no era posible creer, pero nos mantuvimos tercos y dijimos: tiene que darse. ¿Cómo? Simple, trabajando. Esforzándonos. Muchos de mis ministros me dicen: ‘Presidenta, ¿en qué minuto duerme usted?’, porque a veces les mando mensajes a las tres de la mañana, dos de la mañana”, añadió.

Boluarte atribuyó este crecimiento al “mayor dinamismo” de sectores como manufactura, pesca, transporte, construcción y comercio. “Seguramente el próximo año, como hoy, estaremos acá dando nuevos resultados. Seguiremos en esa mirada de querer seguir trabajando por el desarrollo de la patria porque [para] aquello que se hace con amor no hay cansancio, sueño, sed ni hambre. Solo queremos resultados positivos”, apuntó.

Dina Boluarte se ríe por pregunta sobre quién se hizo cargo del gobierno cuando se realizó cirugía plástica. TV Perú

Según una investigación de Hildebrandt en sus trece, la presidenta se ausentó de su cargo durante 12 días a mediados de 2023 para someterse a una rinoplastia y otros retoques faciales. Durante ese período, que comenzó el 28 de junio, pausó su agenda oficial y no participó en Consejos de Ministros ni en actividades públicas.

La gobernante retornó a la vida pública el 10 de julio con un rostro renovado. Desde entonces, según la revista —que citó tres fuentes oficiales—, se ha sometido a tratamientos menos invasivos para disimular los signos del envejecimiento. Por este caso, un grupo de legisladores impulsó una de las siete mociones de vacancia que no han prosperado hasta el momento.

Fuerza Popular votó en bloque y en contra de todas las solicitudes de destitución presidencial en menos de dos años, lo que impidió que estos pedidos fueran aprobados. A inicios de julio, Boluarte fue consultada al respecto en dos ocasiones durante su primera rueda de prensa después de más de 90 días de silencio mediático.

En la primera consulta, respondió brevemente, sin aludir a los procedimientos. “Ya quisiera desaparecerme un solo minuto y no hacer mi trabajo como presidenta”, dijo en tono humorístico. En la segunda ocasión, apenas esbozó una sonrisa e intentó desviar la atención hacia temas que consideraba más relevantes.

Dina Boluarte en una fotografía de archivo. Foto: Presidencia/Flickr

“Muchas gracias y disculpen la sonrisa porque estamos hablando de cosas tan importantes como traer tecnología de China al Perú. Estas preguntas, estas preguntas tendenciosas, son a las que me refiero, y no ayudan, no generan interés en la población”, señaló.

La última vez que Boluarte había comparecido ante los reporteros fue en un pronunciamiento en la Casa de Gobierno en abril pasado sobre las joyas y relojes de lujo Rolex que había lucido en numerosos eventos y que no había declarado entre sus bienes. Inicialmente, dijo que eran joyas de fantasía fina, pero luego admitió ante la Fiscalía de la Nación que eran piezas de oro y brillantes prestadas por el gobernador Wilfredo Oscorima, a quien llamó ‘wayki’ (amigo en idioma quechua).

La jefa de Estado registra un nivel de desaprobación sin precedentes en Perú, con solo un 5% de apoyo, según la última encuesta de Datum. Esta cifra, la más baja para un mandatario desde 1980, supera incluso las gestiones cuestionables de Alan García y Alejandro Toledo. En el primer trimestre del año, Boluarte tenía un 10% de aprobación, pero su respaldo cayó al 7% tras el estallido del Rolexgate. Desde entonces, la situación ha empeorado con una serie de investigaciones en su contra.