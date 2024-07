Gaela Barraza sorprende a ‘Tomate’ Barraza al ingresar a universidad antes de acabar el colegio

Gaela Barraza ingresó a la universidad con apenas 16 años.

Gaela Barraza, modelo peruana e hija del conocido exlocutor radial Carlos ‘Tomate’ Barraza, ha logrado un hito significativo al ser aceptada en una universidad con tan solo 16 años, a pesar de no haber culminado aún la secundaria. Este impresionante logro ha llenado de orgullo a su padre, quien recientemente compartió la emocionante noticia con un medio local.

“Estoy orgulloso de mi hija Gaela porque este año termina la secundaria, pero ya ingresó a la universidad”, declaró el conductor del espacio digital ‘Más vale tarde’.

'Tomate' Barraza junto a su hija Gaela, de tan solo 16 años.

‘Tomate’ Barraza destacó que, a pesar de sus compromisos académicos, Gaela no abandonará las pasarelas, una actividad en la que destaca y que la ha llevado a coronarse como Miss Teen Model World 2023. “No dejará el modelaje, pues le apasiona”, dijo al diario Trome.

Además, mencionó que tanto él como Danuska Zapata, madre de Gaela Barraza y su expareja, están brindando todo el apoyo necesario para que su hija pueda compaginar su carrera como modelo con los estudios universitarios.

“Siento que este año llega con mejores noticias a mi vida”, añadió ‘Tomate Barraza’, reflejando su felicidad y satisfacción por los logros académicos y personales de Gaela. La joven modelo, quien ya se ha presentado en diversas pasarelas y campañas publicitarias, se prepara ahora para enfrentar un nuevo desafío en su vida: la educación superior, desde donde espera seguir cosechando éxitos.

Gaela Barraza es hija de 'Tomate' Barraza y Danuska Zapata. La pareja terminó en el 2011.

¿Qué carrera estudiará Gaela Barraza?

Gaela Barraza ha dado un paso importante en su trayectoria académica al ser aceptada en una universidad para estudiar la carrera de Marketing y Administración. A sus 16 años, la ganadora del Miss Teen Model World 2023 ha demostrado habilidades y dedicación excepcionales al ingresar a la educación superior sin haber culminado aún la secundaria.

Aunque se desconoce cuál es la universidad a la que postuló Gaela Barraza, este logro ha llenado de orgullo a sus padres ‘Tomate’ Barraza y Danuska Zapata.

Gaela Barraza se perfila siendo una futura administradora de empresas. Instagram/@gaelabarraza_

‘Tomate’ Barraza preocupado por pretendientes

Gaela Barraza, nacida en Lima el 11 de febrero de 2008, se coronó como ganadora del prestigioso concurso Miss Teen Model World a los 15 años, generando un enorme orgullo en sus padres, quienes siempre la han apoyado y querido profundamente. Actualmente, a sus 16 años, la hija de ‘Tomate’ Barraza continúa su carrera como modelo profesional y aspira a ser administradora de empresas.

Debido a que Gaela todavía no ha alcanzado la mayoría de edad, su padre, ‘Tomate’ Barraza, ha manifestado su preocupación por los numerosos mensajes inapropiados que su hija recibe a través de sus redes sociales. Según el locutor peruano, incluso algunos futbolistas, casados y con familia, se han comunicado con la joven modelo.

'Tomate' Barraza exige que futbolistas dejen de escribirle a su hija Gaela Barraza.

“Mi hija es bonita, es atractiva, siempre habrá un payaso, que no solo le escriba en redes, sino también que se quiera pasar de vivo. Gaela tiene 16 años, es menor de edad. No voy a decir quiénes son porque son varios, pero estos jugadores que escriben ya no jo***, es una niña. Está bien que no parezca de 16 años, pero acaba de cumplirlos”, reveló en el podcast de Carlos Orozco.

Después que Carlos ‘Tomate’ Barraza expresara su preocupación y molestia debido a que su hija Gaela fue contactada por varios futbolistas, el cantante señaló que estas personas ya han cesado con su acoso. “Ya pararon de escribirle, están asustados porque saben que ella es menor de edad y es un delito. Si me entero de otro, ahí sí me voy con todo”, complementó el artista.