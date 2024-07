Janet Barboza resalta logros de Gisela Valcárcel, pero minimiza premio Martín Fierro de Magaly Medina: “Hay niveles”

Janet Barboza resalta logros de Gisela Valcárcel, pero minimiza premio Martín Fierro de Magaly Medina. América TV.

Janet Barboza se encargó de resaltar la carrera televisiva y empresarial de Gisela Valcárcel, tras ser invitada como parte del jurado en el ‘Internacional Emmy Awards 2024′ que organiza la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión para reconocer los mejores programas de televisión producidos fuera de los Estados Unidos.

En la reciente edición de ‘América Hoy’, la popular ‘Rulitos’ se encargó en enaltecer la trayectoria de la madre de Ethel Pozo al ser invitada como uno de los jurados de la importante Academia en México.

“Es una mujer empresaria exitosa y ha construido una carrera brillante con más de 30 años en TV, que tiene la correa ancha porque le han dicho de la A a la Z. Sin embargo, ella no se amilana. ¿Saben dónde está?, está en los Internacional Emmy Awards codeándose con los productoress y artistas más importantes”, dijo.

En seguida, no perdió la oportunidad en minimizar la estatuilla que ganó la conductora de espectáculos Magaly Medina en la categoría ‘Mejor Presentadora de Tv’ en los Premios Martín Fierro Latino el pasado mes de noviembre en Miami.

“No está en una alfombra roja, no está en un eventito cualquiera donde te entregan un premio que le entregan a todo el mundo. No, no, por favor, hay premios que se compra”, resaltó Barboza y de fondo, Edson Dávila preguntó si refería a los Martín Fierro de Argentina.

Janet Barboza minimizó dicha premiación y comentó que la directora de GV Producciones está “en los International Emmy Awrads, codeándose con las más grandes y como jurado”.

Luego de ello comentó que hay niveles entre ser jurado y que vayas en una terna que van a premiar a varias personas de la TV Latinoamericana.

“La experiencia prima por sobre todas las cosas y hay niveles, una cosa es irte a una premiación internacional para ser jurado y otra es que vaya a una terna donde van a premiar 7 u 8 personas porque destacan en algo... cuando se dice que hay nivel, Gisela lo sabe y tú también lo sabes”, reafirmó Janet.

Como se recuerda, Janet Barboza y Magaly Medina tienen una larga diferencias de hace muchos años, donde la conductora de ‘América Hoy’ cada vez que puede resalta que la popular Urraca es una mezquina. Y por su lado, la esposa de Alfredo Zambrano señala que Barboza habría sido la tercera en discordia en una relación que tuvo con un gerente de televisión.

¿Gisela Valcárcel regresará a la TV peruana?

El mundo de la televisión peruana se encuentra agitado por un rumor que ha estado circulando en TikTok: la posible compra del 30% de las acciones de Latina Televisión por parte de la popular conductora Gisela Valcárcel.

Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, abordó esta especulación en su programa, preguntándose si esta información es verídica o simplemente una estrategia publicitaria para promocionar el nuevo programa de la ‘Señito’.

“Ay pues, la están haciendo larga con esos de las acciones... ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Si realmente compró el 30% de las acciones o es un jueguito publicitario para el programa que va a lanzar Gisela muy pronto en Latina?”, comentó el conductor de ‘Préndete’, reflejando la curiosidad y el escepticismo que rodean este rumor.

Además, Kurt Villavicencio lanzó otra especulación sobre el debut de Gisela Valcárcel en el canal de San Felipe, sugiriendo que se está preparando un megaestudio para su nuevo programa. “Se habla de que están preparando un megaestudio, incluso que ya hay pautas y promociones que van a salir al aire. Bien que ya estás bien metida, Gisela, en todo eso”, añadió ‘Metiche’.

Gisela Valcárcel habría comprado acciones en Latina.