Mujeres awajún y wampís rechazan al Minedu por no abordar adecuadamente violencia sexual y exigen medidas contra la impunidad

Menores awajún y wampís se mantienen vulnerables ante problemática de violencia sexual en Amazonas. Foto: Manos Unidas/Mano Alzada/Composición Infobae

El descontento del pueblo indígena awajún persiste hacia el Gobierno. A través de un comunicado, difundido este lunes, el Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi expresó su postura de rechazo ante la reciente Resolución Ministerial No 338-2024 del Ministerio de Educación, publicada en el Diario Oficial El Peruano el último sábado.

El documento establece un Grupo de Trabajo sectorial para abordar la violencia sexual en estudiantes de las comunidades awajún y wampis; sin embargo, la organización considera que esta medida “no resolverá un problema multifactorial”.

Pues, aunque la disposición del Minedu establece la separación de personal docente y administrativo involucrado en delitos de violencia sexual, soporte socioemocional y capacitación a la comunidad educativa con enfoque intercultural, las mujeres awajún sostienen que se deben incluir medidas que aseguren también la erradicación de la impunidad, así como acciones preventivas.

“Como lo expresamos en el pronunciamiento del Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi, del 4 de julio, exigimos decisiones de carácter intersectorial e intergubernamental en cuatro ejes básicos: protección, educación, salud integral y justicia erradicando la impunidad, desarrollando acciones de prevención, atención y reparación”, manifestaron.

Comunicado del Consejo de Mujeres Awajún Wampis Umukai Yawi.

Exigen presupuesto justo para erradicar violencia sexual

Asimismo, el Consejo insistió en que la comisión intersectorial debe estar presidida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) e incluir a las organizaciones indígenas de la provincia de Condorcanqui y los distritos de Imaza y Aramango, en Amazonas, para combatir este tipo de violencia.

De lo contrario, sin la participación activa y liderazgo indígena, las soluciones no tendrán viabilidad. “No es posible, no es viable, ni sostenible interculturalmente, un plan sin la participación activa y el liderazgo de nuestras organizaciones”, reafirmaron.

Además, en su comunicado enfatizaron la importancia de incrementar el presupuesto para enfrentar la violencia sexual y, al mismo tiempo, ejecutar una estrategia efectiva de protección en su territorio.

Ministro de Educación, Morgan Quero, calificó hechos vinculados a violencia sexual denunciados por docente awajún como "prácticas culturales". Foto: Andina

“El plan de acción requiere de presupuesto adicional para el 2024 e incrementar el presupuesto 2025, sin ello no se podrá encarar la crisis y desarrollar una estrategia de protección en el territorio. No es posible afrontar la emergencia sin recursos que haga justicia, atienda y proteja el derecho de más de 524 vidas y evitar que se siga incrementando la violencia sexual de niñas, niños y adolescentes”, acotaron.

Mientras tanto, el grupo de trabajo del Ministerio de Educación, que deberá instalarse en un plazo máximo de tres días hábiles y tendrá una vigencia de 80 días, con posibilidad de prórroga, revisará los casos de violencia sexual a través del Portal SíseVe, plataforma virtual del Minedu para denunciar la violencia escolar. Y, por otro lado, ejecutará la financiación de las plazas docentes, entre otras, en los centros educativos afectados.

Mujeres awajún y wampís alzan su voz contra el Gobierno para exigir medidas eficaces que contribuyan a eliminar la violencia sexual en sus territorios. Foto: Gob.pe

¿Qué está pasando con el pueblo awajún en Amazonas?

El mes pasado, la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis, Rosmery Pioc, denunció 524 presuntos casos de abuso sexual cometidos por docentes desde 2010 en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, y reveló que la insuficiencia de las sanciones y la alta tolerancia a estos delitos resultó en la destitución de solo 111 profesores y la absolución de otros 72 casos.

No obstante, a pesar de la gravedad de estos hechos, el ministro de Educación, Morgan Quero, y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, los calificaron como “prácticas culturales”.

Aun cuando el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) cuenta con la Ordenanza Territorial N.º 06-2023-GTAA, que prohíbe matrimonios y uniones con menores de edad y compromisos entre estudiantes y profesores, como un esfuerzo del pueblo indígena para poner fin a estos abusos.