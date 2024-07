Christian Domínguez se pronuncia sobre las imágenes de la camioneta de Christian Cueva en el cumpleaños de Pamela Franco

Christian Domínguez se pronuncia sobre las imágenes de Christian Cueva en la fiesta de cumpleaños de Pamela Franco. | Radio Panamericana

En una reciente aparición en un programa de radio junto a Karla Tarazona y Luigui Carbajal, Christian Domínguez sorprendió al referirse a las imágenes del auto de Christian Cueva en la fiesta de cumpleaños de Pamela Franco. A pesar de las críticas que ambos personajes vienen recibiendo por el presunto acercamiento que estaría afectando la tranquilidad de Pamela López, el cumbiambero decidió no arremeter contra la madre de su hija.

Durante la transmisión, Luigui Carbajal no dudó en preguntarle al líder de la ‘Gran Orquesta’ si alguna vez había celebrado el cumpleaños de Karla Tarazona. Sin embargo, el cantante entendió que la pregunta estaba relacionada con la polémica reciente y respondió con firmeza. “No tengo por qué opinar porque cada uno tiene su vida y puede hacer con ella lo que mejor le parezca porque es su vida”, dijo en un primer momento.

Christian Domínguez aprovechó la oportunidad para hablar sobre el respeto que mantiene hacia Pamela Franco, a pesar de que su relación terminó debido a sus infidelidades. “No tengo por qué opinar porque es la mamá de mi hija y eso merece un respeto también. Por respeto a la mamá de mi hija yo no opinaré absolutamente nada de este tema ni de los que vengan sobre ella”, afirmó el cantante, demostrando su intención de evitar más polémicas.

La postura de Christian Domínguez fue claro al señalar que no quiere involucrarse en temas que puedan generar más controversias. Aceptó la invitación de sus compañeros para hablar de otros temas, pero dejó en claro que no desea tocar asuntos relacionados con su expareja. “Y lo segundo es que, si me estiman un poquito, ya ese tema ni lo toquemos. Para mí es lo correcto, cada uno debe hacer lo que es correcto”, reflexionó el cumbiambero.

Finalmente, cuando lo cuestionaron por no querer hablar del tema y le preguntaron si ahora sí quiere hacer las cosas bien, él solo atinó a decir lo siguiente: “Trato de hacer las cosas más correctas del mundo, pero a veces me salen incorrectas”.

Christian Domínguez habló sobre las indirectas de Pamela Franco

En medio de la reciente controversia, Christian Domínguez ha decidido hablar sobre las publicaciones de Pamela Franco en redes sociales, que muchos interpretaron como indirectas hacia él debido a sus infidelidades pasadas. Sin embargo, el cumbiambero aclaró la situación y contó la conversación que tuvo con su expareja, asegurando que las insinuaciones no estaban dirigidas a él.

“No son para mí”, afirmó Domínguez categóricamente en su reciente aparición. El cantante reveló que, preocupado por la percepción pública, decidió hablar directamente con Pamela para aclarar el asunto. “Le pregunté si esos Tiktoks eran para mí y me respondió que esté tranquilo, que nada de lo que hace en redes es para mí ni para otra persona”, explicó.

