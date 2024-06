Cronograma AFP: HOY es la última fecha para registrar la solicitud de retiro según el dígito 5 del DNI

Última fecha para los usuarios del quinto grupo. (Infobae/Archivo/Actualidad Laboral)

¡Atención, afiliado! Este 24 de junio es la tercera y última fecha para que los usuarios del quinto grupo -es decir, los que cuenten con DNI finalizado en el dígito 5- registren su solicitud de retiro en el portal de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP).

Los usuarios del sistema previsional privado que estén interesados en la liberación de las cuatro unidades impositivas tributarias (UIT) o 20 mil 600 soles deben tener en cuenta que el horario de atención para inscribir su pedido de desembolso es de 08:00 a 18:00. Se recomienda a los afiliados tomar sus precauciones y registrar sus respectivas solicitudes con anticipación, evitando dejar el proceso para último momento.

Cronograma restante

Si su DNI finaliza en el dígito 5, usted podrá registrar su solicitud el 24 de junio.

Si su DNI finaliza en el dígito 6, usted podrá registrar su solicitud el 25 de junio.

Si su DNI finaliza en el dígito 7, usted podrá registrar su solicitud el 26 de junio.

Si su DNI finaliza en el dígito 8, usted podrá registrar su solicitud el 27 de junio.

Si su DNI finaliza en el dígito 9, usted podrá registrar su solicitud el 28 de junio.

Si su DNI finaliza en el dígito 0, letra u otro, usted podrá registrar su solicitud el 1 de julio.

¿Qué hacer si se le pasó su fecha para registrar la solicitud de retiro? (Infobae/Grupo El Comercio/Adobe Stock/Business International)

Ventana extraordinaria

Vale recordar que la AAFP dividió a los usuarios en diez grupos con la intención de lograr un proceso de retiro más organizado y tranquilo. Por ello, asignó a cada parte tres fechas para registrar su solicitud de liberación de sus fondos. No obstante y consciente de que no todos los usuarios, por el motivo que fuese, lograrán hacer uso del retiro en las fechas establecidas, la entidad estableció un último lapso libre para tramitar la devolución. Este iniciará el 2 de julio y finalizará el 17 de agosto. Dentro de estos límites y exceptuando los días no hábiles, los interesados podrán inscribir su solicitud por la liberación de su dinero independiente del grupo al que pertenezcan. Una vez finalizado el periodo, la AAFP inhabilitará la plataforma de retiros.

Identificación del último dígito del DNI

En lo que va del proceso de inscripción, cientos de usuarios han manifestado su confusión a través de las redes sociales respecto a un mismo tema: ¿cuál es el último dígito del DNI? Sucede que el documento nacional de identidad cuenta con un número de ocho cifras y, separado por un guion, un número final.

Es importante aclarar que este dígito separado por el guion no es el último dígito que se debe tomar en cuenta para identificar su grupo. Este número es conocido como el dígito verificador y sirve para otros procesos correspondientes a la identificación. El dígito que determina su posición en el cronograma es la última cifra del número regular del DNI, el que se encuentra previo al guion.

¿Cómo identificar el último dígito de mi DNI para retiro de AFP?

¿Qué es el retiro AFP?

La salud financiera de las familias peruanas se vio significativamente afectada tras el periodo 2023, producto de las crisis climáticas y sociales que dificultaron el correcto desarrollo del aparato de producción nacional. El resultado fue la recesión económica y la caída de la economía nacional en un 0,5 %.

Ante ello, el Gobierno dispuso la séptima liberación de los aportes realizados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con la intención de oxigenar a la ciudadanía en sus gastos cotidianos, así como en sus deudas. El retiro habilitado refiere a una cantidad máxima de cuatro UIT o 20 mil 600 soles.