Jazmín Pinedo revela que fue estafada en más de S/ 100 mil por una persona cercana: “Le di gran parte de mis ahorros”

Jazmín Pinedo denuncia que fue estafada por más de S/. 100 mil por una persona cercana. América TV.

Jazmín Pinedo se pronunció acerca de lo que está pasando Israel Dreyfus, quien fue estafado por más 100 mil soles por Gonzalo Méndez, la expareja de Gabriela Serpa. El exchico reality reveló que le dio todos los ahorros de su vida.

Ante ello, la conductora de ‘Más Espectáculos’ reveló que ella también ha sido engañada por otra persona que pertenecía a su entorno y lamentablemente ha perdido más de 100 mil soles.

Jazmín Pinedo detalló que vivió algo parecido a lo que le pasó a Israel Dreyfus porque una persona muy cercana se acercó hace 3 años a pedirle dinero, con la promesa de devolvérselo con un interesante interés. Luego de cumplir la primera vez, le volvieron a pedir más dinero, pero esta vez jamás volvió a ver su plata.

“Me pasó algo similar. Una persona cercana se me acercó a pedir dinero, yo le di, y te hablo más de 100 mil soles. Le doy este dinero y la persona me devuelve, primero se ganan tu confianza hasta cuando dicen; ‘ya la tengo servidita’ y me pidieron un poco más dinero”, contó para luego indicar que ya no le retornaron sus ahorros.

La popular ‘Chinita’ comentó que esta persona era de su entera confianza, por eso es que no dudó y aceptó en darle parte de sus ahorros; sin embargo, al pasar los años sin obtener su dinero, ha decidido proceder de manera legal. “Prefiero evitar decir el nombre porque estoy viendo esta situación de manera legal con mi abogado”, puntualizó.

Jazmín Pinedo denuncia que fue estafada por más de S/. 100 mil por una persona cercana. América TV.

Jazmín no pierde las esperanzas de tener de nuevo su dinero

Jazmín Pinedo comentó que no pierde la esperanzas de que este sujeto le devuelva todo su dinero porque señala que esta cifra estaba destinada para los estudios superiores de su única hija que tiene con Gino Assereto.

“Le di mis ahorros desde que era una niña, trabajo desde los 16 años. Y le di literalmente mucho de mis ahorros que eran un dinero separado para los estudios y el futuro de mi hija... Tengo la esperanza que la persona que está detrás de esta situación se pongan la mano en el corazón y cumpla con lo que tenga que cumplir”, explicó.

Por otro lado, señaló que esta situación es muy complicada para cualquier persona, pero en su caso le afectó a nivel de su salud. “Es una situación difícil y que incluso te enferma, he pasado unos meses bien difíciles, me desgastó la energía de una manera que no te imaginas”, confesó.

Jazmín Pinedo denuncia que fue estafada por más de S/. 100 mil por una persona cercana. América TV.

Jazmín Pinedo y su juicio contra Latina TV

No es el primer proceso legal que había empezado, Jazmín Pinedo, en enero del 2024, apoyó pública y abiertamente a Johanna San Miguel en sus acusaciones contra Latina TV. La conductora de ‘Esto es Guerra’ indicó que existían argollas en dicha casa televisora.

Pese a que Jazmín evitó decir el nombre del canal, la modelo fue bastante clara al mostrarle su apoyo a la ‘mamá leona’. Como se recuerda, Latina TV enjuició a la ‘chinita’ por incumplimiento de contrato, cuando ella terminó su ciclo en ‘Mujeres al Mando’ y se fue a conducir ‘Esto es Guerra’ en el verano del 2020.

“Yo manejo mucha información de eso que estaban hablando ahí. Eso de la argolla en ese canal, que me olvidé del nombre, eso de la argolla es verdad, es de años”, dijo muy segura la popular ‘Chinita’.

“Eso de la argolla era realidad, tiempo pasado, las cosas han mejorado. Eso que había un camerino específico, la verdad que sí. Del 100% de lo que ha dicho Johanna San Miguel, el 99.9 % es real... horrible eso de las argollas en los canales, terrorífico”, continuó.

Jazmín Pinedo respalda las acusaciones de Johanna San Miguel contra Latina TV. América TV.