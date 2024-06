Ana Paula Consorte posterga regreso a Brasil y visita a ‘Doña Peta’ con sus hijos: “Tenía los pasajes comprados”

Ana Paula Consorte posterga regreso a Brasil y visita a ‘Doña Peta’ con sus hijos. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes revelaciones. En el último episodio de ‘Magaly TV La Firme’ del 5 de junio, Magaly Medina abordó nuevamente la relación entre la modelo Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero, sugiriendo un posible punto de quiebre. Esto ocurrió después de que circularan imágenes de la pareja frente a un abogado, supuestamente firmando acuerdos relacionados con la salida de la modelo y sus hijos hacia Brasil.

Sin embargo, a pesar de que el futbolista le habría firmado los documentos para que pueda salir del país con los dos niños, la influencer brasileña permanece en el Perú. Según lo revelado por la figura de ATV en su programa, la garota ya tiene pasajes para su tierra natal, pero lo que ha sorprendido a muchos al verla visitando a ‘Doña Peta’, madre de Guerrero.

Magaly informó: “Dijimos en la noche (ayer) se irá, pero hoy a las 11:15 seguía (en el hotel) (...) por la tarde, se fue a la casa de Doña Peta porque sus niños ya estaban ahí, se queda largo rato (...) De repente se está despidiendo porque lo que sabemos es que ya tenía los pasajes comprados”, mencionó la periodista. “Ella llega ahí manejando esa camioneta, llega a las 3 y 35 a la casa de Doña Peta, porque sus niños ya estaban ahí. Estaban visitando a la abuela. No sabemos si fueron con las nanas, que suponemos con las nanas, pero ella llega a visitarlas y se queda”, agrega.

Asimismo, Magaly considera que Paula está acostumbrada a llevar a los niños al estadio, y que posiblemente quiera esperar hasta el viernes para asistir a los partidos. Aunque el permiso de viaje se le otorgó el día anterior, estaba previsto que viajara anoche u hoy. Magaly especula sobre si esto podría significar una separación definitiva o simplemente otro episodio de conflictos entre la pareja, ya que ambos parecen tener estos arranques últimamente.

La conductora también especuló sobre la posibilidad de que la brasileña decida quedarse hasta el viernes para asistir a los partidos de Paolo Guerrero, sugiriendo que su presencia prolongada en Lima podría deberse a ello.

“Ella está acostumbrada a llevar a los niños al estadio, pasan los días y se aplaca la ira. Entonces es muy probable que ella quiera esperar hasta el viernes. Porque el permiso se lo dieron ayer y era para que viaje o ayer en la noche u hoy día. Y esto sería una separación definitiva o un arranque más de ambos. Pero es que ambos tienen estos arranques ahora. No sabemos por qué después ella se va a Brasil de repente y se amisten”, agregó Medina.

¿Por qué habría iniciado una pelea entre <b>Paolo Guerrero</b> y <b>Ana Paula Consorte</b>?

La tensión entre Ana Paula y Paolo Guerrero ha sido evidente recientemente. Magaly Medina reveló hace algunos días que Guerrero se molestó con la modelo debido a su presencia no invitada en el cumpleaños de Doña Peta el 30 de mayo. “A ella no la habrían invitado al cumpleaños de su suegra, entonces se tomó un avión y se vino con los niños (...) A Paolo no le habría hecho nada de gracia que se aparezca sin que él sepa”, acotó Medina.

Esta situación llevó a un distanciamiento en redes sociales, con la garota eliminando todas las fotos con futbolista y ambos dejándose de seguir en Instagram. La incertidumbre sobre el futuro de su relación continúa mientras Ana permanece en Perú, a pesar de tener pasajes para regresar a Brasil.

