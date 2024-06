Comisión aprueba informe para otorgar facultades legislativas a Ejecutivo: “Del total, se dio conformidad a 28 medidas″

Comisión de Economía, liderada por César Revilla, dio analizó las materias económicas de la solicitud enviada por el Ejecutivo. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, presidida por César Revilla, aprobó por mayoría la propuesta del Poder Ejecutivo para delegar facultades legislativas solicitadas a inicios de mayo y sustentadas el pasado martes.

Según explicó el fujimorista, de las 135 medidas solicitadas por el gobierno de Dina Boluarte, se analizaron 51 referidas a temas económicas. De dicha cifra, el respaldo de 12 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones se dio a 28 “materias específicas, en forma total o parcial” que abordan inversión pública y privada, gestión de servicios públicos, mejora de la calidad de la inversión pública, fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado, reducción de costos de transacción, acceso y competencia a servicios financieros, equilibrio fiscal y materia tributaria.

Si bien aún no se conoce la lista completa de medidas en las que se dará facultades legislativas, Revilla mencionó, por ejemplo, que sí se darán facultades para reactivar obras paralizadas. Además, que se está a favor de una amnistía tributaria, propuesta por el Ejecutivo. Sobre la negativa, mencionó que se basó en falta de información sobre las modificaciones o en propuestas que ya están en debate en el Congreso.

“Ya antes he mencionado que el Ejecutivo tiene que decir específicamente lo que va a hacer en cada punto, pues cuando han solicitado facultades en anteriores oportunidades no ha aumentado la recaudación. [...] Se advirtió que no se darían facultades sobre normas que estén en comisión o el pleno. Por ejemplo, en el tema de los cigarrillos electrónicos no se está dando facultades legislativas, pues ya hay un proyecto de ley dictaminado en las comisiones de Economía y Salud”, sostuvo.

César Revilla, presidente de la Comisión de Economía del Congreso. Foto: Congreso

Durante el debate, destacó la intervención del congresista Alex Paredes Gonzales (BMCN), quien expresó su oposición citando la paralización de obras como un argumento en contra. La congresista María Acuña Peralta (APP) apoyó la solicitud, aunque propuso retirar temas relacionados con el equilibrio fiscal y el endeudamiento público.

Por su parte, el congresista Eduardo Salhuana Cavides (APP) defendió la delegación de facultades como un medio para agilizar las propuestas tributarias a través de decretos legislativos que luego serían revisados por el Congreso (con información de Centro de Noticias del Congreso).

Cabe mencionar que, tal como advirtió el titular de Economía en el Congreso, el equipo de trabajo “solo sugiere”. “La única comisión que va a dictaminar y llevar al pleno del Congreso el texto final es la comisión de Constitución”, remarcó.

Titular del MEF, José Arista, se presentó a la Comisión de Economía para discutir la propuesta de reforma de pensiones. Foto: Andina

Ministros sustentaron pedido de facultades

Durante la sesión, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Lino Adrianzén Olaya, defendió la solicitud e insistió en la importancia de una cooperación entre poderes de Estado. “Tenga la seguridad señora presidenta (de la Comisión de Constitución) que se tomarán en cuenta cada uno de los criterios, observaciones, consideraciones, sugerencias y propuestas que nos han formulado en las mesas técnicas”, señaló.

Asimismo, Adrianzén dijo que, en el cumplimiento de las normas vigentes, el Ejecutivo dará cuenta al Congreso y a la Comisión Permanente de cada uno de los decretos legislativos que se emitan en el marco de las facultades delegadas.

“Las materias que hemos propuesto y sustentado, a través de los equipos técnicos de los organismos adscritos, están referidas a cumplir recomendaciones planteadas por la OCDE a fin de lograr una infraestructura de calidad y sea ejecutada de manera transparente, responsable e inclusiva”, manifestó el jefe del equipo ministerial.

Los ministros de Economía y Finanzas (José Arista), Salud (César Vásquez), Defensa (Walter Astudillo), Justicia (Eduardo Arana), Educación (Morgan Quero), Energía y Minas (Rómulo Mucho), también fueron parte de la cita. No obstante, solo expusieron por cinco minutos.