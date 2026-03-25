Perú

Chiclayo: perros intentaron detener asalto en grifo de Tumán, pero delincuentes lograron huir tras robo cometido en segundos

Tres sujetos llegaron en motocicleta simulando ser clientes, esperaron el momento oportuno y ejecutaron el robo en menos de un minuto

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El atraco quedó registrado en cámaras de seguridad y muestra la rapidez con la que actuaron los delincuentes. 24 Horas

La rutina en un grifo del distrito de Tumán, en Chiclayo, se interrumpió en cuestión de segundos. En plena jornada diurna, tres sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al establecimiento con la apariencia de clientes. El movimiento no despertó sospechas en un inicio, pero pronto se transformó en un asalto que dejó desconcierto entre trabajadores y personas que transitaban por la zona.

El hecho ocurrió frente al cementerio del distrito y quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran una secuencia rápida y precisa: los individuos esperan el momento adecuado, se acercan al área de atención y ejecutan el robo en menos de un minuto. La rapidez de la acción marcó la escena y limitó cualquier intento de reacción.

Testigos indicaron que los delincuentes actuaron con amenazas directas. El personal no tuvo margen para oponerse, mientras los sujetos buscaban el dinero correspondiente a la recaudación del día. El episodio generó temor en el lugar y alertó a vecinos cercanos.

Asalto captado en video

Delincuentes simulan ser clientes y ejecutan el robo en menos de un minuto. Captura de video
Delincuentes simulan ser clientes y ejecutan el robo en menos de un minuto. Captura de video

Las grabaciones permiten reconstruir el desarrollo del atraco. Según el registro, los sujetos llegan en motocicleta y aguardan a que una mototaxi se retire antes de actuar. “En las imágenes se ve cómo los ladrones llegan al grifo, esperan a que una mototaxi se retire y luego amedrentan a la trabajadora”, se escucha en el material difundido.

Instantes después, un mototaxista se aproxima con la intención de ser atendido. Sin embargo, al notar la situación, decide retirarse. “Segundos después, un mototaxista se acerca para ser atendido, pero al advertir del robo, se retira”, se detalla en el registro.

La secuencia continúa con uno de los delincuentes que arrebata las pertenencias de la trabajadora. “Cuando parecía que todo había acabado, uno de los delincuentes le arrebata el canguro a la trabajadora”, se indica. En ese momento, los tres sujetos suben a la motocicleta y abandonan el lugar.

Huida y reacción inesperada

Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon en el mismo vehículo en el que llegaron. Las imágenes muestran a tres personas en una sola motocicleta, lo que evidencia la premura de la fuga. No se registró intervención inmediata de terceros que pudiera detenerlos.

En medio de la huida, un grupo de perros del sector reaccionó ante la situación y comenzó a perseguir a los sujetos. “Mientras son perseguidos luego por unos perros que no pudieron hacer mucho”, se menciona en el registro audiovisual. La persecución no logró frenar la escapada.

La Policía inició diligencias para identificar a los responsables. El análisis de las cámaras de seguridad forma parte de las acciones para seguir el rastro de los implicados. Hasta el momento, no se reporta captura de sospechosos.

El caso se suma a otros episodios de inseguridad registrados en la zona. Las autoridades buscan recabar más información y testimonios que permitan ubicar a los delincuentes y esclarecer lo ocurrido.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
  • Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

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