César Revilla pidió al Congreso que pague más de S/ 40 mil por su defensa legal a estudio de Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori

No solo Alejandro Soto solicitó al Congreso que cubra su defensa legal en la investigación que sigue la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos por el caso que sindica a Patricia Benavides como presunta líder de una organización criminal. César Revilla también; sin embargo, este último sí sería el único que pidió que su representación esté a cargo del estudio que también defiende a la lideresa de su partido, Keiko Fujimori.

Infobae Perú accedió a la orden de servicio emitida por el Poder Legislativo para el estudio Loza Avalos Abogados SAC, de Giulliana Loza, por un monto de 40 mil 710 soles.

El documento de fecha 12 de abril, que lleva las firmas de la coordinadora del Grupo Funcional de Compras, la jefa del Área de Programación y Gestión de Adquisiciones y el jefe del Departamento de Abastecimiento, precisa en la descripción la “contratación del servicio de asesoría y defensa legal en materia penal y procesal para el congresista César Manuel Revilla Villanueva”.

Asimismo, se indica que el plazo de ejecución se computará “a partir del día hábil siguiente de la notificación de la orden de servicio hasta la culminación de la etapa de investigación preliminar”. Sobre la forma de pago, se expone que se dará en dos tandas del 50% con cada entregable.

Como parte de los documentos consignados se incluyó el acuerdo N° 105-2023-2024/MESA-CR, aprobado en Mesa Directiva, el cual pese a que debería ser público, todavía no ha sido colocado en el portal del Congreso de la República.

Cabe mencionar que, dado que se trata de un servicio de asesoría legal, no se realiza un proceso de selección, sino que el funcionario que solicita el beneficio presenta la propuesta de honorarios del abogado o del estudio que lo defenderá. Si bien la cobertura de su defensa legal es un derecho estipulado en la ley 30057, Ley del Servicio Civil, de hallarse responsabilidad, el parlamentario tendrá que devolver el monto desembolsado.

Infobae Perú se comunicó con el parlamentario, pero, al exponer el tema, dejó de responder.

¿Por qué César Revilla fue implicado en el caso?

Como se recuerda, su implicancia se dio al ser mencionado en conversaciones que revisó el equipo que lideraba Marita Barreto y que demostrarían presuntos actos de corrupción. De acuerdo a ellas, él se habría encargado de coordinar con distintos parlamentarios a fin de obtener los votos que inhabilitaron por cinco años a Zoraida Ávalos.

“He hablado con algunos [congresistas] y he conseguido a Somos (Perú), Cordero y los cuatro ‘Niños’. Revilla me coordinó esas reuniones. Chirinos dice que ya tiene al Bloque Magisterial, faltaría Perú Libre”, se lee en el chat de Jaime Villanueva.

En respuesta, Revilla dio sus descargos en su momento: no descartó haberse reunido con la ex mano derecha de Benavides e indicó que ello “no es un delito”. Además, dijo que aunque no recuerda haberlo visto, “sí le suena su apellido”.

“En esa época yo era vocero alterno y cuando tú pasas por Grau [pasillo del Congreso], de todas las causas que se ven en el Congreso, hay coordinadores parlamentarios de distintas instituciones que te buscan. Yo no recuerdo al señor Villanueva específicamente, he tratado de buscar… Le he dicho a mi equipo que busquen si hay registro de visitas a mi despacho, pero sí me suena su apellido”, dijo en Canal N.

El parlamentario fujimorista añade que en caso Villanueva lo hubiera buscado, él suele atender a todos. “Reunirse, conversar con alguien, dialogar, que te digan lo que él interpreta, [no es un ilícito]. Como congresista tienes un voto y puedes respaldar proyectos, mejoras, bonos, etc.; entonces, puedes conversar, pero de ahí a mencionar y querer darle una ilegalidad de que un congresista atienda, yo atiendo a muchísimas personas”, agregó en entrevista.

No es el único congresista implicado

Además de Revilla, la fiscal suprema Delia Espinoza también investiga a Alejandro Soto, Martha Moyano, Patricia Chirinos, José Balcázar, Katy Ugarte, Edgar Tello, Adolfo Tacuri, Luis Cordero Jon Tay, Luis Aragón, José Daniel Williams Zapata, José Jerí, Illich López y Jorge Luis Flores Ancachi.