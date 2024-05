Comas: capturan a delincuente que asaltó e hirió a alcalde de Comas, Ulises Villegas

Policía Nacional del Perú también confirmó la detención de otros cinco sujetos que habrían actuado como cómplices del autor del delito. (24 Horas)

La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció la captura de Gian Carlos Chávez Castro, alias ‘Gian’, quien enfrenta cargos por presuntamente intentar robar la camioneta del alcalde de Comas, Ulises Villegas, y por su supuesta participación en el ataque violento contra el funcionario, durante el cual fue golpeado en la cabeza con la culata de un arma de fuego.

Como se sabe, el pasado primero de mayo Ulises Villegas fue atacado tras enfrentar una serie de amenazas que surgieron cuando ordenó clausurar mercados informales y locales ilegales como prostíbulos y bares, que, según él, operaban en espacios públicos transformados en lugares de entretenimiento. Aunque estas medidas buscaban ordenar el espacio público y reducir la delincuencia, generaron hostilidad.

“Han sido amenazas de muerte con golpes en la cabeza (...). Yo salía de una actividad por el día del trabajador. Evidentemente, no solo ha sido un robo o un asalto, sino que fue un escenario de amenazas de muerte porque querían que deje tranquilo el tema de los prostíbulos, los ambulantes y a los comerciantes”, detalló momentos después del violento episodio.

Ahora, la PNP informó que ‘Gian’, quien no cuenta con antecedentes policiales, habría admitido su implicación en el delito que puso en riesgo la vida del alcalde Villegas. Mientras tanto, la Brigada de Robos continúa con las investigaciones para esclarecer el papel de otros cinco detenidos que también estarían involucrados en el ataque y que ya han sido identificados.

Una de las hipótesis planteadas por la ciudadanía es que Ulises Villegas fue víctima de la organización criminal ‘Los Sanguinarios del Terror’, cuyos integrantes le enviaron mensajes a través de videos en los que lo amenazaban de muerte. Aunque la PNP no ha confirmado la afiliación de los seis detenidos a esta banda criminal, se presume que trabajaron en conjunto, utilizando vehículos como autos y motocicletas, para cometer delitos.

PNP detiene a sujeto acusado de haber asaltado y golpeado al alcalde de Comas.

Es importante destacar que, según el informe policial y la hipótesis manejada por la institución, el ataque contra el alcalde Ulises Villegas habría sido un intento de robo de su camioneta, que fue recuperada en menos de una hora. Sin embargo, durante la detención de los seis sospechosos, se encontró un revólver, munición, un teléfono celular Samsung, envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC) y marihuana. Además, se confiscó un vehículo.

A raíz del asalto contra el alcalde de Comas, el Ministerio del Interior inició una investigación para identificar y capturar a los responsables. Además, la comunidad ha expresado su respaldo a Villegas, como lo demuestra una vigilia organizada por vecinos del distrito, quienes solicitaron paz y el fin de la violencia en Comas.

“Tras el lamentable atentado contra el alcalde de Comas, Ulises Villegas; el Mininter, a través de la Policía, ha dispuesto la investigación inmediata de los hechos a fin de poder ubicar y capturar a los delincuentes responsables de este execrable hecho”, publicó la institución.

El alcalde de Comas recibió atención en una clínica local y recibió varios puntos de sutura en la cabeza.

A pesar de las tensiones, algunos comerciantes afectados por las políticas de Villegas han manifestado que no respaldan las amenazas contra su vida. Ellos señalan que su lucha no está dirigida contra la persona del alcalde, sino contra las políticas que afectan la viabilidad de sus negocios. Han pedido diálogos y soluciones que no menoscaben sus derechos laborales.