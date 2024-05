Ana Paula Consorte dedica enternecedor mensaje a Paolo Guerrero tras enfrentamiento con Magaly Medina

Paolo Guerrero enfureció con reportero de Magaly Medina que le preguntó sobre embarazo de Ana Paula Consorte. | Magaly TV La Firme.

Después que se enfrentará contra el reportero de Magaly Medina, Paolo Guerrero viene recibiendo una serie de críticas. En la última edición del 8 de mayo de Magaly TV La Firme, la conductora emitió el video donde se ve al deportista explotando contra uno de sus trabajadores, quien le interrogó sobre las especulaciones referentes al tercer embarazo de Ana Paula Consorte.

La confrontación se llevó a cabo en un estacionamiento, donde Guerrero respondió con visible molestia a las preguntas sobre su vida privada. La situación escaló cuando el periodista interrogó al futbolista sobre una imagen específica de Consorte, donde se le ve llorando antes de regresar a Brasil. Esto provocó una reacción airada por parte del deportista.

Paolo Guerrero explotó contra reportero de Magaly Medina: detalles de lo que ocurrió antes del enfrentamiento. (Captura: Magaly TV La Firme)

Las interacciones fueron registradas y difundidas en ATV, mostrando a un Paolo Guerrero bastante enojado con el acercamiento y las preguntas del periodista. Estas imágenes causaron el rechazo de los usuarios, quienes lo criticaron duramente pese a que el futbolista se pronunció en redes para intentar defenderse.

“Nadie perdió los papeles, al contrario, me faltaron el respeto. Le quiero decir a esta señora (a Magaly) que no mande a sus reporteros a que me falten el respeto porque no lo voy a permitir ni aceptar”, fueron las palabras del integrante del Club César Vallejo.

Estas declaraciones a través de su Instagram no sirvieron para tener el respaldo del público, quien no dudó en juzgarlo por su actitud. “La educación no se compra.... Por mucho dinero que se tenga....”, escribió un usuario en una publicación de la Conmebol donde resalta a Paolo como goleador.

“Llorón. Tu mamá a qué hora sale tu mami a hablar por ti”, se puede leer en otro comentario. “Yo te quiero decir que Magaly no me cae ni me gusta su programa, pero eso que hiciste fue un exceso. Me refiero a que la mandaron a la cárcel injustamente porque a ti te blindaron y tú lo sabes. Dedícate a lo tuyo a jugar y no te creas ni fiscal ni juez tampoco para amenazar”, señaló otro usuario.

Ana Paula Consorte dedica mensaje a Paolo Guerrero en medio de fuertes críticas.

Ana Paula Consorte defiende a Paolo Guerrero de críticas

En medio de estas fuertes críticas, Ana Paula Consorte no dudó en expresarle su total respaldo a través de las redes sociales. Pese a que había una lluvia de mensajes enfurecidos, la brasileña escribió en el mismo post un tierno “Te amo”, el cual fue acompañado con un corazón.

Ana Paula Consorte le dedica mensaje a Paolo Guerrero en medio de críticas. IG

Eso no fue todo, pues en su canal de difusión de Instagram, escribió un mensaje que da a entender que se están tergiversando las cosas. “Sobre lo que está pasando, solo puedo decir: Paolo es mucho más tranquilo que yo y tal vez que tú también. Estábamos juntos y sé lo que pasó en ese momento”, escribió la joven.

Ana Paula Consorte defiende a Paolo Guerrero de imágenes de Magaly Medina.

La respuesta de Paolo Guerrero

Después de difundirse el video de su enfrentamiento con el reportero de Magaly Medina, Paolo Guerrero usó sus redes sociales para dar su descargo. El futbolista indicó que le faltaron el respeto y no lo podía permitir.

“Me han hecho una serie de preguntas, pero no acepto que me falten el respeto y se rían de mi cachosamente en mi cara pelada. Le digo a esta señora que quiere que pise el palito, quiere que yo agreda o haga algo”, indicó en un video.

El deportista usó sus redes sociales para dirigirse a Magaly Medina por las imágenes que emitirá esta noche. | Instagram

Pese a este intercambio de palabras, Guerrero aclaró que jamás agredió al periodista, solo respondió al sentirse objeto de hostigamiento por parte del equipo de Magaly Medina.

“Quiero decirle que puede mandar a quien quiera a que me provoque y no voy a pisar el palito, pero no voy a aceptar que me falten el respeto. Si me estás viendo y espero que me veas, no voy a aceptar que tus reporteros me falten el respeto. No tengo ningún problema contigo, si me cruzo contigo te saludaré, lo cortés no quita lo valiente, siempre fui muy educado. Es lo único que te quería decir”, concluyó.

El deportista señaló que no quiere continuar con más procesos legales con la presentadora. | Instagram

Magaly Medina critica a Paolo Guerrero por mala reacción

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’, en su edición del 8 de mayo, rechazó el comportamiento de Paolo Guerrero contra su reportero y aclaró que no lo siguen ni le faltaron el respecto, como lo aseguró el futbolista. Además, aseguró que ella no está prohibida a mencionarlo en su espacio de televisión.

“No tienes control de tus emociones ni de tu ira. Ese es tu gran problema”, indicó una furiosa conductora. “No me vas a venir a decir a mí que mis reporteros te faltaron el respeto. No seas mentiroso. Una vez más no vengas a mentir porque esta vez las pruebas son flagrantes y evidentes. Esta vez no es como aquella vez cuando me metiste presa y cuando dijiste que yo había mentido, que mis reporteros habían mentido con la hora”, acotó Magaly Medina.