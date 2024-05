Melissa Paredes le advierte a Magaly Medina sobre su matrimonio:“Mejor que no hable de mí, ni de mi boda”

Melissa Paredes le advierte a Magaly Medina sobre su matrimonio con Anthony Aranda. (Composición: Infobae)

Fuerte y claro. La modelo Melissa Paredes ha dado un paso más hacia su esperado día al confirmar que ya ha elegido su vestido de novia. En una reciente declaración, compartió que adquirió el vestido en Perú y expresó su entusiasmo por los detalles finales de su boda con Anthony Aranda, anunciando un próximo viaje a Orlando para ultimar los preparativos.

Sin embargo, su emoción se vio empañada por la polémica generada con la periodista Magaly Medina. Paredes no ocultó su disgusto ante las vinculaciones sobre una presunta utilización de su nombre para promocionar negocios locales para que le cedan canje para su boda, enfatizando su deseo de no ser tema de conversación en los medios, particularmente en relación con su vida personal y matrimonial.

“No, lo compré aquí en un lugar súper lindo y me encantó. La próxima semana nos vamos a Orlando, ahí veremos otras cositas. Es que el vestido de aquí me enamoró”, mencionó la exMiss Perú para un medio conocido.

Melissa Paredes y su respuesta a rumores de embarazo durante la prueba del vestido de novia. (Captura: @melissapareds)

Es por ello que, la exchica reality le advierte una vez más a la conductora de ‘Magaly TV La Firme‘ que mejor evite comentarios sobre su próximo matrimonio con Anthony Aranda, y su vida personal.

“Me molesta que se inventen cosas. Todo bien con las colaboraciones y los canjes, uno siempre trabaja con gente que conozco y confío en sus servicios. Pero usar mi nombre para promocionar su local e inventarse algo así, me parece malazo. Mejor que no hable de mí, ni de mi boda y listo, todos felices. No quiero que hable más de mí, prefiero no existir para ella”, enfatizó la exconductora de ‘América Hoy’ a Trome.

Es importante destacar que este no es el primer desacuerdo entre Paredes y Medina. En ocasiones anteriores, la actriz ha dejado claro su deseo de mantener su vida personal fuera del escrutinio público. Esto se remonta incluso a incidentes pasados, como cuando fue fotografiada con el bailarín en un estacionamiento, a pesar de estar casada en ese momento con Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes encara a Magaly Medina por criticar su boda.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el matrimonio de Melissa Paredes y Anthony Aranda?

La inminente boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda ha estado en el centro de atención mediática, especialmente después de que la periodista Magaly Medina expresara su opinión sobre los preparativos nupciales de la pareja.

Hace poco, Medina, en su programa “Magaly TV La Firme”, abordó el tema, insinuando que Paredes podría estar buscando acuerdos de canje para su boda. Esta afirmación fue respaldada por el testimonio de una colaboradora de un local de eventos, quien afirmó que Paredes no solo buscaba descuentos, sino que quería todo de manera gratuita.

La respuesta de Paredes no se hizo esperar. A través de sus historias en Instagram, la actriz arremetió contra la figura de ATV, dejando claro que no le interesaba que su boda fuera tema de discusión en el programa de la comunicadora. La modelo recordó que, a pesar de haber sido invitada en múltiples ocasiones a ‘Magaly TV La Firme’ para hablar sobre su matrimonio, ella y su pareja no estaban interesados en compartir detalles públicamente.

“No me puedo quedar sin decir nada por qué me acaba de llegar un video donde el programa de Magaly se inventaron, sé que no te interesa mi boda y tampoco quiero que te interese, así como no me interesa ir a tu programa y me han invitado dos veces o tres veces ya. A Anthony también lo has invitado y así nos pagues lo que nos pagues no nos importa”, sostuvo en Instagram.

Además, Paredes desmintió categóricamente las afirmaciones de Medina, asegurando que nunca había solicitado ningún tipo de canje con el local de eventos mencionado por la periodista. La actriz instó a Medina a verificar los hechos y a realizar su trabajo con mayor rigurosidad periodística.