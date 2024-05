Melissa Paredes encara a Magaly Medina por informar que pide canjes para su boda: “Deberías hacer tu trabajo bien”

Melissa Paredes encara a Magaly Medina por criticar su boda. IG

En la edición del 30 de abril, Magaly Medina presentó un informe sobre los preparativos de la boda de Melissa Paredes con Anthony Aranda. En tono de burla, señaló que estaban faltos de notas, es por ello que decidieron hablar de la actriz y modelo. En medio de la nota, la conductora criticó esta unión, indicando que no es de interés público ni ha tenido mucho rebote de los medios de comunicación por cómo nació el romance.

A través de su cuenta de Instagram, Melissa Paredes viene mostrando detalles de cómo organiza este día especial, desde la prueba de vestidos y búsqueda de salón de recepciones. El programa de Magaly Medina se comunicó con uno de estos lugares ubicado en Huachipa, donde indicaron que la modelo solicitó un canje total.

“Sí nos comentó sobre el canje, es algo que estamos evaluando en realidad. Nosotros le ofrecimos en primer lugar como ‘Quinta Carmela’ nuestro local un descuento especial, pero ella en realidad estaba buscando un canje en totalidad”, indicó la recepcionista del lugar, cuyo uso cuesta 4470 soles.

Magaly Medina critica y se burla de la boda de Melissa Paredes. ATV

Melissa Paredes responde a Magaly Medina

Bastante mortificada, Melissa Paredes decidió grabar un video para encarar a Magaly Medina. En principio, le indicó que si no le interesa su boda, que no hablé del tema en el programa. Además, le aclaró que no ha pedido canje a ningún local de recepciones.

“En el programa de Magaly (Medina) se inventaron, yo sé que mi boda no te interesa y tampoco quiero que te interese. Así como a mí no me interesa salir en tu programa y me han invitado en dos veces, tres, y tengo las pruebas aquí. A Anthony también nos has invitado y no nos interesa, así nos paguen lo que nos paguen, no nos importa. Así como no nos interesa, deberías al menos hacer tu trabajo bien, informarte, y si te dicen que pido canje, pide las pruebas, porque yo en ningún momento pedí canje a ese lugar que además era horrible”, indicó Melissa Paredes en referencia a la sala de recepciones ‘Quinta Carmela’.

Asimismo, le pidió a la persona que dio esta información a Magaly TV La Firme que muestre las pruebas donde pide canje para su boda. “A la señora Magaly que haga mejor su trabajo, que mande a sus reporteros por último, si no te interesa, ni hables de mi boda”, indicó la actriz, resaltando que continuará publicando detalles de su unión con Anthony Aranda, pues tiene una gran comunidad de seguidores en Instagram y TikTok que sí le interesa y toman con felicidad sus publicaciones.

Melissa Paredes encara a Magaly Medina por criticar su boda.

“Estamos tan felices de compartir nuestra boda, pero tampoco para que inventen cosas ni recurrir a algo que nada de ver”, acotó Melissa Paredes, señalando que no dudará en seguir compartiendo su felicidad en redes sociales.

Después de un año de pedida de matrimonio y más de dos años de relación, Anthony Aranda y Melissa Paredes finalmente ya cuentan los días para su momento especial. La pareja viene saliendo adelante en medio de polémicas a raíz de cómo inicio el romance, la modelo estaba aún casada con Rodrigo Cuba.

Este periodo de su vida estuvo cargado de escrutinio público y discusión mediática. Paredes, conocida por su participación en diversos programas de reality y como modelo, se divorció y vivió momentos de conflictos con el futbolista por la tenencia de su hija. Hoy en día, los exesposos viven en paz y disfrutando de sus respectivas familias.