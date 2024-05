“Pido disculpas”: Congresista Rosselli Amuruz hizo mea culpa por abandonar abruptamente la Comisión de Ética

Parlamentarios se enfrentaron durante la Comisión de Ética. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso

Aunque ya se había referido a su abandono de la Comisión de Ética, la tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz, pidió por primera vez disculpas públicas. No obstante, insistió en que la medida en su contra está basada en “dichos” y no en pruebas.

“Ofrezco las disculpas del caso. Además de ser congresista, soy una ciudadana más y, definitivamente, tengo reacciones porque sí sigo pensando que ha sido injusta la amonestación y la multa que se me ha asignado. Quiero aclarar que se me está juzgando por una declaración en un medio de comunicación en el que manifesté no ser la organizadora de la fiesta”, refirió en diálogo con RPP Noticias.

Previo a mencionar que ninguno de los testigos citados asistió y, por ende, testificó que efectivamente había organizado la fiesta, negó amenazar a su colega de bancada y titular del grupo de trabajo, Diego Bazán.

“Para nadie es ajeno que él también tuvo un cumpleaños el cual fue en plena semana de representación y que también ha sido cuestionado. Yo no he hablado ni he mencionado el nombre ni apellido de ningún congresista y si se han sentido ofendidos por mi reacción o creen que he amenazado a alguno de los colegas, lo siento y pido las disculpas del caso”, mencionó en diálogo con RPP Noticias.

Legisladora abandonó la Comisión de Ética entre gritos. | Fotocomposición

¿Qué dijo al abandonar la comisión de Ética?

La legisladora de Avanza País abandonó de manera abrupta la sesión al aprobarse una sanción y multa de 60 días por organizar un evento social en septiembre que culminó en un suceso trágico en Lince. La decisión se tomó con 12 votos a favor, tres en contra y ninguno en abstención.

“Espero que sea igual con los ‘mocha sueldos’, presidente. A ver si usted en sus fiestas [ininteligible]… Lo voy a publicar”, dijo mientras salía de la sala ante la sorpresa de los demás legisladores.

Rosselli Amuruz explica su actitud tras retirarse furiosa de la Comisión de Ética. Canal N

Posteriormente, ya un poco más calmada, pero visiblemente incómoda, intentó justificar su actitud y calificó de injusta la decisión adoptada por la mayoría de integrantes. “Espero que se pueda tratar de igual forma [los casos] de la gente que está usando recursos del Estado, a muchos trabajadores que les recorta el sueldo, que sean tratados con la misma vara”, señaló.

“Yo no vivo del Estado. Hago un llamado para que realmente transparenten [...] quiénes están por vocación de servicio. Me estoy ganando un pleito bastante grande. [...] Yo tranquilamente podría quedarme en el sector privado”, agregó.

Asimismo, insistió que el titular del grupo de trabajo también habría sido partícipe de una fiesta: “En su momento [Bazán] tuvo una fiesta de cumpleaños y para nadie es ajeno”.

“No hablé hacia todos los congresistas, le hablé al presidente. No es algo que no lo sepa la población. No cuento con las pruebas. Yo voy a la doble moral del señor Diego Bazán y de los demás colegas [...] ¿Quién no tiene una vida privada?, ¿quién no asiste a un compromiso privado?”, apuntó.

Legisladora de Avanza País no dudó en expresar su rechazo a la multa impuesta. | Congreso

¿Por qué sancionaron a Rosselli Amuruz?

La legisladora fue sancionada por una fiesta llevada a cabo en agosto de 2021. Tras haber asumido el cargo de tercera vicepresidenta, conmemoró su 34º cumpleaños que, además de contravenir las normativas de bioseguridad establecidas para enfrentar la pandemia, culminó en una tragedia. El comunicador Christian Enrique Tirado falleció alcanzado por un disparo en el pecho, el cual fue lanzado por Abel Valdivia.

A pesar de que en un inicio justificó la celebración de este acontecimiento, frente al aumento de la presión y el escrutinio por parte del público, terminó retractándose y expresando disculpas públicas.