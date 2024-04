Patricia Benavides en audiencia de pedido de impedimento de salida del país: “No temo al Sistema de Justicia”

La exfiscal participó en la audiencia de requerimiento de impedimento de salida del país formulada en su contra. | Justicia TV

La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, reapareció ante instancias judiciales, luego de haber negado en tres canales distintos las acusaciones de corrupción, recepción de sobornos y tráfico de influencias que se presentaron contra ella durante toda la última semana. El motivo de su discurso en esta oportunidad fueron sus alegatos durante la audiencia de pedido de impedimento de salida del país que la Fiscalía de la Nación a través de la fiscal Suprema, Delia Espinoza, requirió en su contra.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público detalló que existían un total de seis hechos delictivos por los que se investiga a Patricia Benavides y que sustentarían el pedido de esta medida cautelar de impedimento de salida del país por 36 meses. Ante ellos, la funcionaria acotó poco antes de finalizar la audiencia que no temía al sistema de justicia. “Pero eso sí, me defiendo con la constitución y la ley. Respeto todas las investigaciones, pero no me pueden negar a exigir que se respete el debido proceso”, afirmó.

En ese sentido, acudió a la excusa de que se recurra al debido proceso en las investigaciones suscitadas en su contra. “Nunca he vulnerado el debido proceso de ningún investigado, he respetado siempre los derechos fundamentales de los investigados y de las víctimas, pero siempre hay un revanchismo, un sesgo político e ideológico que, si no son apartados, manchan u oscurecen la función fiscal”, alegó.

Acusa a la Fiscalía de la Nación de falta de pruebas

Patricia Benavides y el pedido de impedimento de salida del país en su contra. Composición Infobae Perú

Además, la fiscal intentó deslegitimar las acusaciones en su contra, que cuentan a la fecha con dos colaboradores eficaces ante el Eficcop y dos testigos protegidos ante la Fiscalía Suprema, aseverando que se las acciones del Ministerio Público no tenían sustento. “Hoy estamos ante una solicitud de impedimento de salida, por el simple dicho de un colaborador eficaz y sin elemento alguno que corrobore aquello”, enfatizó.

“Rechazo las afirmaciones de un presunto temor o dilación, y lo vuelvo a repetir, no tengo miedo al sistema de justicia porque confío en un verdadero procedimiento respetuoso del debido proceso en el que se lograrán esclarecer los hechos”, resolvió.

Por ello, conminó al juez a que “en su función de juez de garantía, resuelva conforme a la constitución y a las leyes procesales correspondientes”. “Como siempre he dicho, no me corro del sistema de justicia, no temo a una investigación, no temo a una decisión judicial, porque soy la principal interesada en que estos hechos se esclarezca”, insistió.

Patricia Benavides viajó sin autorización hasta en ocho oportunidades, según Fiscalía

Fiscal A Cargo Denuncia Existencia De Viajes De Patricia Benavides Que No Fueron Declarados

Mientras tanto, la Fiscalía de la Nación hizo uso de una serie de elementos de convicción que le permitirían sustentar este pedido. Uno de estos elementos, es la presunta salida no autorizada de Patricia Benavides del Perú hasta en ocho oportunidades. Así lo detalló el fiscal representante del despacho de Delia Espinoza. “Respecto a la situación como fiscal de la Nación, hay un elemento importante de convicción que está en el requerimiento sobre los diversos viajes que realizó en su momento la señora fiscal de la Nación”, adelantó.

“Según el acta fiscal hay ocho viajes que realizó sin previa autorización de viaje y ese dato es muy importante, es el elemento de convicción que pertenecer al hecho 1″, especificó el funcionario del Ministerio Público en la sustentación ante el juez Juan Carlos Checkley.

Esta acotación generó que Benavides ensayara una respuesta que ya se le ha escuchado informar cuando se cuestionaban sus salidas: “Respecto a los viajes que he tenido cuando representaba como fiscal de la Nación, todos los viajes han sido autorizados por la junta de fiscales supremos”, informó sin dar mayor detalle.