Mayra Goñi se defiende tras aparecer en una publicidad de yates con ‘chicas gratis’: “Nos mintieron”

Mayra Goñi muestra en sus redes sociales que vive una vida de lujos en Miami, ciudad a la que se mudó con el objetivo de conseguir la residente americana. En diferentes entrevistas, la modelo ha dejado en claro que genera grandes ingresos gracias a sus redes sociales.

Sin embargo, hace unos días se difundió un video en el que aparece en una publicidad de yates. Ella aparece con una sexy traje de baño y al lado de otras mujeres, además un hombre anuncia que la persona que alquile dicha embarcación se lleva ‘gratis’ a las chicas.

“Oigan esto es solamente lo que hacemos acá en Miami porque algunos de ustedes estaban curiosos y como tenemos chicas hermosas gratis acá en el bote, obviamente el bote es hermoso. Hermoso yate y la gente lo ama. El bote está en condiciones inmaculadas y haces esto gratis. Tienes chicas gratis, así de simple”, se le escucha decir.

Mayra Goñi habla de lo mucho que sufrió al ser presa de críticas. América TV

Al enterarse de esta publicación, Mayra Goñi decidió comunicarse con el programa ‘Amor y Fuego’, asegurando que ella llegó a ese yate por invitación de un productor. Asimismo, indicó que se sintió engañada y utilizada, pues nunca imaginó que iban a grabar videos haciendo ese tipo de ofrecimientos.

“La otra vez estuve en una fiesta y conocimos con mis amigas a un promotor que nos dijo que nos podía dejar entrar a discotecas. Habló con mi amiga y le dijo que tenía un bote para salir si queríamos. Yo le dije que pregunte bien antes de ir. (...) Cuando llegamos vimos que era un bote medio raro y no quería que me graben porque se podía malinterpretar, estaba incómoda”, contó.

Según Mayra Goñi, ella estaba muy incómoda en esta embarcación, pero no quería malograr el cumpleaños de su amiga. Además, no sabía que estaba diciendo el hombre en ese momento, pues ella no habla inglés como muchos creen.

Mayra Goñi comenzó su carrera de actriz desde muy pequeña y ahora también es cantante. (Facebook: Mayra Goñi)

Mayra Goñi agregó que no sabía que cuando la grababan estaban hablando de chicas gratis: “Me pareció raro el nombre del barco. Yo obviamente no le iba a malograr el cumpleaños a mi amiga, pero sabía que podía traer consecuencias. (...) Yo ni hablo inglés, no sabía que estaba diciendo”, explicó.

¿Por qué no funcionó su romance con Ricardo Mendoza?

Mayra Goñi llegó al Perú para ser parte de un proyecto que iba a tener pocas semanas de duración. Durante el tiempo que estuvo, fue relacionada de manera sentimental con Ricardo Mendoza, pues fueron captados en diferentes ocasiones de manera cariñosa.

Sin embargo, pese a que muchos creían que ellos iban a formalizar su relación, la modelo confesó que este romance no daba para más, específicamente porque ella no cree en las relaciones a distancia, y es que ella vive en Miami, mientras que el comediante reside en el Perú.

Mayra Goñi habría olvidado a Ricardo Mendoza y es vista saliendo con su ex Nesty. ATV.

“Estuve saliendo con él, pero obviamente, yo creo que una relación a distancia no funciona jamás, entonces para qué meterme en un problema del que voy a salir afectada”, mencionó al programa de Rodrigo y Gigi.

Por otro lado, comentó que considera que podría existir alguna infidelidad mientras no está cerca de su pareja. “O voy a extrañar o me voy a sentir mal, o van a haber cachos por ahí, ¿quién sabe?”, comentó.