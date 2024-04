Milett Figueroa y Marcelo Tinelli no han terminado su relación: “Están mejor que nunca”, asegura hermano de la modelo

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli siguen juntos pese a rumores.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli están en el ojo público luego de que por varias semanas se viene especulando una posible ruptura entre ambos, la misma que se acrecentó cuando el argentino viajó a España para celebrar su cumpleaños con su familia, pero dejó a su novia en Perú.

Desde entonces, en los programas argentinos se viene diciendo que existiría una crisis entre ambos, además se han revelado detalles de la intimidad de la pareja. Como que la peruana no tiene una cercana relación con las hijas de su novio y que se habría molestado porque no la llevaron a España.

Sin embargo, en medio de todos estos dimes y diretes, Helmut Lindner, hermano y mánager de la modelo peruana, rompió su silencio y aseguró que Milett y Marcelo Tinelli están bien en su relación y que, su distancia es solo por temas laborales.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa volverán a verse.

“Te puedo decir que la relación de Milett y Marcelo está muy bien, mejor que nunca , la razón por la que están en lugares distintos es por trabajo. Milett con el estreno de su película “Vampiras” y unos compromisos en Perú y Marcelo grabando en México el programa LOL y, posteriormente, en España grabando con sus hijos el reality de Amazon, esas son las razones”, expresó al inicio.

Afirmó que no existe ningún tema personal y que ambos están bien y felices. Incluso, aseguró que no hacen caso a lo que puedan decir terceras personas, porque la relación es de ambos. “De ninguna manera es un tema personal o de separación de ellos, para nada. Están muy bien y felices, eso te lo digo de primera mano. Las “opiniones” de terceras personas no les afecta ni influye en su relación, son noticias que terminan siendo fakes”, acotó.

En otro momento, señaló que su hermana no está pensando en el que dirán de su relación, sino que está enfocada en su trabajo en Perú y Argentina. Sin embargo, en este tiempo está aprovechando para compartir con su familia en nuestro país,

“Ya estamos acostumbrados al medio y ella sabe muy bien a qué le toma importancia y a qué no, está feliz con el estreno de la película y con los proyectos que tiene en Argentina, así que más feliz no puede estar”, sentenció.

Milett Figueroa discutió con la hija de Marcelo Tinelli

En una reciente emisión del programa ‘LAM’, Ángel de Brito trajo a la luz la tensión existente entre Milett Figueroa y las hijas de Marcelo Tinelli. Reveló que el conflicto entre ambas partes era un secreto a voces en el ámbito de los medios dedicados al espectáculo. La confirmación de esta rivalidad llegó tras darse a conocer un incidente específico: un enfrentamiento verbal entre la modelo peruana y una de las preferidas del famoso presentador argentino, ocurrido durante las grabaciones del reality ‘Los Tinelli’.

De Brito detalló: “Existe una escena en el reality, según lo que me han informado, donde se produce una intensa discusión entre Milett y una de las hijas de Tinelli”, y acto seguido, cuestionó a sus colegas sobre las razones de la antipatía hacia Figueroa.

Marcelo Tinelli se luce junto a Milett Figueroa en la boda de su hija Cande Tinelli con Coti.

Una de las respuestas vino de Yanina Latorre, quien comentó que no había una razón específica por la cual las hijas de Tinelli mostraban rechazo hacia Milett. Latorre sugirió que a las jóvenes les resultaba extraño el rápido ascenso de Figueroa, insinuando que podría ser vista como una oportunista. “No me han dado una explicación concreta, pero Milett tampoco ha hecho mucho por caerles bien. Marcelo es alguien que ha estado con muchas mujeres”, añadió Latorre, dejando entrever que el historial amoroso de Tinelli podría ser un factor influyente en la percepción hacia Figueroa.