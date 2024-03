Partidos de hoy, domingo 24 de marzo: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 24 de marzo: horarios y canales TV.

Hoy domingo 24 de marzo se llevarán a cabo varios partidos como parte de la doble fecha FIFA de selecciones, con enfrentamientos entre equipos de diversos continentes. Al mismo tiempo, las ligas de algunas naciones no se detienen y también tendrán actividad. La pelota no deja de rodar.

La selección de Ecuador tendrá un importante compromiso cuando se mida ante su similar de Italia en el Red Bull Arena de New Jersey, Estados Unidos. Los ‘norteños’ llegan con la moral a tope luego de haber conseguido una cómoda victoria por 2-0 sobre Guatemala con los goles de John Yeboah y Gonzalo Plata.

En tanto, el elenco ‘azzurri’ supo imponerse ante Venezuela por 2-1. Con su doblete, Mateo Retegui le dio el resultado favorable a los europeos, pese al tanto de Darwin Machís.

Italia venció 2-1 a Venezuela en amistoso internacional por fecha FIFA

Por su parte, la ‘vinotinto’ se enfrentará contra Guatemala. Con el antecedente de haber mostrado un alto rendimiento ante los italianos, tratarán de vencer a un equipo centroamericano que no sabe lo que es ganar desde el año pasado. Su último triunfo fue un 2-0 sobre El Salvador el 7 de setiembre, como parte de la fecha 1 de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Justamente, este último campeonato mencionado también tendrá partidos por disputarse. Y es que se desarrollarán dos cotejos cruciales. Por el tercer lugar, Panamá y Jamaica se verán las caras. Los panameños cayeron 0-2 ante México, mientras que los jamaiquinos perdieron sucumbieron 3-1 ante Estados Unidos. Ante este panorama, ‘aztecas’ y estadounidenses medirán fuerzas en la gran final que se jugará en el AT&T Stadium, en la ciudad de Texas, en el país de las 50 estrellas.

De otro lado, como se mencionó líneas arriba, hay ligas que siguen con sus actividades. El certamen uruguayo tendrá el partido entre Danubio contra Montevideo Wanderers. Son dos equipos alejados de los primeros lugares, pero que una victoria de cualquiera lo pondría a la expectativa de la zona alta. En el ecuatoriano, Independiente del Valle tratará de sostener el liderato (10 puntos) cuando reciba a Aucas, que se encuentra en el tercer lugar y en el acecho (9 unidades).

En cambio, en Colombia, uno de los más grandes como Atlético Nacional, atraviesa por un momento crítico al ubicarse en el último puesto, aunque intentará superar a Deportivo Pasto (18°). Independiente de Santa Fe (3°), por su parte, chocará con Águilas Doradas (14°).

Para finalizar, en Venezuela habrá tres partido: Hermanos Colmenárez vs Deportivo Táchira, Deportivo La Guaira vs Zamora FC y Monagas vs Caracas FC.

Amistosos internacionales

- Etipía 2-1 Lesoto (Finalizado)

- San Marino 0-0 San Cristóbal y Nieves (Finalizado)

- Ecuador 0-2 Italia (Finalizado)

Ecuador enfrentó a Italia en partido amistoso internacional por fecha FIFA

- Guatemala vs Venezuela (17:00 horas / DSports, Tigo Sports)

- Chivas Guadalajara vs Atlas (18:45 horas / Star+)

- Belice vs Puerto Rico (19:00 horas / Nexgen, TNC 10)

Partidos de Nations League de la Concacaf

- Panamá vs Jamaica (17:00 horas / YouTube de Concacaf)

- Estados Unidos vs México (20:15 horas / YouTube de Concacaf)

Partidos de fútbol uruguayo

- Atlético Cerro 1-0 Cerro Largo (Finalizado)

- Danubio 0-2 Montevideo Wanderers (Finalizado)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Técnico Universitario vs Macará FC (15:30 horas / Star+, GolTV)

- Independiente del Valle vs Aucas (18:00 horas / Star+, GolTV)

Partidos de fútbol colombiano

- Atlético Bucaramanga vs Envigado (16:00 horas / RCN Nuestra Tele, Win Sports)

- Atlético Nacional vs Deportivo Pasto (18:10 horas / RCN Nuestra Tele, Win Sports)

- Águilas Doradas vs Independiente Santa Fe (20:20 horas / RCN Nuestra Tele, Win Sports)

Partidos de fútbol venezolano

- La Guaira 2-1 Zamora FC (Finalizado)

- Monagas SC vs Caracas FC (16:45 horas / GolTV, ESPN 7, Star+)

- Hermanos Colmenárez vs Deportivo Táchira (19:30 horas / GolTV)