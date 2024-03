Casa Banchero importó Rolex idéntico al de Dina Boluarte el mismo día en que juró como presidenta

Fuente: Exitosa TV

La Casa Banchero, la única distribuidora oficial de Rolex en Perú, importó un modelo idéntico al usado por Dina Boluarte el mismo día en que ella juró como presidenta en reemplazo de su exaliado político Pedro Castillo (2021-2022), según un documento de Aduanas difundido este viernes por Hildebrandt en sus trece.

Se trata de un Rolex Oyster Perpetual Datejust 31, que puede llegar a costar más de 19,000 dólares en Nueva York y que destaca por su brazalete Jubilee, los números romanos con un VI engastado de diamantes y por la combinación de oro rosa y acero.

El artículo de lujo, cuyo número de serie es M126231-002762801/1, fue descargado en el país siete días después, el 7 de diciembre 2022. Una diligencia de constatación permitirá que la Fiscalía de la Nación determine si es el mismo Rolex que ha lucido la jefa de Estado unas 25 veces desde su primera aparición pública, incluida la Cumbre Empresarial de APEC 2023, realizada en San Francisco, de acuerdo con el informe.

Aunque el reloj no fue incluido en la declaración de bienes que obligatoriamente deben realizar los funcionarios, Boluarte se ha comprometido a colaborar con la investigación preliminar abierta en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. En este caso, el exfiscal Mateo Castañeda se ha acreditado como su defensa legal.

Dina Boluarte se niega a revelar procedencia se su Rolex (TV Perú)

“En efecto, me he apersonado como abogado de la señora mediante un escrito, lo que justifica las visitas que me hiciera a mi estudio. No haré más comentarios por el momento”, dijo a Perú21. Según Hildebrandt en sus trece, Castañeda pertenece al círculo cercano del hermano de la presidenta, “tiene contactos dentro del Ministerio Público y es considerado un abogado eficiente al momento de librar a sus clientes de sus líos con la justicia”.

El destape periodístico de La Encerrona ha desatado un nuevo remezón en Palacio después de la salida del expremier Alberto Otárola. Un ministro que no quiso ser identificado dijo a la revista que el escándalo podría marcar el fin del Gobierno. “Todo está de cabeza”, deslizó. Fuentes oficiales indicaron que la propia Boluarte ha hecho saber a su gabinete que “se trata de una venganza” y ha acusado a Otárola, su exmano derecha, de estar detrás de la filtración.

Escenarios

Para el abogado tributarista José Verona, hay cuatro respuestas que la mandataria puede dar ante los investigadores: “Primero: lo compré en el Perú. Segundo: lo compré en el extranjero. Tercero: me lo regalaron. Cuarto: es réplica”. En el primer escenario, según Verona, la Casa Banchero está en la obligación de mostrar la boleta de venta con el DNI y el nombre de Boluarte. “Si no existe, para el Perú no lo compró”, dijo al semanario.

Si el Rolex fue comprado en el extranjero y la gobernante lo trajo por el aeropuerto, debería haberlo declarado oportunamente, ya que es un bien que supera los 1,000 dólares. “Y si lo pasó (por el aeropuerto) sin haberlo declarado debidamente cometió delito de contrabando”, matizó.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

En caso sea una donación, al tratarse de un bien superior a los 3,000 soles, según Verona, debió hacerse mediante un contrato legalizado por un notario. “Si ella no tiene la minuta de donación, no existe la donación para el funcionario del Estado. La sanción por no tener ese contrato notarial es la nulidad de la donación y, por tanto, calificaría como incremento patrimonial no justificado”, aseguró.

Por último, si Boluarte eventualmente indicara que el Rolex es una réplica, estaría cometiendo delito contra los derechos de autor, según el tributarista. “Cómo va a poseer una imitación, un fake, una adulteración de marca. El Perú protege los derechos de autor y está sujeto a convenios internacionales de derecho de autor. La presidenta no puede decir bajo ningún motivo que está usando imitaciones”, apuntó.

La gobernante señaló la semana pasada que se trata de un reloj “de antaño” y que es producto de su “esfuerzo”, ya que trabaja desde los 18 años. “Lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir: he entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano”, declaró, pese a que el valor del Rolex supera tres veces su remuneración mensual.

Un experto consultado el último fin de semana, por América Televisión, identificó otros dos artículos de la misma marca usados en actos oficiales.