Oliver Sonne conquista a los peruanos y es protagonista de intensos memes en redes sociales

Usuarios en redes sociales crearon divertidos memes antes y después del debut del futbolista danés-peruano Oliver Sonne.

La noche del viernes 22 de marzo, Oliver Sonne, futbolista danés-peruano, debutó en el partido amistoso entre la selección peruana de fútbol y el equipo de Nicaragua. Desde que el entrenador Jorge Fossati convocó al joven lateral del Silkeborg IF, en redes sociales, usuarios han apoyado al deportista; también han demostrado su favoritismo hacia a él.

Como se sabe, Oliver Sonne llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez la noche del lunes 18 de marzo y tras su salida del establecimiento se vio que recibió de forma afectuosa a los hinchas de la selección peruana.

El futbolista de 23 años no solo ha generado buenas expectativas en la ciudadanía peruana, sino también en el entrenador Fossati, quien comentó su desempeño en entrevista con Infobae Perú. “Me parece, por lo que lo hemos seguido en videos de la liga danesa y ahora últimamente en amistosos que ha jugado su equipo, un jugador con condiciones físicas muy buenas. Tiene, también, condiciones técnicas y por lo tanto me parece un jugador que perfectamente podemos tener en cuenta llegado el momento”, aseguró.

En redes sociales, sobre todo en la plataforma X (antes Twitter), los usuarios han resaltado el físico de Oliver Sonne y han dado a entender que con él es momento de dejar en el olvido a los reconocidos futbolistas peruanos, como Paolo Guerrero.

Usuarios reaccionaron de forma divertida y positiva en redes sociales por debut de futbolista danés-peruano Oliver Sonne. (Captura: X)

La ciudadanía también hizo referencia al parecido de Oliver Sonne con el personaje de un anime, debido a su reciente cambio de color de cabello.

Usuarios reaccionaron de forma divertida y positiva en redes sociales por debut de futbolista danés-peruano Oliver Sonne. (Captura: X)

Usuarios reaccionaron de forma divertida y positiva en redes sociales por debut de futbolista danés-peruano Oliver Sonne. (Captura: X)

En redes sociales, también se resaltó el físico del futbolista danés-peruano, al mismo tiempo que exigían su ingreso a la cancha del estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’.

Usuarios reaccionaron de forma divertida y positiva en redes sociales por debut de futbolista danés-peruano Oliver Sonne. (Captura: X)

Usuarios reaccionaron de forma divertida y positiva en redes sociales por debut de futbolista danés-peruano Oliver Sonne. (Captura: X)

Usuarios reaccionaron de forma divertida y positiva en redes sociales por debut de futbolista danés-peruano Oliver Sonne. (Captura: X)

Usuarios reaccionaron de forma divertida y positiva en redes sociales por debut de futbolista danés-peruano Oliver Sonne. (Captura: X)

Usuarios reaccionaron de forma divertida y positiva en redes sociales por debut de futbolista danés-peruano Oliver Sonne. (Captura: X)

Usuarios reaccionaron de forma divertida y positiva en redes sociales por debut de futbolista danés-peruano Oliver Sonne. (Captura: X)

Usuarios reaccionaron de forma divertida y positiva en redes sociales por debut de futbolista danés-peruano Oliver Sonne. (Captura: X)

Usuarios reaccionaron de forma divertida y positiva en redes sociales por debut de futbolista danés-peruano Oliver Sonne. (Captura: X)

Usuarios reaccionaron de forma divertida y positiva en redes sociales por debut de futbolista danés-peruano Oliver Sonne. (Captura: X)

Usuarios reaccionaron de forma divertida y positiva en redes sociales por debut de futbolista danés-peruano Oliver Sonne. (Captura: X)

Usuarios reaccionaron de forma divertida y positiva en redes sociales por debut de futbolista danés-peruano Oliver Sonne. (Captura: X)

Usuarios reaccionaron de forma divertida y positiva en redes sociales por debut de futbolista danés-peruano Oliver Sonne. (Captura: X)

Usuarios reaccionaron de forma divertida y positiva en redes sociales por debut de futbolista danés-peruano Oliver Sonne. (Captura: X)

Usuarios reaccionaron de forma divertida y positiva en redes sociales por debut de futbolista danés-peruano Oliver Sonne. (Captura: X)

Usuarios reaccionaron de forma divertida y positiva en redes sociales por debut de futbolista danés-peruano Oliver Sonne. (Captura: X)

Usuarios reaccionaron de forma divertida y positiva en redes sociales por debut de futbolista danés-peruano Oliver Sonne. (Captura: X)

Usuarios reaccionaron de forma divertida y positiva en redes sociales por debut de futbolista danés-peruano Oliver Sonne. (Captura: X)

Usuarios reaccionaron de forma divertida y positiva en redes sociales por debut de futbolista danés-peruano Oliver Sonne. (Captura: X)

Oliver Sonne debuta en Perú vs Nicaragua

El entrenador de la selección peruana de fútbol, Jorge Fossati, convocó a Oliver Sonne para que caliente antes de hacer su debut en el partido Perú vs. Nicaragua. Desde el principio, el joven futbolista se mostró feliz y emocionado de estar en el estadio ‘Matute’, pues los hinchas lo ovacionaron y corearon su nombre.

Cerca del minuto 55, el DT pidió que Sonne reemplace a Miguel Trauco en el partido; antes de que el futbolista ingrese a la cancha, a ambos se les vio conversando. La charla culminó con un curioso gesto de parte de Fossati.

El nacido en Dinamarca entró en la segunda parte del choque preparatorio. (Video: Movistar Deportes)

En el minuto 70, Sonne protagonizó una jugada de calidad, al realizar un taco contra un futbolista de la selección de Nicaragua.

Como se sabe, el futbolista danés participó en una sesión de fotos para la nueva camiseta de la selección peruana. Durante esta sesión, estuvo acompañado por los jugadores Marcos López y Piero Quispe. Al finalizar las tomas, los tres futbolistas protagonizaron un divertido sketch en el que se planteaba la pregunta: “En caso de que anotes un gol en uno de los amistosos, ¿qué canción te gustaría que suene en el estadio?”.

Oliver Sonne respondió que si marca un gol ante Nicaragua o República Dominicana le gustaría escuchar de fondo el himno nacional de Perú.

Se sabe que sus compañeros de la selección peruana requieren que el futbolista nacido en Europa se compenetre mejor con ellos, por lo que esperan que aprenda más español. Sonne ha empezado a tomar clases.

“Es un jugador importante como todos los compañeros, lo viene siendo fecha a fecha en su club, como él también se ha integrado Erick Noriega, incluso a Oliver se le está pidiendo que aprenda un poco el español, eso es bueno, si él llega a aprender un poco de español, la comunicación va a ser mejor”, comentó Pedro Gallese en una conferencia de prensa.