Magaly Medina cuadra a Priscila Mateo por lo que tendrá que afrontar al estar con Julián Zucchi: “¿Quieres estar con un mediático? Vas a tener que soportar”

Magaly a Priscila Mateo: "¿Quieres estar con un mediático? Tienes que soportar". (Video: Magaly TV La Firme).

Magaly Medina se pronunció acerca de la situación a la que se ha expuesto su reportera, Priscila Mateo, luego de confirmar tener una relación amorosa con Julián Zucchi, expareja de Yiddá Eslava. La periodista mostró imágenes de la comunicadora saliendo del edificio donde vive el argentino e intentando esconderse de las cámaras.

Fue la propia Magaly quien mostró las imágenes del seguimiento que le ha hecho a la pareja del momento y criticó duramente a Julián Zucchi por exponer a Priscila Mateo a las cámaras de espectáculos. Medina no dudó también en brindar consejos a su reportera, ya que no confía para nada en Zucchi.

Sin embargo, también le dejó en claro que, si decidió continuar una relación con un personaje público, debe saber y tener claro lo que eso conlleva, sobre todo ella que es justamente una reportera de espectáculos y que sabe muy bien cómo se maneja el mundo de los personajes mediáticos.

“A mí me da vergüenza ajena porque no estoy hablando de una ‘x’ sino de una reportera que pertenece a mi programa, que ahora está cuestionando seriamente su pertenencia a este programa porque ya no soporta los ataques. ¿Qué voy a hacer? Ella ya es mediática. Te metes con un mediático, tienes que aguantar”, afirmó Magaly.

Priscila Mateo le mintió a Magaly Medina y prometió no ver a Julián Zucchi.

De esta manera, Medina expresó su decepción al ver a una miembro de su equipo en una situación comprometedora. Resaltó el desafío que representa para Mateo mantener su posición en el programa debido a la presión pública.

“Hay algo que yo toda la vida le he dicho a mi esposo: ‘La carne sale con hueso’, es algo que ella tiene que aprender. ¿Quieres estar con un mediático? Vas a tener que soportar todo esto, sobre todo ese mediático que se nos ha desdibujado a todos, que se le ha caído la careta, de quien yo ahora tengo tan mala opinión”, manifestó Medina, explicando las consecuencias que debe asumir la periodista al recibir las críticas y el escrutinio público.

Magaly Medina critica duramente a Julián Zucchi

Por otro lado, Magaly no dudó en criticar la actitud de Zucchi frente a esta situación, calificando un comunicado emitido por él como una muestra de cobardía al tratar de culpar a Mateo por la dinámica de su relación.

“Este tipo de cobardías a mi me hacen no tenerle ningún tipo de consideración, ni de respeto o aprecio. Este comunicado es cobarde porque le echa la culpa a esta chica que no tiene la culpa de estar enamorada, de haber caído en sus redes”, señaló Magaly.

Magaly Medina critica a Julián Zucchi por exponer a Priscila Mateo al escrutinio público. (Video: Magaly TV La Firme).

La conductora de “Magaly TV La Firme” aconsejó a Mateo a priorizar su bienestar y responsabilidades, como madre y profesional, por encima de una relación con alguien tan inestable como Zucchi.

“Nadie tiene derecho a renunciar a lo que más quiere en la vida por un hombre, nunca se hace eso. Ella es una madre de familia, tiene un hijo que mantener y tiene que pensar en eso. Ahora, las puertas están abiertas de este programa para quien no se sienta cómoda de trabajar aquí. A mí lo que me revuelve en las entrañas es que esta chica salga perjudicada por este tipo que no sabe manejar sus emociones”, acotó Magaly.

Julián Zucchi y Priscila Mateo se contradicen

Según explicó Magaly, el viernes 15 de marzo, Priscila Mateo le aseguró que había decidido mantener cierta distancia con Julián Zucchi y solo comunicarse con él por mensajes y llamadas. Sin embargo, al finalizar el programa de ese día, la joven reportera acudió al edificio de Zucchi.

Priscila Mateo mintió a Magaly Medina. | ATV Magaly TV La Firme

Lo que le dijo Mateo a Magaly fue que estuvieron conversando en el estacionamiento, pero Julián Zucchi emitió un nuevo comunicado afirmando que estuvieron en una sala del edificio y que también estuvo su manager, ya que ambos estaban preocupados por cómo estaba Zucchi, ya que ese día recién llegó a Lima luego de un viaje que tuvo por trabajo. Sin embargo, en las imágenes no se ve a ninguna otra persona mas que Mateo.

“Él dice estuvimos en la sala de mi edificio y ella en la mañana dijo estuvimos en el estacionamiento, además, ahí bajan de un ascensor. Por lo menos cuando van a mentir póngase de acuerdo”, dijo Magaly Medina.