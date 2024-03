Arturo Chumbe responde a Paco Bazán por involucrarlo con futbolista y analiza demandarlo: “Me está difamando”

Arturo Chumbe enojado con Paco Bazán por vincularlo con un futbolista.

Arturo Chumbe se mostró enojado con Paco Bazán por haberlo vinculado con futbolista. Asimismo, señaló que era falta de respeto a su carrera por bromear de forma “malcriada” con su orientación sexual.

El coreógrafo se hizo presente en el homenaje que Mauricio Diez Canseco brindó a Coco Marusix en Rústica, con las Divas Doras. Después de enaltecer la trayectoria de la drag queen e ícono LGBT, tuvo la iniciativa de referirse a lo dicho por Paco Bazán en un podcast.

“Estoy esperando las disculpas de Paco Bazán que ha hablado mal de mí. Se puso a hablar en sus redes, en un programa que tiene con el señor (Erick Delagdo), otro futbolista que no piensa, que yo había tenido una relación con un futbolista equis. Se empezó a burlar, que habíamos tenido un juego de espadas. Qué malcriado, estamos en una época 2024 y hablar de esaas cosas solo por querer algún tipo de noticia. Estoy esperando sus disculpas”, indicó el coreógrafo.

Arturo Chumbe resaltó que siempre ha mantenido perfil bajo y lejos de polémicas. Sin embargo, esta situación lo molestó a tal punto de querer pronunciarse y analizar una demanda contra el comentarista deportivo.

“Mi abogado dijo que podría demandar porque me está difamando, está hablando que no tienen ninguna certeza, ni una realidad. Soy una persona de 47 años con 30 años de carrera”, indicó.

Consultado si era cierto que se había involucrado con un futbolista en el pasado, el bailarín y creador de Jackie Ford negó rotundamente que sea cierto y tampoco sabe a qué deportista se referían. “Podría decirlo, tengo 47 años, pero nunca”, dijo fiel a su estilo.

“¿Si descarto estar con un futbolista en el futuro? No hay que decir jamás, hasta ahorita podría caer uno”, dijo con total naturalidad.

Arturo Chumbe criticó a Erick Delgado por negar a Nataniel Sánchez

A principio de marzo, Arturo Chumbe salió en defensa de Nataniel Sánchez tras las declaraciones de Erick Delgado, quien aseguró que jamás fue pareja de la actriz peruana. Esto con el fin de negar que la artista le fue infiel con Mario Hart.

“¿Cuándo (me metieron los cachos)? Ese conch*** no lo conozco (Mario Hart). Yo no sé, ni cuenta porque yo no estaba con ella, así que a mí no me han puesto nada. ¿Tú sabes? Anda, huev***, (los viajes que hizo con Nataniel) fueron seis meses antes, encima me agarraron de casualidad”, expresó furioso durante una transmisión de ‘Erick y Gonzalo’.

“Yo no he estado casado, no he tenido enamoradas firmes. La verdad es que yo no me enamoro. (Estar enamorado de Nataniel), eso es mentira, totalmente falso. No era mi enamorada, nunca lo fue. Te estás equivocando, estás hasta las huev***”, acotó en otra ocasión, causando el enojo en Arturo Chumbe, amigo cercano de la recordada actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

En conversación con América Hoy, el bailarín indicó que “no es de caballeros ni de una persona profesional o con ética” jactarse en un programa en vivo el haber salido con una persona sin haber estado enamorado de ella.

“El público se va a dar cuenta quién es el que queda mal, ¿no? El que queda como un caballo es él, porque todo el Perú lo sabe”, manifestó indignado.

Finalmente, señaló que Erick Delgado mencionó a la actriz para figurar en el medio artístico. “Por supuesto él que está buscando luz, pero Nataniel no le va a dar luz a nadie. Que vaya a comprarse sus focos de luz y se los ponga en el cuerpo, y que vaya por la calle o por su programa alumbrándose para que brille porque no brilla. No tiene luz el pobre chico”, dijo bastante fastidiado al programa matutino.