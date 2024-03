Yiddá Eslava no aceptó disculpas del papá de Julián Zucchi, y le recuerda pasado: “No se acuerda la historia que hizo con Gisela”

Yiddá Eslava no acepta disculpas del papá de Julián Zucchi. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. Hace unos días, durante entrevista para ‘Amor y Fuego‘ Yiddá Eslava no tardó en responder a las declaraciones del padre de Julián Zucchi, Guillermo Zucchi, quien insinuó que ella aún estaría enamorada de su hijo a pesar de haberse separado hace más de cinco meses. ¿Qué dijo?

Ante ello, la actriz expresó su indignación al ser etiquetada como ‘tóxica’ en el programa ‘América Hoy’ y le recordó a su exsuegro un episodio mediático en el que estuvo involucrado con Gisela Valcárcel, mostrando unos presuntos coqueteos que insinuaba una relación entre ellos.

“Ah, sí, no se acuerda toda la historia que hizo acá con Gisela, busquen en sus archivos… no me va a venir a decir a mí que no sabe de cámaras”, dijo la actriz en su defensa.

Yiddá Eslava le pide perdón a Priscila Mateo. (Instagram)

Incluso, en su declaración para el programa de Willax, la exchica reality expresó su fastidio con la producción del programa de Ethel Pozo por la participación de su familia política en la disputa mediática, y resaltó que el padre de Julián carece de experiencia en el ámbito de la prensa, pues desconocía que sus declaraciones estaban siendo grabadas.

Todo esto a pesar de que Zucchi realizó una transmisión en vivo al regresar al Perú, pidiendo disculpas a la madre de sus hijos por las palabras de su padre. Eslava manifestó claramente su descontento y rechazo hacia las acusaciones y no aceptó el perdón de su exsuegro.

Por otro lado, la actriz dijo que el papá de Julián Zucchi había mentido a nivel nacional. “Voy a contar toda la verdad con lujo de detalles, porque me parece tan grosera la forma que sale no solo él, sino su papá, el abuelo de mis hijos, a mentir a nivel nacional. Yo me estaba mordiendo la lengua una vez más”, sostuvo la madre de familia para el programa de Willax.

Yiddá Eslava le responde con todo a Julián Zucchi. (Foto: Captura de TV)

¿Qué pasó entre Guillermo Zucchi y Gisela Valcárcel?

Durante la temporada de 2018 del programa ‘El Artista del Año’, se produjo un encuentro que llamó la atención entre Guillermo Zucchi, padre de Julián Zucchi, y la reconocida conductora Gisela Valcárcel.

Durante su visita al Perú para respaldar a su hijo en el programa reality, el argentino expresó abiertamente su impresión sobre las cualidades de la guapa rubia, mencionando: “Ahora que la vi, toqué y besé, me gustó mucho. Está muy bien físicamente, sobre todo bien cuidada. Tiene una linda boca, una linda mirada”. Estas declaraciones, hechas en aquel entonces, generaron revuelo y despertaron la curiosidad del público.

Incluso, el padre de Julián Zucchi también manifestó su interés en quedarse unos días más en el país para conocer más a fondo a la mamá de Ethel Pozo, lo cual generó aún más comentarios y especulaciones en los medios de comunicación en aquella oportunidad.

Yiddá Eslava seguía a Julián Zucchi con GPS

En una sorprendente revelación, Julián Zucchi compartió que su expareja Yiddá Eslava lo seguía por GPS cuando no estaba en su casa, especialmente durante su visita a Argentina. El actor explicó que todo fue malinterpretado, ya que simplemente fue a la casa de una amiga en su país y su entonces pareja se percató de su ubicación.

“No tuve una infidelidad, solo me vi con una amiga y eso puede ser interpretado de otra persona, son versiones distintas. Fui a su casa a conversar con ella. Ella tenía mi GPS y seguía, sabía en qué lugar yo estaba”, fueron las declaraciones del cantante argentino desde europa.