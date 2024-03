Guillermo Sanguinetti señaló causa del mal momento de Gabriel Costa en Alianza Lima y dio la clave para revertirlo - Crédito: Getty

El mal momento que atraviesa Alianza Lima en el Torneo Apertura 2024, con tres derrotas consecutivas en ocho fechas y a ocho puntos del líder Universitario, también se explica en el bajo nivel que han mostrado algunos de sus futbolistas más reconocidos, como es el caso del volante Gabriel Costa.

‘Gaby’, que llegó como una de las figuras rutilantes para el pasado 2023 desde Colo Colo chileno, no ha podido rendir al nivel esperado desde su retorno a La Victoria y ha recibido gran cantidad de críticas. Incluso, en el penúltimo partido de los ‘íntimos’ contra Sporting Cristal, hizo gestos contra la hinchada en el Estadio Nacional, por los cuales finalmente pidió disculpas. En la más reciente presentación del ‘equipo del pueblo’ contra Cienciano, no fue considerado por su entrenador Alejandro Restrepo dentro de los convocados, no por lesión o suspensión, sino por decisión táctica.

Ante la complicada situación que atraviesa el uruguayo naturalizado peruano, un viejo conocido suyo como Guillermo Sanguinetti, que lo dirigió en Alianza Lima entre 2014 y 2015, acompañándolo en su primera experiencia en el país, salió a respaldarlo e intentar descifrar como podría recuperar su nivel.

Gabriel Costa realizó gestos provocativos a los hinchas de Alianza Lima que lo cuestionaron durante el partido con Sporting Cristal.

Guillermo Sanguinetti respaldó a Gabriel Costa

En primera instancia, el popular ‘Topo’ Sanguinetti indicó que una de las causas para el bajón futbolístico de Costa Heredia fueron los cambios de entrenador en el conjunto victoriano, pues desde que Basilio llegó fue dirigido por Guillermo Salas, Nixon Perea (interino), Mauricio Larriera y Alejandro Restrepo.

“Puede ser el cambio constante de entrenador que ha tenido el club, pues cada entrenador busca su equipo y a él es fundamental brindarle la continuidad. Eso es lo que yo considero, pero bueno, nadie duda de las cualidades que tiene Gabriel”, mencionó en entrevista con Depor.

Seguidamente, el DT con reciente paso por Sport Boys, recordó que las mejores versiones del mencionado futbolista se vieron mientras desempeñaba posiciones de extremo o mediapunta. “Claro, es que, si bien no es un jugador de área, es más para jugar suelto, ya sea por la banda o detrás del 9. Además, es un futbolista con características ofensivas para poder asistir o llegar al gol porque aprovecha muy bien los espacios”.

El gol más reciente de Gabriel Costa con Alianza Lima fue por la fecha 5 del Torneo Apertura 2024 contra Comerciantes Unidos. (Video: Liga 1 Max)

Las claves para recuperar a Gabriel Costa

Sanguinetti Giordano, que tuvo a Gabriel Costa durante dos campañas consecutivas, mencionó que practicar un estilo de juego más asociativo y rodear a su expupilo de compañeros con buen trato de balón para generar mayor número de combinaciones podría ser determinante para una alza en su rendimiento. Además, se mostró confiado en un repunte del nacido en San Carlos.

“Es un jugador que necesita mucho de las sociedades, le gusta mucho el juego asociado y siempre que se encuentra con jugadores que jueguen a lo mismo, él encontrará esa posibilidad de ser productivo para el equipo. Sin duda, el técnico que está actualmente a cargo, sabrá sacarle provecho porque, como te repito, el año es largo y puede ir encontrando el camino”.

Adicionalmente, el DT ‘charrúa’ recordó los inicios de Gabriel Costa en Alianza Lima y como en el arranque era resistido por los aficionados, pero a base de trabajo terminó siendo uno de los máximos artilleros del plantel en 2014.

“Recuerdo que era resistido y que le costó un poco la adaptación. Él acababa de ascender a primera división de Uruguay con Rentistas. El cambio fue importante y muy fuerte, entonces, le costó adaptarse, pero ese primer año, el 2014, Gabriel fue uno de los goleadores del equipo. Luego hizo una carrera formidable, tuvo un crecimiento desde lo futbolístico y en lo personal, y a uno como entrenador, eso nos genera cosas buenas porque mira la evolución del jugador”.