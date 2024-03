El tormento de Alonso Wong, medallista en Lima 2019: cuando sufrió acoso, el seguro que le quitaron y qué lo privó de París 2024

El medallista de plata en Lima 2019 relató el incesante episodio de acoso que vivió en la Federación de Judo y que lo llevó al conflicto que le causó una sanción.

Alonso Wong es uno de los deportistas peruanos más destacados de Perú: medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y campeón en diferentes campeonatos de judo.

No obstante, sus últimos años fueron un tormento, debido a un funesto problema en la muñeca que lo marginó de Santiago 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024. A ello se le suma una sanción de la Federación de Judo, que tiene como origen un lamentable episodio de acoso, agresión y persecución en su contra, la cual lo privó del seguro médico que le corresponde a todos los atletas que se lesionan representando a su país.

Infobae Perú charló con el judoka de 30 años, quien relató el infierno que vive a raíz de los problemas mencionados, del que espera salir con fuerza de voluntad y trabajo. Asimismo, habló de las actividades que realiza mientras su situación se resuelve.

- Cuéntame un poco de tu actualidad, entiendo que te estás recuperando de una lesión en la muñeca.

Mi actualidad no es tan buena, estoy pasando por momentos duros, complicados, pero de a pocos renaciendo de mis cenizas. Efectivamente estoy lesionado de la muñeca, comencé el año entrenando, recuperándome, adaptándome nuevamente al alto rendimiento, sin embargo, mi muñeca no resistió en los entrenamientos de febrero, y en uno de los exámenes médicos que me hicieron, concluyeron que mi muñeca no estaba todavía bien, que todavía tenía una fractura en el semilunar y requiero nuevamente una intervención quirúrgica. Este año es probable que no compita, porque necesito tener una recuperación adecuada.

- Tuviste problemas en los últimos tiempos con la Federación de Judo, te denunciaron por agredir a un trabajador y luego te sancionaron ¿Qué fue lo que ocurrió y qué tanto te perjudicó en tu desarrollo como profesional?

Me perjudicó todo en realidad, porque, exactamente un día como hoy; 14 de marzo (esta entrevista fue en esa fecha); hace dos años, pasó ese incidente. ¿Qué pasó? Yo anteriormente venía siendo acosado por una persona que me tomaba fotos a escondidas. Mientras descansaba, entrando al baño, cambiándome, poniéndome la indumentaria de entrenamiento, sacándome la ropa para cambiarme. Eso me incomodaba mucho, no solamente a mí, sino a otros compañeros. Yo solamente me quejé verbalmente con los entrenadores, porque pensaba que no iba a llegar a más, pero siguió haciendo lo mismo. Yo reaccioné porque uno de mis compañeros era menor de edad. Ese día nos habíamos quedado descansando en las mismas colchonetas para entrenar, pues las íbamos a usar en la siguiente sesión. Entonces el sujeto comenzó a tomarnos fotos y el chico se incomodó, mucho más que yo, entonces fui a abogar por él.

Ya sabía quién era el que tomaba las fotos (José Ramírez Pérez, chofer de la Federación de Judo) y esa vez decidí acercarme y preguntarle en la oreja por qué estaba tomando fotos o quién lo había enviado. No me dio una explicación lógica, de frente me metió un cabezazo, comenzó a insultarme, me tiró la botella, entonces yo lo empujé, pero para separarnos. Él se puso malcriado, altanero y buscó agredirme nuevamente. Me quedé parado, pero no iba a permitir que alguien me toque, soy un ser humano. Inmediatamente vino un compañero mío de 100 kilos y me separó: “Vamos Alonso, antes que esto vaya a mayores”, me dice. Pero cuando me gira, él cobardemente me mete un puñete por detrás, a la altura de la oreja, ahí es cuando quiero reaccionar, pero ya vinieron todos y nos separaron. Yo pensé que había quedado ahí y me puse a entrenar, el lugar estaba tenso, después vi a esa persona con su jefe, que era el jefe de Unidad Técnica de aquel momento.

A la hora vinieron policías de la comisaría de San Luis porque, supuestamente, yo lo había agredido. Los acompañé, di mi palabra y nos llevaron al médico legista, donde resultó que el agredido fui yo, nunca iba a quejarme, pero le salió el tiro porla culata. El tipo comenzó a mentir, a decir cosas por su cuenta, y esa denuncia nunca procedió, se archivó. El caso pasó al Juzgado de Paz, donde él sale como el agresor y yo como el agraviado, y se me absuelve de cualquier cargo. Al día siguiente fui a entrenar con normalidad, y me cerraron las puertas de la federación diciéndome que por órdenes de la presidente, María Martínez, me sacaban del equipo. Fue un momento muy doloroso. Me estresé demasiado, me salieron llagas en la boca y manchas de vitíligo en la piel, estuve con tratamiento y tuve el apoyo de mis padres y uno de mis mejores amigos que me levantó, porque no estaba comiendo. Yo había sido seleccionado para representar al Perú ese año.

Alonso Wong fue denunciado por la Federación de Judo, pero el Poder Judicial lo libró de toda culpa (Infobae - Paula Elizalde).

- ¿Y cómo quedó el tema de la sanción?

Mostré pruebas fehacientes, los testigos testificaron con la verdad, mediaticé el caso, muchos deportistas reconocidos me apoyaron, y con la presión mediática volví y gané una medalla de plata en en Lima 2019. Después gané cuatro medallas más, tres oros y un bronce. En ese momento, yo estaba bien preparado, pero de parte de una compañera escuché que el jefe de la unidad técnica había dicho que sobre su cadáver yo iba a clasificar. Eso me enfureció y lo hablé en redes sociales, pero me volvieron a hacer la bronca. Al año siguiente, cuando estábamos en Europa, me llega la misma denuncia, pero con un video de cinco segundos, por eso, abren el caso nuevamente, cuando estaba a punto de competir, preparándome para el Campeonato Mundial de Judo Budapest 2021. El video sale cortado y me hacen ver como si estuviera amedrentando al otro tipo, cuando él estaba parado y con el puño levantado. Por eso me sancionan de nuevo.

La Federación de Judo presentó solamente cinco segundos del incidente entre Alonso Wong y el chofer, para sancionar al deportista.

- ¿Cómo se produjo tu lesión en la muñeca?

Estuve audiencia tras audiencia, que eran a las 2 o 3 de la mañana, porque yo estaba en la concentración en Hungría. Los entrenamientos eran a las 9 de la mañana ¿Cómo me iba a concentrar? Mi cabeza estaba en otro lado, estaba angustiado y frustrado de saber que, tarde o temprano, me iban a sancionar, porque tenían poder político. El vocal que firma la sanción, que pertenecía al Consejo de Honores y Deportes del IPD, era cercano a la presidenta María Martínez, entonces era ella o yo.

A raíz de todo esto, por estrés me lesiono la muñeca compitiendo, haciendo una técnica que toda la vida había hecho, que se volvió mi marca en el judo. Ni siquiera perdí, me lesioné lanzando a mi rival, la muñeca se me va en el aire. Fue por estrés porque dos días antes fue la audiencia final, en la que me dirían que me iban a sancionar. ¿Cómo iba a competir así? Se lo dije a mis entrenadores, pero lo hice por amor al deporte.

Este es el estado de la muñeca de Alonso Wong, quien debe someterse a una operación para regresar al judo (Infobae - Paula Elizalde)

- ¿Cómo te quitaron el seguro?

La sanción llegó cuando estaba en el proceso de recuperación. Cuando uno tiene una sanción, le quitan por ese tiempo el sueldo y el seguro médico. Mi sanción fue de dos meses, por ley debería haberla recuperado, pero ellos decían que no, que quedaba de manera perenne, cuando eso no es cierto. El seguro médico me lo quitan el 1 de septiembre, cuando todavía estaba limpio de sanciones, y ese mismo día ya no tenía seguro, y me sancionan en octubre. ¿Entonces por qué me quitan antes el seguro? Eso no tiene nada que ver con la federación, sino con el IPD, desconozco si tienen acuerdos bajo la mesa, pero fue otro abuso de autoridad, porque no me podían quitar el seguro por una lesión, sabiendo que fue representando al país. La Ley del Deporte dice que un atleta que se lesiona representando al Perú, tiene derecho al seguro médico y al PAD (Programa de Apoyo al Deportista). El PAD puedo perderlo porque estoy compitiendo, pero el seguro médico no, menos cuando estoy en proceso de recuperación.

Alonso Wong, destacado judoka peruano comentó como fue el irregular proceso que llevaron el IPD y la Federación de Judo para quitarle el seguro médico, el cual le impidió operarse la muñeca

- ¿Y qué has hecho al respecto?

Es un tema burocrático que hace lento el trámite. Mi nueva operación tiene un costo de 30 mil soles. Recién esta semana me notificaron el oficio de que el IPD le envió al seguro médico, pidiendo que me lo repongan. Esperemos que el martes me den una respuesta positiva, para iniciar el trámite para operarme.

- ¿Por qué crees que te estaban acosando?

Porque sabían que en cualquier momento podía reaccionar. Es más, nuestro entrenador tenía contrato hasta el 2024 y renunció el 2023 porque no lo dejaban trabajar, porque sabía lo que pasaba. Él me decía que esté tranquilo, pero me comencé a percatar de las fotos. Yo soy imagen pública, entiendo que me tomen fotos, pero para hacer deporte. Que me tomen fotos entrenando o compitiendo, lo entiendo, pero no en mi vida personal, privada. Ellos querían que muerda el anzuelo porque siempre he sido justo y contestatario. Mis compañeros venían a mí y me pedían que cambien de entrenador, porque el jefe de la unidad técnica antes era entrenador. Yo fui a hablar con la presidenta de buena manera, porque tenía buena relación con ella y le dije: “Sácalo, nos perjudica, toma todo personal, nos sobreentrena, no entrena bien, no está capacitado para dirigir un equipo de alto rendimiento”. Pero eso le enfurecía. “Tu no crees en mi palabra, crees que soy una mala persona”, me decía la presidenta. Yo solamente quería un cambio, era una crítica constructiva y por eso tomaron represalias en mi contra, sabían que en el tatami no me iban a sacar nunca, entonces lo hicieron de manera externa, molestándome, agobiándome.

- ¿A qué te estás dedicando ahora que no puedes practicar el deporte?

Cada vez que me levanto de la cama no tengo la misma motivación. Siento que he perdido felicidad, pero no puedo llorar de manera eterna. Empecé a enseñar, a trabajar como profesor de judo. Yo estudió la carrera de Educación Física, pero por el deporte no he podido ejercerla, ahora estoy acabando y tomando más interés en el tema profesional. Quiero mantener mi mente ocupada, porque si no hago cosas me deprimo más. También estar más cerca de mi familia.

- Por esta lesión te quedaste fuera de los Juegos Panamericanos de Chile. ¿Cómo viviste eso?

Fue doloroso, mas aún porque el día de la inauguración me sancionan. No vi nada, y tampoco veré lo de París, que es a lo que aspiraba este año. Solo vi a una compañera, Camila Figueroa, que vivió conmigo los momentos críticos, me alegré mucho por su medalla. También me alegré por el entrenador, porque tres de sus cartas no compitieron, yo por la muñeca y otros dos por la rodilla, que también se operaron. De ahí no quise ver nada más.

- Antes de tu problema, declaraste que luego de París 2024 era probable que no vuelvas a la alta competencia, quedar fuera de tu gran objetivo. ¿Te genera la motivación de seguir?

Me genera frustración, tristeza, recuerdo que para Londres 2012 me lesioné la rodilla entrenando con el equipo cubano. A Tokio 2020 clasifiqué, pero me dio Covid-19. Yo pensaba que París era lo último, tengo 30, no soy joven, pero tampoco tan mayor. Tenemos que ser honestos y sinceros con nosotros mismos, porque el deporte es momentáneo y no es bien remunerado, tenemos que tener la vida profesional al lado. Para Los Ángeles 2028 tendré 34 para 35, y deberé tener algo en la otra mano para, ni bien me retire, comenzar a trabajar de manera profesional. Lima 2027 es una motivación. Cuando fue elegida la sede, muchas personas me preguntaron si iba a continuar y les contesté que todavía tengo las ganas y el espíritu de competidor. La cosa es operarme y ver que tan bien quedo.

Alonso Wong era una de las principales cartas de Perú para obtener medallas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 (Perú21).

- Te quedaste afuera de tres Juegos Olímpicos. ¿Cómo te sientes, crees que pudiste haber ganado alguna medalla?

Quizá no fue para mí, quizá Dios tiene otras cosas para mí, o quizá en un futuro lo puedo conseguir. Lo puedo lograr como atleta, que todavía me considero como tal, pero también como entrenador. Quiero ser entrenador de la selección de Perú o cualquier otra en la que pueda trabajar.

- Ganaste la medalla de plata en Lima 2019. ¿Crees que hubo un cambio en el apoyo al deportista peruano?

Creo que se ha estancado, el apoyo es momentáneo, me he dado cuenta cada vez que he competido. El apoyo es solo por la medalla, pasan unos dos o tres meses, llega una noticia más grande y se olvidan. La gente ya ni habla de lo que pasó en Santiago, y no le toman la importancia a los Juegos Panamericanos, a menos que sea en Perú como ahora. Cuando llegó Pedro Castillo, nos bajaron el apoyo económico, antes ganábamos bien, pero redujeron el 25% de la subvención económica al deporte en Perú, y eso perjudicó bastante a muchos atletas, que perdieron fogueo competitivo, que es lo que se necesita para el alto rendimiento. Espero que se vuelva a incrementar con la nueva sede.

Alonso Wong ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019 (Andina).

- ¿Cómo fueron tus inicios en el deporte? ¿Tuviste dificultades?

Nunca tuve dificultades, siempre recibí el apoyo de mis padres. El judo lo comencé como un juego, y lo hice con mi primo hermano, porque yo siempre he sido muy asocial, me cuesta adaptarme a un nuevo lugar y estar con alguien de confianza me daba tranquilidad para desenvolverme. Así empecé, él lo dejó acabando las vacaciones útiles, yo lo continué, porque me veía que podía hacer algo bueno en esta disciplina. La pasión nació mirando videos de judo, disfrutaba entrenar y competir, porque mi deporte es muy rudo, tiene que gustarte bastante y tener ganas de ser campeón.

Desde muy chico Alonso Wong mostró sus dotes para el Judo y tuvo el apoyo de su familia.

- ¿Qué tan importante fue tu familia en este momento difícil?

Bastante, y eso que mi familia está en diferentes lugares: mi mamá en Estados Unidos, mi hermana en Irlanda, mi papá acá. Cuando me operaron por primera vez, mis papás estuvieron conmigo, ahora siento que se les hace pesado que yo pase por todo eso, eso me pone melancólico, triste, porque también ellos sufren cuando sufro y se alegran cuando soy feliz.

- ¿Cómo ves el futuro del judo peruano de cara al futuro?

Falta pulir a los chicos, tienen muchas ganas eso sí, así empecé. Pero hay que darles el apoyo, competencia, si es que quieren llegar lejos. A veces me escriben para pedirme consejos, y yo trato de darles esa motivación que antes no se daba, ahora sí se puede dar, mas aún con estos Juegos Panamericanos, hay varios que pueden llegar de la mejor manera. Yo, por mi parte, mientras me cuide físicamente, puedo seguir hasta Los Ángeles 2028; y ya lo haría por placer, y a veces cuando lo haces sin presión te va mejor, me ha pasado. Espero que a los chicos del futuro, no los agobien tanto. A los que tienen talento y condiciones, potenciarlos hasta que se vuelvan independientes.

- ¿Qué sentiste cuando escogieron a Lima como sede de los Juegos Panamericanos?

Nada, te soy sincero, porque estaba metido en otras cosas. Pero es una motivación para continuar, lo hablé con mi psicóloga. Si me retiro, me retiro en un tatami, no así. Entonces, yo quiero dar más medallas al Perú y espero que en Lima, si Dios me lo permite, lograrlo.

El judoka nacional reveló qué sentimientos le generó que Lima sea escogida sede de los Juegos Panamericanos 2027