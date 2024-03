Lima 2027: La estrategia para ganar la sede, millonaria inversión y fecha tentativa de los Juegos Panamericanos.

Lima, una vez más, sacará su mejor traje para recibir a los mejores deportistas del continente. La capital del Perú volverá a ser la anfitriona de los Juegos Panamericanos, generando la felicidad de todos peruanos. Pasamos del “sí se puede” al “sí se pudo”. La ‘Ciudad de los Reyes’ le ganó por 28 votos a Asunción e hizo suya la sede del próximo evento multideportivo.

Esto recién empieza, pues ahora en adelante hay mucho trabajo por hacer para estar a la altura de Lima 2027. Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano, conversó con Infobae Perú y, entre otros temas, detalló la estrategia que se usaron para poder celebrar la elección en tierras norteamericanas.

Así fue la celebración de la delegación peruana tras conocer la noticia. (Video: Panam Sports)

- ¿Cómo se vivió desde adentro la elección de Lima como sede de los próximos Juegos Panamericanos?

Siempre es bonito traer alegrías al país. Es preciso resaltar que Lima compitió frente dos ciudades porque Asunción proponía a El Salvador como sub sede para el surf. En la práctica fue Perú contra dos países. Estos Juegos deben tener una mistura humanista y es poner a los deportistas en el centro de la organización. Son el motor de esto.

- ¿Sintieron que fue un golpe bajo que Paraguay haya tocado el tema político de Perú?

La verdad es que no lo escuché en un primer momento porque estaba muy preocupado en cruzar lo votos, corroborar quiénes estaban bien conectados o no porque los votos eran por Zoom. Teníamos claro por dónde podía venir los cuestionamientos, pero nos concentramos en la visión del deporte que es lo que aplicamos a la exposición. No dependemos solo de un gobierno porque hemos podido transitar de gobierno a gobierno. Hemos tenido diferentes presidentes hace poco, pero siempre fue por el canal democrático. Todos nuestros procesos deportivos no se han visto afectados, todo lo contrario. Uno se concentra en sus capacidades y habilidades. Nos concentramos en los atributos de Perú y ese fue el resultado.

- ¿Cuál es el paso a seguir después de la elección de Lima como sede?

Lo que viene es sentar a revisar los contratos con Panam Sports, Legado y las autoridades nacionales. A nosotros, como comité olímpico, no nos interesa manejar los fondos públicos. Nuestro papel solo será técnico. Ya cumplimos con nuestra primer misión que era ganar la sede. Tenemos que coordinar el contrato con Panam Sports, coordinar los cronogramas de pago que se tengan que ejecutar y coordinar la parte deportiva. Aparte que las federaciones se integren en el proceso técnico y deportivo.

- ¿Cuánto es el monto que se tiene presupuestado para los Juegos Panamericanos 2027?

Estamos presupuestando un monto de 370 millones de dólares, redondeando. Nos llamó la atención de que el presupuesto de Paraguay y El Salvador era de 330 millones de dólares. Nosotros teniendo algo nos cuesta eso y ellos no teniendo tanto le cuesta algo similar, fue un elemento que estaba en discusión. No solo es la infraestructura. El proyecto especial Legado funciona bien, el equipo humano es muy bueno: solo este año tiene seis mundiales, cinco o cuatro son en agosto.

Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano, dio detalles de la realización de Lima 2027.

- ¿En qué puntos específicos se invertirá?

Desde el punto de vista deportivo; agregamos cricket, lacrosse, fútbol flag y squash. Son cuatro deportes nuevos del programa olímpico para Los Ángeles 2028. Eso te obliga que el número de camas que tienes en la villa tiene que subir a 9 mil 800, por lo tanto estamos obligados a construir cinco torres de 10 pisos. Tenemos que mejorar la propuesta de remo que se estuvo respecto al 2019 porque se realizó en Huacho y queremos que sea en La Punta, Callao. Es un proyecto que lo está viendo el Gobierno Regional y tienen un centro acuático en el Callao que sería las modalidades de canotaje. Son tres obras importantes que se tendrían que hacer. Tenemos que pagar los derechos de transmisión, y más a Panam Sports. Además, el alcalde de Lima (Rafael López Aliaga) anunció que se hará la mayor inversión de la historia de la municipalidad en materia de infraestructura, estamos hablando de 1 300 millones de dólares. A final de año, tendremos el terminal 2 del aeropuerto Jorge Chávez que tendrá la capacidad de recibir 50 millones de pasajeros.

- ¿Cómo toman las críticas para que ese dinero sea usado para colegios, hospitales, entre otros?

Es un elemento que siempre se menciona, sin embargo creo que el deporte también suma porque en la medida que inviertes en deporte también inviertes en prevención de salud. Con los Juegos Panamericanos también generas espacios deportivos sustentables y sostenidos en el tiempo. En los Juegos Panamericanos Lima 2019 hemos generado a nivel económico porque albergamos a muchos turistas. Hubo un desarrollo deportivo de las delegaciones peruanas, fueron los mejores resultados deportivos en la historia del Perú.

- Un tema importante es que los deportistas peruanos pueden clasificar directamente a los Juegos Panamericanos por ser dueños de la sede...

Cuando uno hace eventos internacionales en Perú, permite a aquellos deportistas que en otras circunstancias no clasificarían ya sea porque no tienen los recursos para viajar o finalmente no tienen el nivel técnico para poder lograr los procesos previo, clasifiquen de manera directa. Eso es un fogueo con los mejores a nivel continental, en cuanto deportistas, médicos, entrenadores, etc.

- ¿Hay una fecha tentativa para el inicio de Lima 2027?

Nosotros estamos listos para que empiece en cualquier momento. La fecha tenemos que coordinarlo con Panam Sports porque existen otros eventos multideportivos durante ese año y no podemos cruzarnos. Nosotros tenemos pensado proponer el mes de setiembre, pero eso dependerá del organizador y cómo se va manejando el tema de los avances de infraestructura y más.

- ¿Tienen pensado cómo sería la mascota?

Milco fue la mascota oficial de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y funcionó muy bien. Quisiera que sea el mismo, pero no se puede. Habrá otra mascota que se tendrá que definir por medio de un concurso.