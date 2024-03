Elena Romero confiesa que le gustaría regresar a la televisión siendo parte de ‘El Gran Chef Famosos’

Elena Romero quiere ser parte de 'El Gran Chef Famosos'.

Elena Romero reveló que le gustaría volver a la televisión de la misma forma que lo hizo Mónica Zevallos, siendo parte de ‘El Gran Chef Famosos’. Recordemos que la conductora de TV y popular ‘suavechita’ estuvo fuera de Perú durante muchos años, regresando a través de Latina TV. Este regreso le valió a la rubia que se reencuentre con su público y quien no la seguía, pueda conocerla mejor.

En caso de Elena Romero, la actriz y cantante vuelve a la música después de un prolongado descanso de más de cuatro años, que la obligó a enfocarse a su carrera de docente en la universidad y dejar de lado por buen tiempo una de sus grandes pasiones.

La también conductora de televisión ya realizó algunas presentaciones en Barranco y San Isidro, donde tuvo la oportunidad de reencontrarse con sus seguidores. “Cantar es una de las cosas que más me encanta, yo soy feliz cantando y sentir al público nuevamente ha sido un sentimiento indescriptible”, comentó Elena.

“En un momento pensé que ya no volvería cuando se dio el coronavirus y no sabíamos qué iba a pasar con el mundo”, reflexionó Elena, quien no descarta ingresar al estudio de grabación para lanzar nuevas canciones y celebrar sus 40 años de vida artística.

“Mi último disco ‘De mil colores’ está en Spotify y tuvo muy buena aceptación. Tengo temas compuestos por mí y quiero grabar este año, el género aún no lo tengo bien definido, pero que sea una onda bien peruana, salsa, afro, música peruana costeña es lo que me gusta y fusionarlo con ritmos modernos”, agregó Romero.

Elena Romero prepara su regreso a la televisión y a la música. IG

Su regreso a la televisión

Respecto a su regreso a la televisión, la recordada conductora de TV destacó que uno de los programas que más le gusta es ‘El Gran Chef Famosos’, por la dinámica que tiene y la química que ve en los concursantes, donde llegan a conocerse en medio de retos de cocina.

“Este espacio ha sabido conquistar al público en un momento donde es más difícil, pues de competencia también se tiene a las plataformas digitales. Me encantaría entrar a ‘El Gran Chef Famosos’, no soy una experta cocinera, pero me defiendo y no soy como algunos que han entrado y no tienen idea, hasta queman el agua”, manifestó la artista.

Elena Romero está agradecida no solo con el público que la ha seguido en su larga trayectoria artística, sino ahora con su comunidad de redes sociales, pues ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías, donde - según cuenta - ha sumado más amigos. “Gracias querida comunidad, palabra hermosa que gracias a ustedes se hace realidad y crece día a día… Los siento como una familia extendida que me apoya, anima y acompaña en los momentos difíciles. Espero significar lo mismo para ustedes… ¡Gracias, gracias, gracias!”, fue uno de sus mensajes de Instagram.

Mónica Zevallos y su regreso a la televisión

Mónica Zevallos marcó su retorno a la pantalla después de un largo periodo de ausencia. La reconocida figura por su participación en el exitoso programa ‘Vale la pena soñar’ durante los años 90, emergió como la gran vencedora de ‘El Gran Chef Famosos’, cuarta temporada.

La rubia decidió alejarse de la televisión y del Perú hace años, tras observar cambios en el enfoque de la programación nacional que ya no resonaban con sus valores y expectativas profesionales. Lo último que la audiencia presenció de Zevallos en la televisión peruana fue ‘Sueltos en Casa’, antes de que tomara la decisión de mudarse a Estados Unidos con su familia, y cambiar su trayectoria profesional hacia la venta de bienes raíces. Según sus palabras, la movilidad fue impulsada tanto por una oportunidad laboral para su esposo como por el deseo de ofrecer nuevas experiencias a sus hijos en otra nación.

Mónica Zevallos y su evolución en ‘El Gran Chef Famosos’

Según contó la conductora de TV, la invitación para ser parte de ‘El Gran Chef Famosos’ nació de la productora de Latina, Alexandra Olaechea, ante la cual la recordada conductora tenía muchas dudas. No obstante, aceptó el desafío, lo que terminó siendo una decisión acertada, ya que su presencia en el show culinario logró que su nombre suene nuevamente.

Tras lograr su victoria, agradeció a los peruanos por reabrirle las puertas de sus hogares y corazones, permitiéndole presentarse frente a nuevas audiencias y revalidarse como una figura querida en la televisión nacional.

“Mi triunfo se lo dedicó primero a mi familia y mis amigos maravillosos que me empujaron a decir que sí. A Rayo en Botella y a Latina por brindarme la oportunidad e invitarme a formar parte de esta gran familia que es El Gran Chef. Lo más importante al pueblo peruano que me volvió a abrir las puertas de sus casas y sus corazones, gracias por acordarse de mí y darme la oportunidad de presentarme a estas nuevas generaciones”, fueron sus palabras.