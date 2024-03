Nueva modalidad de estafa: así operaba la organización criminal con el cuento del auto propio

En Perú, muchas personas deciden contar con un trabajo de manera independiente frente a una tasa de desempleo. Sin embargo, existen inescrupulosos que se aprovechan de los emprendedores para estafarlos. Esta vez, varios taxistas soñaban contar con su vehículo propio, por lo que buscaban empresas que los ayudara con la adquisición, pero no sabían que se trataba de fachadas.

Te puede interesar: Dos mil personas consumen agua contaminada en Lambayeque: detectan que tres niños tienen plomo en la sangre

Se trata de ‘Los Marrajos del Volante’, una organización criminal que operaba en Piura y en Lambayeque en busca de sus víctimas. A través de estos actos ilícitos obtuvieron más de un millón de soles desde el 2020.

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró realizar 14 allanamientos, 12 en Lambayeque y 2 en Lima, para conocer el modus operandi de esta organización. Esta red había creado varias empresas para lograr captar a sus supuestos clientes y luego estafarlos.

El cuento del auto propio: a través de estas empresas fachadas operaba la organización criminal para estafar| PNP

¿Cómo operaba la organización?

De acuerdo con el dato de las autoridades, hasta el momento se ha denunciado 40 casos con esta misma modalidad. Estos sujetos captaban a los taxistas que tenían el sueño de adquirir su vehículo para ofrecer un mejor servicio, por lo que les mencionaban que tenían que pagar una inicial y luego obtendrían el crédito para la entrega de la unidad.

“Conforman una organización a la estafa agravada con el cuento del vehículo propio dirigido a personas que se dedican al taxi. [...] ¿En qué consiste? Con esta propaganda ellos captaban a estas personas y pedían una inicial de mil a 10 mil soles con un crédito fácil”, declaró el general PNP Héctor Bernal Alva, jefe de la Región Policial Lambayeque.

Asimismo, señaló que al conocer que los reclamos iban en aumento realizaban el cambio de número, dirección y otros datos de la empresa para continuar con sus actos delictivos. “Hombres y mujeres han sido detenidos por crear estas empresas”, señaló.

Te puede interesar: Lambayeque en alerta por dengue: ya son seis las víctimas mortales por esta enfermedad, advierte autoridad de salud

El presunto cabecilla de esta organización criminal fue identificado como Juan Carlos Silva Maldonado, de 38 años. “Cuando tenían una gran cantidad de estafados, ellos cambian número y se mudaban de lugar”, precisó.

Nueva modalidad de estafa para compra de vehículos: así operaba la organización criminal con el cuento del auto propio

En total, se detuvieron a siete personas, seis en Lambayeque y uno en Loreto. Sin embargo, están en la mira de un integrante más que estaría fuera del país. El general de la PNP también precisó que se logró incautar celulares, los cuales ayudará a verificar quiénes más operaban en esta red.

“Hay uno que se ha escapado a la ciudad de Ecuador y estamos también tras sus pasos”, añadió.

¿Cuáles eran las empresas fachadas?

De acuerdo con el jefe de la Región Policial Lambayeque, las empresas fachadas son ‘Creditaxi’, ‘Autofacil’ y ‘Plan Taxi’. “Han estado creando estas empresas que son fachadas”, agregó.

Te puede interesar: “¡Regresó el Yaku!”: enormes huaicos arrasan con todo a su paso en Piura y dejan cientos de damnificados

De esta manera, obtendrían la confianza de sus clientes, quienes los convenían para que den un adelanto de inmediato y poco a poco les entregarían lo restante. Es así como se procedía a mencionar que les entregarían el vehículo.

Todos los intervenidos estarán detenidos de manera preliminar por 10 días por el presunto delito de estafa agravada y organización criminal.

En caso hayas sido víctima de esta modalidad denuncia ante la PNP para que puedan investigar y continuar con el proceso correspondiente.

Recomendaciones