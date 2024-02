Magaly Medina arremete contra la ‘actitud pasiva’ de Pamela Franco frente a Christian Domínguez: “Hay tanta mosca muerta en la tele”

Magaly Medina arremete contra Pamela Franco por no indignarse con Christian Domínguez. ATV

Después que saliera a la luz que Christian Domínguez era el informante de Pamela López, Pamela Franco rompió su silencio para indicar que se mantendrá al margen y pedir al padre de su hija que cuente su verdad. Esta postura fue duramente criticada por Magaly Medina, quien indicó que lo más lógico era que se indignara, en lugar de mantenerse calmada.

Para la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, Pamela Franco no está siendo honesta con el público. “No entiendo su postura de Santa Teresa, porque es así ' no, yo no soy la que tendría, que hable él. Yo no soy la que tengo que hablar’ (remedándola). ¿Cómo que no eres la que tiene que hablar?”, preguntó la conductora de TV.

“Yo no sé, hay gente que intenta pasarse con agua caliente también, y como está siendo señalada, entonces hacen así, de taquito, que le caiga el barro solo a uno. Claro que tienes que decir (algo). ¿Qué no tienes una posición que sentar también? Hay tanta mosca muerta en la tele”, acotó la comunicadora.

Después de pasar un extracto de la entrevista que Pamela Franco tuvo con María Pía Copello en ‘Mande quien Mande’, Magaly Medina continuó remedándola, señalando que en otros momentos se le ha escuchado a la cantante con voz fuerte y firme. Sin embargo, en esta ocasión, se expresa con voz baja. “Yo no le creo esa pasividad, esta actitud de santa paloma. A mí no se me cocina porque para empezar, porque cuando a uno le hacen lo que ha hecho Christian Domínguez, que dormían juntos en la misma cama hace poco y que procrearon juntos una hija, que tenía planes, por lo menos te indignas”, dijo la periodista, quien imitaba una y otra vez la voz de la cantante de cumbia.

“De verdad, esa postura no se la creo. A mí no me gusta la gente que imposta una postura de inocente palomita cuando no lo son. Además, eso le debió de generar algún tipo de versión. Lo que pasa es que en televisión hay tanta hipocresía, tanta mentira. Tantas ganas de dorarnos la píldora y decir cosas que nos salen de los ovarios”, sentenció.

Magaly Medina sí cree que Pamela Franco insultó a Christian Cueva

En otro momento, la conductora se refirió a la defensa de Pamela Franco, quien señaló que nunca llamó “enano, cholo y asqueroso” a Christian Cueva. Para Magaly Medina está mintiendo, pues el propio Christian Domínguez lo aseguró.

“Muchas personas no me conocen, pero los que me conocen, saben que jamás utilizo esos términos, aparte soy provinciana, mis orígenes son serranos, soy serrana a mucha honra, tengo mis raíces plantadas, amo mis raíces y jamás me expresaría así de alguien. Esas no son mis palabras, eso quiero que quede bien en claro y espero que la persona en mención lo toque y sea sincero porque eso no es verdad”, indicó Pamela Franco en ‘Mande quien Mande’ el martes 27 de febrero.

Magaly Medina cree que Pamela Franco sí fue racista con Christian Cueva | Magaly TV La Firme. ATV

Magaly Medina indicó en su programa, emitido en la misma fecha, que no le cree a la cantante. “Lo ha dicho tu marido, que así te expresaste. “Asqueroso, enano, cholo”, yo sí creo que te expresaste así. ‘Ay, no, yo soy serrana’, los cholos son los que más cholean. ¿Pero por alguien que ha sido tu pareja? Bueno, más que verle lo cholo, lo asqueroso de enano, le debió ver que tenía familia cuando se metió con él, y que encima, la mujer en esa etapa estaba esperando un hijo”, dijo la periodista, resaltando que el comportamiento de Pamela Franco le hizo renegar.