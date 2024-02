Pamela Franco, decepcionada, se pronuncia después Christian Domínguez después de saber que era informante de Pamela López

Pamela Franco se pronunció tras enterarse que Christian Domínguez la delató | Mande Quien Mande. América TV

Pese a que Pamela López intentó cuidarlo y no revelar su nombre, Magaly Medina terminó exponiendo a Christian Domínguez y confirmando que era él quien le daba información sobre la relación que tuvo la cantante de cumbia con Christian Cueva.

En la edición del 26 de febrero, Magaly Medina difundió un audio donde Pamela López le cuenta que Christian Domínguez le contó todos los detalles de lo que sabe sobre Pamela Franco y la relación extramatrimonial que tuvo con el futbolista, justamente después que saliera el ampay del cantante con Mary Moncada.

“Los dos contándose las cosas que iban sabiendo. A él le interesaba que ella le contara cómo encontró el voucher, qué cosa había sabido. A cambio, Christian Domínguez le contó con pelos y señales todo lo que le había contado Pamela Franco, además de lo que había vivido durante su relación. Le cuenta cómo él la llamaba, como le envió flores cuando la mamá de Pamela Franco murió. Le contó lo de la discoteca, donde él fue diciéndole a Pamela López ‘estoy yendo a la casa, amor’. Es Pamela (Franco), quien le dice (a Christian Domínguez) ‘ha llegado ese asqueroso, enano, cholo’, porque así se refería Pamela Franco, según Christian Domínguez, de Christian Cueva”, relató Magaly Medina.

Es por ello que después de esta conversación, Pamela López emitió su comunicado donde da a entender que una figura del mundo artístico estaría involucrado en su ruptura con Christian Cueva. Más tarde saldría a la luz que se trataba de Pamela Franco.

“Son algunas de las conversaciones que sostuvimos con ella y que ella no quería que nosotros pusiéramos al aire porque involucraba a Domínguez y que le había prometido a Domínguez que nunca se iba a saber que el soplón era él, que el judas de Pamela Franco era él. Pero como nosotros no tenemos que tener ese tipo de promesas, somos comunicadores, si nos cuentan saben que están siendo grabados. Nosotros no tenemos que cuidar la información que nos dan, ellos son los que deciden contarnos, sabiendo que tenemos un programa que vive de eso”, indicó Magaly Medina.

Además, señaló que fuera de ello, le gusta que a las personas “se les caiga la careta”. Más aún, después de haberlo visto este sábado 24 de febrero en el programa de la Chola Chabuca, ‘El Reventonazo de la Chola’, donde habla de su ampay. “Hemos visto a un Christian Domínguez, casi casi tratando de llorar, al igual que Pamela Franco, sin que se le salga una sola lágrima de cocodrilo. Entonces no me merece ningún tipo de consideración”, sentenció.

Dicho esto, Magaly Medina difundió la entrevista que tuvo con Pamela López, donde se escucha claramente todo lo que le contó Christian Domínguez sobre la madre de su última hija.

La respuesta de Pamela López frente a revelación de Pamela López

La cantante Pamela Franco aceptó realizar una transmisión en vivo con el programa Mande quien Mande, donde se refirió sobre cómo se siente después que se supiera que Christian Domínguez era el informante de Pamela López.

“Bueno, qué te puedo decir, (cómo me siento) afectada. Más que afectada, cansada. Pensé que esta historia de más de 5 años, con todo lo que dije (en la entrevista), iba a terminar, pero continúa. Ya no sé qué pensar. Me siento confundida y mal, porque esto ataca a mi parte privada, involucra al papá de mi hija”, indicó la cantante bastante perturbada.

“A uno puede llegarle a los oídos muchas cosas y otro es comprobar cosas. Prefiero mantenerme al margen ya. Creo que la persona involucrada tendría que salir a decir su verdad. Yo quiero que esta ya termine”, acotó.

Finalmente, indicó que no sabe cuál fue el fin de Christian Domínguez al contar detalles privados de su vida a Pamela López. “El fin, bueno no creo, no entiendo por qué, pero creo que esas respuestas no las debo dar yo, porque no entiendo el por qué. No es un buen momento sinceramente”, dijo bastante afectada.

Después que se emitiera el programa del 26 de febrero, Pamela Franco publicó una serie de videos donde dejaba en claro que continúa con su vida, no haciendo caso a lo que se diga sobre ella y mucho menos de Christian Domínguez. Al igual que los días anteriores, se ha dedicado a enfocarse en su trabajo y colgar videos en su cuenta de Instagram como si nada hubiera pasado.

En las publicaciones se puede ver a Pamela Franco haciendo TikToks y promocionando su cover ‘Evidencias’, de Ana Gabriel, donde se escucha el fragmento: “Es una locura el decir que no te quiero, evitar las apariencias ocultando evidencias, más por qué seguir fingiendo, si no puedo engañar mi corazón. Yo sé que te amo”.

Cabe recordar que no es la primera vez que la cantante toma esta postura, de continuar con sus publicaciones, promociones y posar feliz en sus historias. Así lo hizo cuando salió a la luz el ampay de Christian Domínguez con Mary Moncada. Dos días después recién publicó su comunicado donde informaba su separación con el cantante.

Después de ello, continuó con la misma línea. Incluso después de romper su silencio y confesó que sí había tenido una relación extramatrimonial con Christian Cueva.