“Paolo Guerrero no es un Dios, no porque llora se le tiene que liberar del contrato”: la dura crítica de Génesis Tapia

Génesis Tapia opina del caso Paolo Guerrero y la UCV. | TikTok @genesistapiafit

Paolo Guerrero ha expresado su decisión de no incorporarse al club César Vallejo, pese a la insistencia de César Acuña, actual gobernador regional de La Libertad, en garantizar la seguridad del futbolista y la de su familia. Sin embargo, se supo que el excapitán de la Selección Peruana se embarcó en un vuelo desde Brasil hacia Lima en la mañana de este martes 20 de febrero.

Te puede interesar: La lujosa casa que el Club César Vallejo había alquilado para Paolo Guerrero: Brunella Horna dio detalles del inmueble

Como se sabe, la raíz de esta controversia se encuentra en las amenazas y acciones de extorsión reportadas por Guerrero luego de firmar contrato con el equipo ‘poeta’. La situación llegó a su punto más álgido cuando el popular ‘Depredador’ atribuyó a César y Richard Acuña la responsabilidad de su retiro anticipado, si no se llega a un acuerdo para la rescisión de su contrato con la UCV.

Esta disputa ha motivado a que terceros ofrezcan su punto de vista sobre el asunto. Génesis Tapia, exbailarina y actual abogada, compartió reflexiones en un video de TikTok, donde destacó la importancia de respetar los acuerdos firmados por ambas partes. “Se entiende que Paolo y Richard Acuña negociaron y la negociaciones no se hacen con amenazas ni coacción. Una vez que las partes estuvieron de acuerdo, estamparon su firma y se comprometieron a respetar todas las clausulas en dicho contrato (...) Hay muchas cosas en juego donde el más perjudicado es la César Vallejo”, comenzó diciendo Tapia en un video de TikTok.

Génesis Tapia criticó a Paolo Guerrero por intentar rescindir unilateralmente su contrato con la UCV. | TikTok @genesistapiafit

Critica “manipulación” de Guerrero

Tapia, firme en su punto de vista, criticó duramente a Guerrero por su forma de referirse a los directivos del club, menospreciando así las condiciones ofrecidas por el club César Vallejo. “Se viene con esta manipulación de que ‘si el 26 no me rescinden el contrato entonces mi carrera ha terminado por culpa de esos tipos’. ¿Llamas ‘tipos’ a unas personas que te iban a pagar más de 100 mil dólares mensuales?”, comenta Tapia, resaltando el desproporcionado salario, beneficios y comodidades que el club estaba dispuesto a otorgar al jugador, incluyendo una vivienda de 8 mil dólares mensuales y medidas de seguridad.

Te puede interesar: Brunella Horna desmiente a Paolo Guerrero y enojada defiende a Richard Acuña: “Sí habló contigo”

La exbailarina de ‘Agua Bella’ también hace hincapié en el acceso privilegiado que el hijo de Doña Peta tuvo ante el Ministerio del Interior para solicitar seguridad para su familia, un recurso no disponible para todos los ciudadanos. “Yo también he pasado por amenazas y extorsiones, y he tenido que ir por el conducto regular, no todos tenemos el privilegio de ir con el ministro para que tome acciones para protegerme”.

César Acuña espera que Paolo Guerrero arribe a Trujillo para jugar por la César Vallejo. (Foto: Composición Infobae)

En su análisis, Tapia sugiere que la desesperación del futbolista por liberarse de su compromiso contractual antes del 26 de febrero - fecha en que se cierra el libro de pases en Perú demuestra una falta de madurez y respeto hacia el club que apostó por él.

“Él está recurriendo a manotazos de ahogado, haciendo presión mediática para que los peruanos, una vez más, lo apoyen. Los acuerdos están para respetarse (...) No porque es ‘Paolo Guerrero’, que llora, falta el respeto, habla como se le da la gana y ya se le libera (del contrato) porque es un Dios, no señores”.

La posición de Tapia es un claro llamado a la justicia y al respeto por los acuerdos firmados, enfatizando la necesidad de que el club César Vallejo defienda sus derechos y exija las indemnizaciones correspondientes, en caso de que Paolo Guerrero decida proceder con la rescisión unilateral de su contrato.

Abogado Deportivo explicó qué pasará si Paolo Guerrero no se presenta en Trujillo tras ultimátum de César Vallejo. (RPP)

“Que te rescindan el contrato sin penalidad es descabellado. Espero que la César Vallejo y su área legal haga valer sus derechos y si él quiere rescindir el contrato de manera unilateral, tiene que indemnizar a su empleador, tiene que afrontar las penalidades de su inmadurez y de su falta de respeto a un acuerdo firmado”, comentó Tapia.

Te puede interesar: Brunella Horna contradice a Paolo Guerrero y enumera los gastos que César Vallejo hizo en él: “Está haciendo show”

Finalmente, Tapia hizo una comparación entre la seguridad en Brasil - país donde vive Guerrero junto a su pareja Ana Paula Consorte con sus dos últimos hijos - y la garantizada por los dueños del club, intentando minimizar los argumentos del futbolista. “Brasil tampoco es uno de los países más seguros del mundo, donde tú puedas caminar por todos los sitios de manera segura”, comentó.