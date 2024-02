Paolo Guerrero debe presentarse hoy en Trujillo tras ultimátum de César Vallejo: ¿Qué pasará si no lo hace?

Qué pasará si Paolo Guerrero no se presenta hoy en Trujillo tras ultimátum de César Vallejo.

Paolo Guerrero y Universidad César Vallejo se encuentran envueltos en tremendo lío. Cuando todo hacía indicar que el delantero de 40 años cumpliría su sueño de jugar en el Perú, su familia recibió duras amenazas de una banda criminal trujillana lo que provocó que quiera romper su contrato y se niegue a jugar en el club ‘poeta’.

Hoy, martes 20 de febrero, parece que se escribirá un nuevo capítulo de esta novela. Y es que la UCV, días atrás, emitió un comunicado donde le dio un ultimátum al ‘Depredador’, dando a conocer que le envió los pasajes Río de Janeiro - Lima - Trujillo y solicitándole presentarse en la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’ este día a las 10:00 horas.

Desde el lado del exfutbolista de LDU no hubo respuesta hasta el momento lo que hace indicar que no vendrá a su país y se mantendrá en Brasil junto a su esposa e hijo pequeño con el objetivo de salvaguardar su integridad. A raíz de ello, se instauró la siguiente incógnita en los amantes del fútbol: ¿Qué pasará si Paolo Guerrero no se presenta en la Villa Poeta? En esta nota se conocerá las consecuencias desde la óptica de un abogado deportivo.

Paolo Guerrero podría recibir multa económica

Juan José Castro, presidente de la asociación de derecho deportivo del Perú, reveló los castigos que podría recibir el capitán de la selección peruana en caso no presente hoy martes 20 de febrero en las instalaciones del club César Vallejo para cumplir su contrato.

“Desde mi punto de vista ya tiene dos notificaciones, la del día sábado y la de día de mañana (hoy martes), César Vallejo podría volver a notificar al jugador para que se apersone al club y cumpla con su contrato. Lo que podría pasar también es que el futbolista puede ser sancionado, multado económicamente de acuerdo a la ley laboral peruana o despedido por falta”, declaró en RPP.

El abogado deportivo, asimismo, señaló que al haber diferentes posturas por parte del jugador y equipo todo se resolvería en la Cámara de Disputa. En ese sentido, ambos se verán perjudicados hasta que las autoridades den una resolución. El ‘Depredador’ no quedará libre hasta dentro de 30 días, por lo que no jugará en la Liga 1 al cerrarse en mercado de pases el 26 de febrero, mientras que la UCV perderá todo el dinero invertido y, probablemente, un refuerzo en zona de ataque.

César Vallejo tiene un plan B en caso no llegue Paolo Guerrero

En Trujillo ya comenzaron a moverse ante la negativa de Paolo Guerrero por cumplir su contrato. La parte deportiva está en búsqueda de un futbolista para ocupar la plaza del ‘Depredador’ y competir con Yorleys Mena en la ofensiva pensando en la Liga 1 y Copa Sudamericana 2024.

Así lo dio a conocer el propio entrenador del club, Roberto Mosquera, en conferencia de prensa. “Esperamos un ‘9′ que no llegó y parece que no va llegar. Estamos buscando una posibilidad de todas maneras: un extranjero. El tiempo es corto”.

Por lo pronto, César Vallejo viene preparando lo que será su próximo partido por el campeonato peruano luego de igualar a uno ante Sport Huancayo. Se medirá ante Deportivo Garcilaso el domingo 25 de febrero a las 19:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la quinta fecha del Torneo Apertura.