Bryan Reyna jugará en Belgrano: ¿Qué pierde Alianza Lima con la salida del extremo?

Bryan Reyna estuvo solo una temporada en Alianza Lima, continuará su carrera en Belgrano de Córdoba.

Bryan Reyna se convirtió en nuevo jugador de Belgrano de Córdoba. El ‘pirata’ le compró a Alianza Lima el 80% del pase del futbolista, quien firmó un contrato por tres temporadas, es decir, hasta finales de 2026.

El elenco de Córdoba no tuvo que pagar la cláusula de recisión del extremo de 25 años, la cual rondaba los US$ 3 millones de dólares, sino que llegó a un acuerdo para desembolsar cerca de US$ 700 mil dólares y así romper el vínculo del exCantolao con el elenco de La Victoria, el cual tenía vigencia hasta finales del 2025.

A mediados del año pasado, Gremio de Porto Alegre ofreció pagar una cifra alrededor a los US$ 1 millón 400 mil dólares, pero los ‘íntimos’ la rechazaron al considerarla insuficiente y porque ya había cerrado el mercado de fichajes en el Perú y les iba a ser imposible fichar otro jugador en su reemplazo.

El club de Córdoba dio a conocer la incorporación del extremo peruano. (Video: Belgrano)

Dicha decisión fue cuestionada por el propio Reyna, quien manifestó públicamente su deseo de marcharse: “Lo que más quiero es ir de nuevo afuera, pero no dependía de mí, dependía del club y el club no me dejó salir. Y nada, hoy en día estoy acá, me debo a Alianza y espero que llegue fin de año para poder irme. Por mí yo me voy, pero no se pudo, y hoy en día me debo a Alianza”, declaró en ese momento.

¿Qué pierde Alianza Lima con la partida de Bryan Reyna?

Aspecto económico

Uno de los principales aspectos en el que Alianza Lima sale perdiendo en el pase de Bryan Reyna es económico. Cuando los ‘íntimos’ rechazaron la oferta del Gremio, fue con la idea de que el futbolista se revalorice con una gran actuación en el Torneo Clausura y las primeras seis fechas de Eliminatorias con la selección peruana, y así venderlo por más dinero en el verano.

No obstante, esto no pasó, debido a que en la segunda parte del 2023, el jugador bajó su nivel y tuvo varias lesiones que apenas le permitieron mostrarse, por lo que no volvió a recibir propuestas de tal magnitud.

También es preciso recordar que, los victorianos pagaron a Cantolao cerca de US$ 400 mil dólares por el 60% del pase de Reyna. Esto significa que, el 40% de la venta se la llevará el conjunto ‘chalaco’. Teniendo en cuenta que el exMallorca por una cifra parecida a la que se pagó por sus servicios, la rentabilidad de la inversión que hizo el club a finales del 2022, resulto casi mínima.

El delantero 'blanquiazul' puso el 1-0 ante los trujillanos por Torneo Apertura. (Video: Liga 1 Max).

Aspecto deportivo

En el ámbito deportivo, la partida de Bryan Reyna no sería tan perjudicial, debido a que el futbolista no tendría tanto lugar en el esquema 3-5-2 por el que viene apostando Alejandro Restrepo, debido a que esta formación no precisa de extremos, por lo que tendría que acomodarse como segunda punto o carrilero.

En la delantera, iba a tener una dura competencia con Hernán Barcos, Cecilio Waterman y Pablo Sabbag. Incluso Kevin Serna, Franco Zanelatto o Gabriel Costa podrían adaptarse a la demarcación de atacante por fuera. Asimismo, por las bandas, tendría que sumarle mucho sacrificio defensivo a su juego, algo a lo que no está acostumbrado. Además, por la izquierda compite con Jhamir D’Arrigo y Ricardo Lagos, mientras que por derecha con Marco Huamán, y los propios Zanelatto y Serna.

De hecho, en la ‘Noche Blanquiazul’, el DT colombiano lo dejó en el banco de suplentes y recién pudo ingresar a los 63 minutos en reemplazo de Waterman. Recordemos que, la campaña pasada su desempeño fue de más a menos y sus registros fueron de cuatro goles y dos asistencias en 32 partidos disputados en todas las competiciones.