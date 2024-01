Familia de Roberto Chale lamentó que no lo hayan invitado a la ‘Noche Crema’ 2024: “Quieren borrarlo de la historia del club”

Roberto Chale es una de las máximas glorias del fútbol peruano. - Crédito: Difusión.

La familia de Roberto Chale, gloria del fútbol peruano que pertenece a la historia de Universitario de Deportes, ha expresado su incomodidad con los directivos de la institución por omitirlo en las celebraciones por la ‘Noche Crema’, evento deportivo que se llevó a cabo en el estadio Monumental para presentar al plantel de la nueva temporada 2024.

Con un extenso mensaje, publicado en la cuenta familiar de Facebook, los seres queridos de Chale aseguraron que el patriarca de la familia no recibió una invitación para sumarse a los festejos de la ‘U’ como si sucedió con otras leyendas nacionales e internacionales.

El mensaje de la familia de Roberto Chale contra Universitario. - Crédito: Facebook.

“Este año Universitario cumple 100 años, el día sábado hemos visto desfilar por la cancha a diferentes figuras que dieron mucho por dicho club. Sin embargo, a nuestro padre no se le invitó. Nosotros como familia no entendemos que es lo que nuestro padre les ha hecho para que quieran borrarlo de la historia del club”, se lee en el inicio del escrito.

En esa misma línea, invitaron a una reflexión: “Se les recuerda sus impecables campañas como DT, los títulos y las alegrías que les dio”. Vale precisar que Chale supo proclamarse campeón como futbolista (1966, 1967 y 1969) y director técnico (1999 y 2000) representando al club de Odriozola.

Roberto Chale consiguió el tricampeonato con Universitario de Deportes en el año 2000.

¿Roberto Chale hubiera acudido a la ‘Noche Crema’ 2024?

Es conocido que el exmediocentro, crecido en las categorías menores del Centro Iqueño, ha visto mermado su estado de salud, con el paso de los años, por constantes problemas médicos. A inicios del 2023 atravesó complicaciones serias que devinieron en una amputación.

“Ahora le han amputado una pierna, es dolorosísimo para mí, para él. Hoy que lo fui a ver me dijo ‘cómo fue el accidente’, me dejó helado, no sabía qué decirle. Me quedé mudo”, manifestó su hijo mayor en un reportaje televisivo.

Bajo esas circunstancias, varios simpatizantes de la ‘U’ se preguntaron si Roberto podía decir presente en la ‘Noche Crema’ 2024. Ante esa duda, sus familiares salieron al paso. “Eso no importa, lo que importa es el gesto, con un video de su historia o algo pero hacerlo participar. Eso es lo que nosotros esperamos y él también”, comentaron.

Roberto Chale ha visto deteriorado su estado de salud con el avance del tiempo. - Crédito: Facebook.

¿Por qué se menciona a Alianza Lima?

La semana pasada, el club ‘blanquiazul’ dio a conocer, mediante sus redes sociales, que tres de sus leyendas institucionales acudieron al hogar de Roberto Chale para visitarlo y proveerle de balones de oxígeno.

Teófilo Cubillas, Hugo Sotil y Víctor ‘Pitín’ Zegarra fueron los representantes aliancistas que ayudaron al otrora ‘Niño Terrible’ del balompié nacional. “Venir a visitarlo era algo que teníamos pendiente y solo podemos decirle a él y a su familia que lo queremos, que es un guerrero y que siga luchando”, dijo el ‘Nene’.

Al círculo íntimo de Roberto le agradó el gesto de la entidad de La Victoria, aunque cuestionó que se haya generado polémica al respecto: “Esto no lo escribe su hijo, lo escribe su familia completa, con mucho pesar al ver que encima usan la visita de representantes de Alianza Lima para decir que es algo político cuando su propio club lo elimina de su historia”.