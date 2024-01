Gremios de Mypes manifiesta apoyo a Alex Contreras, ante pedido de censura de otras organizaciones

Gremios de Mypes dieron su propia versión, en contraposición de otras organizaciones que piden la censura del ministro Contreras. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/MEF

El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras no ha tenido un buen inicio de año, no solo porque hayan miles de críticas hacia su gestión, sino porque en enero se creó todo un caos político con respecto a su supuesta salida del cargo, tras la reunión de Dina Boluarte con dos extitulares del MEF en Palacio de Gobierno. Contreras se ha reafirmado en su carteras, pero diferentes analistas no creen que la tan necesaria confianza pueda recobrarse luego de eso —tanto que exfuncionarios como Mercedes Araóz y Luis Miguel Castilla salen en medios haciendo una crítica de la gestión, contribuyendo a un ambiente de cambio de ministro—.

Así, no parece que el actual titular del Ministerio de Economía y Finanzas tenga algún aliado que se pronuncie a su favor, sobre todo con la baja desaprobación de su gestión, además. Sin embargo, justo luego de que un gremio de medianas y pequeñas empresas hiciera otra fuerte crítica a su gestión, señalando que el crédito barato que promete el MEF con sus programas no está llegando a ellos, y pidiera su censura, ahora otro gremio de Mypes se ha pronunciado apoyando a Alex Contreras.

Gremios de Mypes apoyan a Alex Contreras: ¿qué dice el comunicado?

Son más de veinte gremios de Mypes de todo el Perú quienes han firmado una carta de apoyo al ministro de Economía Alex Contreras quienes saludan “la iniciativa de dichos ministerios para dialogar directa y abiertamente con más de 86 representantes gremiales de Lima, Trujillo, Arequipa, Lambayeque, Puno, Junín, Cajamarca, Ucayali, entre otros”.

Este comunicado sale luego de que otros gremios se pronunciaran en contra del ministro, inclusive pidiendo su censura. Como se sabe, Contreras tendrá que enfrentar una interpelación en el Congreso, motivada por el congresista de Podemos Perú Carlos Anderson. “Para quienes representamos a las Mypes del país es importante señalar que respetamos la opinión de algunos empresarios del sector, pero, aclaramos también que en el país somos 2 millones 100 mil Mypes formales y nadie puede atribuirse la total representación ni gremial ni empresarial de nuestro sector” señala el comunicado.

Asimismo, estos gremios han resaltado que es la primera vez que “un Ministro de la cartera de Economía y Finanzas mantiene un diálogo transparente y sincero con los principales gremios del sector de la micro y pequeña empresa del país y de diversos rubros productivos, de servicios y comercio a nivel nacional”, así como han saludado y apoyado los siguientes anuncios del MEF:

Diálogo abierto y permanente entre el MEF y los dirigentes de la MYPE para seguimiento a las medidas de reactivación, reuniones quincenales.

Publicación del Decreto de Urgencia para aprobar las transferencias del millón de kits escolares en el marco del programa Compras a MYPERÚ.

Flexibilización de las condiciones mediante cambios normativos para mejorar el acceso al programa de financiamiento Impulso a MYPERÚ.

Programa de rescate financiero Mype propuesto por el Ministerio de la Producción en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas

Gremios quieren evitar censura de Alex Contreras

Así, estos gremios han salido con una de las pocas muestras de apoyo al ministro Contreras, quienes manifestaron su “total respaldo a las gestiones que ha propuesto el Ministro de Economía y Finanzas, quien ha acogido y atendido las necesidades de la MYPE de manera diligente y esta trabajando en soluciones efectivas para la reactivación de nuestro importante sector”.

Asimismo, dejaron entrever que no apoyan un cambio del titular del MEF. “Muchos gobiernos anteriores de turno siempre han vivido de espaldas a las Mypes y hemos avanzado igual, hoy decidimos seguir adelante con más fuerza que antes para lograr nuestra Reactivación, ningún cambio será de beneficio para nadie, lo único que lograrán es seguir desestabilizando el país. Las Mypes del país merecemos seguir desarrollando nuestras actividades con quienes tengan predisposición para promover nuestra reactivación”.