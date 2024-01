Josepmir Ballón confesó que Alianza Lima decidió no contar con él y expresó su sentir por primera vez

El volante de César Vallejo, Josepmir Ballón, se refirió a su salida de Alianza Lima

Alianza Lima sorprendió al anunciar la salida de Josepmir Ballón de cara a la temporada 2024. Y es que el volante llevó la cinta de capitán durante tres años, en los cuales consiguió un bicampeonato nacional y estuvo cerca de levantar un título más. Ahora, continuará su carrera en la Universidad César Vallejo.

El mediocampista no se había pronunciado sobre su partida del club ‘blanquiazul’ hasta hoy martes 9 de enero. Evitó entrar en muchos detalles, pero dejó a entrever que no se marchó a Trujillo por convencimiento propio, sino la resolución fue dada por la parte deportiva de los ‘íntimos’.

“Si era previsible o no, deberían de haberles preguntado a las personas que tomaron la decisión de contar o no contar conmigo, fue no contar, no miro para atrás, ya está hecho, si me lo esperaba venir o no, un partido se puede empatar, perder o ganar, en una final solo se gana o se pierde, me tocó perder y tengo que voltear la página”, inició el futbolista de 25 años en diálogo con RPP.

En seguida, el exjugador de River Plate manifestó que prefiere tomar con normalidad su no renovación y opinó de los comentarios de la hinchada. “Me tocó no seguir y punto. Muchos pueden decir Ballón bien y otros Ballón mal. Soy respetuoso, no voy a ponerme a discutir, no saben lo que un futbolista vive o pasa en la interna”.

Josepmir aseguró que “está con su conciencia tranquila y puede irse a su cama a descansar tranquilo” por todo lo que dio por Alianza Lima y “no tiene nada que reprochar”. Por último, le deseó lo mejor al ‘equipo del pueblo’ de cara a la presente temporada, pero declaró que espera “que le vaya mejor a César Vallejo”.