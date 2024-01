Asaltan y disparan al alcalde de Chincha mientras celebraba Año Nuevo con su familia

Fuente: Exitosa

El alcalde de la provincia de Chincha, César Carranza, fue herido de bala este lunes por la madrugada dentro de una vivienda donde celebraba una reunión familiar por Año Nuevo.

En una entrevista difundida en Exitosa, el burgomaestre detalló que al menos tres delincuentes irrumpieron en la propiedad, redujeron a los asistentes y abrieron fuego al notar que iba a pedir ayuda. Uno de los disparos impactó en su brazo izquierdo.

“Cerca de una de la madrugada mi hermana ingresó desde la terraza gritando: ‘nos están asaltando’. Entonces, salí y he llamado al Serenazgo para que se comunique con la comisaría. A uno de mis hermanos lo estaban golpeando, a mi cuñado lo estaban arrinconando”, contó a la emisora desde el Hospital San José, donde fue atendido y se encuentra custodiado.

“A la hora que he arrancado el auto y he empezado a retroceder, una de las balas me ha entrado por el brazo. Fue de entrada y de salida, felizmente, y otro ha caído en el teléfono. He llegado hasta el portón de salida del condominio, y como estaba cerrado, he regresado”, añadió.

Aunque los atacantes se dieron a la fuga, el equipo de Criminalística de la Policía Nacional (PNP) llegó hasta el condominio para recabar información que permita identificarlos. Ocurre en una provincia que solo en el primer día de 2024 registró veinte muertes producto de la inseguridad, según la emisora.

Ica, región a la que Chincha pertenece, cerró el año con 110 crímenes, la mayoría por ajuste de cuentas y sicariato. Esta cifra, consignada por el Ministerio del Interior, la posiciona en el tercer escaño de los puntos con más hechos de sangre a nivel nacional, después de Lima (540 decesos) y La Libertad (160).

Delincuencia apunta a autoridades

La semana pasada, el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, fue amenazado de muerte mediante un arreglo fúnebre dejado en la puerta de su casa. Junto a las flores, los efectivos hallaron una granada tipo piña y un mensaje que advertía: ‘Déjanos trabajar o quieres que La Victoria se quede sin alcalde’.

Cano, quien lidera operativos para erradicar el comercio ambulatorio en la jurisdicción, fue respaldado por la presidenta Dina Boluarte, quien aseguró que le brindaría garantías. “Al alcalde de La Victoria con sumo gusto lo recibo y vamos a darle toda la seguridad necesaria. Debemos mantenernos firmes y responder ante la delincuencia, porque estos sinvergüenzas no nos van a ganar la moral, ni la valentía”, dijo en una rueda de prensa.

Consultada por su estrategia contra la criminalidad, la mandataria replicó que no existe “un plan Boluarte”, sino la estrategia Perú Seguro. “Si en algún momento emotivo lo dijo el premier, ya se rectificó. Lo que existe es el plan Perú Seguro que estamos trabajando en ello. La inseguridad ciudadana no es de ahora”, matizó de manera escueta.

En su mensaje transmitido al país con motivo del fin de año, Boluarte ratificó que su Gobierno trabajará durante 2024 en el impulso de la economía y la “lucha frontal” contra la delincuencia y el crimen organizado por el que se mantiene un estado de emergencia.

“[Estos] dos temas son los más prioritarios”, remarcó la jefa de Estado antes de asegurar que el país abre “un nuevo capítulo” en la historia, por lo que el Ejecutivo se centrará en cerrar las brechas sociales y mejorar los servicios de salud, educación, agua y saneamiento e inclusión.