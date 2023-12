Estrella Torres llora desconsoladamente al recordar la muerte de su padre: “Se despidió y no me di cuenta”. | Panamericana TV.

Estrella Torres llegó al programa de Lady Guillén para hablar sobre sus futuros proyectos y los grandes momentos que vivió este 2023. En medio de la conversación, la conductora le entregó un presente que llegó a emocionar a la cantante, pues eran varias fotografías de ella al lado de su padre.

Fue en ese momento que la exintegrante de ‘Corazón Serrano’ empezó a emocionarse, y es que recordó las buenas épocas junto a su progenitor, quien lamentablemente falleció de manera repentina hace diez años, cuando ella se encontraba en plena presentación.

Estrella Torres lamentó en ese momento que su padre no haya podido estar presente el día de su matrimonio y conocer a la persona con la que se encuentra actualmente. Asimismo, le pidió al público que valoren a sus padres, ya que no saben cuándo será la última vez que los vayan a ver con vida.

Asimismo, sorprendió a la conductora al comentar que vio a su padre por última vez en uno de sus conciertos; sin embargo, debido a que ella estaba ocupada, no pudo contestar una de sus llamadas, esto sin pensar que su progenitor estaba intentando comunicarse con ella para despedirse.

Al recordar este duro momento, la cantante solo atinó a llorar desconsoladamente sobre los brazos de Lady Guillén, quien en todo momento intentó consolarla, esto debido a que no era su culpa que su papá haya fallecido de manera repentina por un infarto.

Sin embargo, no fue el único emotivo momento que se vivió durante el programa, y es que la producción se puso en contacto con la mamá de Estrella Torres. La señora se comunicó desde Estados Unidos, causando que la artista se conmueva más. “Te extraño mami. Quiero que te cuides por favor”, le dijo.

No es la primera vez que llora en televisión

Hace unas semanas, Estrella Torres tuvo una presentación en el programa ‘¿Cuál es el verdadero?’. Aquí, ella dio a conocer la identidad de su madre, por lo que se mostró visiblemente emocionada. “Te amo mucho mamita”, fue lo primero que dijo al verla.

Además, rompió en llanto mientras le pedía que se cuide mucho, ya que no soportaría perderla. “Perdonen por no cantar la canción como tiene que ser y es que no puedo dejar de agradecerle tanto a mi madre y pedirte madre, por favor, que no te me mueras nunca, solamente tú me quedas mamá”, dijo.

La cantante de cumbia tuvo que disculparse por su desempeño al cantar, alegando no poder dejar de agradecer a su madre. Asimismo, expresó la dura falta de su padre fallecido, manifestando que hablar de él le rompía el corazón y lamentando su ausencia para presenciar su crecimiento personal y profesional.

La emisión se cargó de emotividad cuando la artista reconoció que la vida le había arrebatado a su “alma gemela”, pero a su vez le había regalado un ángel, refiriéndose a su padre. Mediante las palabras dirigidas a su difunto padre y a su madre durante el programa, la cantante logró tocar los corazones de todos los presentes.

“Hablar de mi papá es algo que me rompe muchísimo el corazón porque no sabes la impotencia que tengo de no tenerlo aquí y que vea todo lo que he crecido y he avanzado (...) Sé que siempre está ahí y de hecho sé que mi papito me está mirando”, sentenció.