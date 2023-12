Pedro Suárez Vértiz y la vez que recibió un mensaje del futbolista que siempre admiró y lo consideró un premio

Pedro Suárez Vértiz falleció a los 54 años a causa de un paro cardíaco - Crédito: GEC

Pedro Suárez Vértiz falleció este jueves 28 de diciembre, a los 54 años, a raíz de un paro cardíaco. Este trágico suceso causó conmoción en el Perú y superó todas las esferas posibles, ya que el reconocido artista influenció a diversas generaciones.

A lo largo de los años de su galardonada carrera, quien también fuera cantante de la banda Arena Hash, acompañó a millones de sus fanáticos en diversas etapas de su vida. Los futbolistas no son la excepción y uno de los más destacados del Perú como José Guillermo ‘Chemo’ del Solar no desperdiciaron la oportunidad para expresar su admiración por el galardonado compositor.

Durante la etapa más complicada de la pandemia por la COVID-19, el hoy jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol le escribió personalmente a Suárez Vértiz para hacerle saber su devoción por su arte, así como el cariño que sentía por él pese a no verlo más de dos veces.

“Hola querido Pedro, te saluda ‘Chemo’ del Solar. Te escribo estas líneas para saludarte, expresarte mi respeto y admiración hacia tu persona, y también para desearte lo mejor para ti y toda tu familia. Te debe parecer un poco extraño que te escriba. Si no me equivoco nos cruzamos un par de veces en un sitio que no recuerdo hace ya muchos años, por lo menos unos 20. Pero, aunque no lo creas, siento que eres un gran amigo de la vida y me pregunto: ¿por qué siento eso? Está claro que lo siento, porque me acompañaste durante muchos años, en gran parte de mi carrera futbolística”, señala la primera parte del texto publicado por el propio PSV en agosto del 2020.

El ex Universitario de Deportes le comentó a Pedro los pasajes en los que sus emblemáticos temas eran parte de su día a día. “Era imposible estar jugando al fútbol en la Liga española, y en mis ratos libres no poder disfrutar de la música del gran Pedro Suárez Vértiz, leyenda del rock latinoamericano, o estar en algún partido de nuestra querida selección y que tú no estés con nosotros escuchándote en la radio, camino al estadio”.

Finalmente, ‘Chemo’ le agradeció por su música, afirmando que con ella sigue siendo feliz hasta la actualidad, además de dejarle una frase que seguirá vigente con los años. “Me imagino que esto que siento también lo sentirán millones de personas en todo nuestro continente y un poco más allá. El estado de felicidad uno lo encuentra en algunos momentos a lo largo de su vida. Y yo encuentro ese momento cada vez que te escucho y disfruto de tu maravillosa música. Te lo agradeceré eternamente, porque con tu música fui y soy feliz. Querido Pedro, todos los peruanos te tenemos en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Cuídate, querido amigo, te mando un gran y fuerte abrazo”.

'Chemo' del Solar expresó total admiración por Pedro Suárez Vértiz - Crédito: Facebook Pedro Suárez Vértiz

La admiración era mutua

Así como del ‘Chemo’ Solar le dedicó emotivas palabras, ‘Pedrito’ replicó con el mismo sentir, revelando que como todo aficionado al fútbol -hincha de Sporting Cristal- sintió una admiración por el exjugador y ahora entrenador, por lo que ser una influencia para él, lo describió como un “sueño”.

“Me dejaste de una pieza con semejantes palabras, mi siempre admirado ‘Chemo’ del Solar. Calar en la vida de alguien que aprecio tanto como tú, parece un sueño. Siempre he publicado sobre ti, y en toda entrevista celebraba tus logros como el primer jugador peruano que firmó contratos millonarios en España, y que luego se dio el lujo de ser DT en el extranjero. Tu mensaje sintetiza, con excelente pluma, la cosecha por la que todo artista lucha en la vida. No tienes la idea de lo emocionado que estoy. Muchísimas gracias, Chemo. Dios te bendiga por tanto. Tu texto es un galardón para mí”, replicó el hoy fallecido ícono nacional.

Cabe recordar que del Solar Álvarez-Calderón también dirigió al elenco del Rímac entre 2005 y 2006, consiguiendo un título nacional en el primero de los mencionados.

Respuesta de Pedro Suárez Vértiz por emotiva carta de 'Chemo' del Solar - Crédito: Facebook Pedro Suárez Vértiz