Carlos Lobatón y áspera opinión por los excesivos elogios a Piero Quispe: “Después lo vamos a vapulear”

El directivo de Sporting Cristal tuvo tajantes comentarios sobre las expectativas generadas por la llegada del volante a Pumas de México. (Twitter Ángel Paul Flores)

El volante todavía volante de Universitario de Deportes y mejor futbolista de la última edición de la Liga 1, Piero Quispe, llegó a México el último lunes 25 de diciembre para someterse a los exámenes médicos en Pumas de la UNAM y ser anunciado como nuevo fichaje del club en una operación histórica para la ‘U’.

El jugador de 22 años tendrá su primera experiencia en el exterior y ya recibió consejos de un experimentado seleccionado con paso por dicho país como Roberto ‘Chorri’ Palacios. Otro histórico de Sporting Cristal y con pasado en la ‘blanquirroja’, que además hizo su carrera en la misma posición, como Carlos Lobatón, se animó a brindar su opinión sobre la llegada de ‘Pierito’ a la Liga MX.

Si bien ‘Loba’ se refirió a las virtudes del joven mediocampista, consideró que es innecesario cargarlo de responsabilidades que considera no son necesarias a su edad.

“Lo que voy a decir siempre es que Piero Quispe es un gran jugador, que está en crecimiento, que ya es una realidad, pero no merece que le demos un peso específico, que todavía no ha demostrado tener”, mencionó a la prensa.

El hoy coordinador de fútbol profesional en la institución del Rímac destacó que Quispe Córdova haya sido escogido como el mejor del balompié local, pero no ve correcto generar una expectativa en todo el país en torno a su adaptación y rendimiento en Pumas, ya que si ahora lo están destacando, si las cosas no marchan bien, lo criticarán fuertemente y no es algo que el enganche merezca, pues es un elemento que bien conducido puede generar alegrías al Perú.

“Este año fue el mejor jugador, pero darle un peso a él, una expectativa a nivel nacional, creo que no merece, porque así como lo estamos elevando, después lo vamos a vapulear y es un muchacho que debemos darle toda la confianza, toda la calma, para que se pueda desarrollar en el mejor ambiente. Ahora está en el extranjero, que se desarrolle de la mejor manera, pero no le creemos una mochila muy pesada encima. Es un chico que nos puede rendir bien y nos va a hacer felices si él lo está”.

En la última campaña, bajo la dirección técnica de Jorge Fossati, Piero Quispe tuvo el mejor rendimiento de su carrera, al marcar seis goles, cuatro en Liga 1 y dos en Copa Sudamericana, además de dar dos asistencias en 42 presentaciones. Ello lo llevó a hacer su debut oficial con la selección peruana, pues el entonces DT Juan Reynoso lo puso como inicialista en los cotejos de noviembre de Eliminatorias 2026 frente a Bolivia y Venezuela.

Piero Quispe marcó seis goles en Universitario de Deportes durante 2023 - Crédito: Liga 1

¿Qué dijo Piero Quispe en su llegada a México?

En medio de gran expectativa por parte de medios de comunicación y simpatizantes ‘universitarios’, Piero Quispe aterrizó en el aeropuerto Benito Juárez y brindó sus primeras palabras en el extranjero.

“Son cosas del fútbol, dejar a tu familia, a tus amigos, a tu gente que siempre ha estado contigo. Esta es la vida de un futbolista, sabía qué podía pasar y pasó. Estoy muy orgulloso de mí y de mis papás, esto lo hago por ellos”.

A continuación, dio a conocer las razones por las que decidió firmar por los ‘auriazules’ y cuáles son sus objetivos. “El club tiene bastante historia y una gran hinchada. (...) Ser campeón, vengo a dar todo de mí, con mucho trabajo y sacrificio, lo puedo lograr”.

Finalmente, comentó que se mantiene informado de la competición, ya que hay compatriotas que disputan o pasaron por dicho país. “Hay varios de la selección que juegan acá, siempre la veo, es un fútbol con buenos jugadores, siento que puedo encajar bien”.