Magaly Medina califica de ‘malagradecida’ a Lady Guillén: “Eras noticia de primera plana; pero el albergue te lo dimos nosotros”

Magaly Medina califica de ‘malagradecida’ a Lady Guillén. (Composición: Infobae)

Fuerte y claro. La conductora Magaly Medina dedicó el inicio de “Magaly TV La Firme” del 19 de diciembre para abordar las afirmaciones de Lady Guillén en “Dilo fuerte”, donde mencionó la solidaridad de diversos medios tras sufrir violencia por parte de Rony García. Como se recuerda, Guillén mostró su descontento ante la mención de Medina de que solo fue su programa el que la apoyó exclusivamente durante su agresión.

Te puede interesar: Magaly Medina no cree en defensa de Jonathan Maicelo: “No le queda el papel de víctima”

Algo lo cual Lady rechazó, agradeciendo a los numerosos medios que la acompañaron en aquel difícil momento. “Mi pasado es mi pasado”, indicó la conductora de Panamericana Televisión en conversación con Samuel Suárez. Frente a esto, Medina insistió en que fue su equipo quien cubrió exhaustivamente el caso hasta la detención de García, compartiendo algunos archivos de su programa “Magaly TV”.

“Vamos a Lady Guillén, que es una señora que tiene un programa. Después de que, digamos, ella fue golpeada, a alguien en Latina se le ocurrió que podría ser el símbolo de la mujer golpeada y que podría conducir un programa de televisión. La señora estudió luego de ser golpeada, de ser el símbolo de las mujeres golpeadas en el país. Porque finalmente, gracias a la ayuda de la prensa y con nuestro apoyo y ayuda, se pudo mandar a su golpeador a prisión. ”, dijo en un inicio.

(Captura: Magaly TV La Firme)

“Ella, bueno, le dieron un programa de televisión. Sin embargo, no voy a criticar porque cada cual es libre de ir con su carrera como quiera, pues es una señora que está en Panamericana y que casi nadie en este país la conoce. Pero nosotros la hemos criticado, pese a ser una mujer que en un momento fue el símbolo de la mujer golpeada, de la mujer. Parece haberse olvidado de aquellas épocas que pasó, parece que le ha dolido mucho que le recordemos las épocas en que ella era una mujer golpeada”, agregó.

Te puede interesar: Magaly Medina indignada con entrevista de Lady Guillén a Jonathan Maicelo: “Parecía abogada defensora”

“Sin embargo, lo que dijo hoy con exactitudes, y eso sí, no lo vamos a permitir. Porque una cosa es que yo me estoy llenando la boca de decir que le ayudamos, cuando según ella todos los programas de televisión la ayudaron. No, no señores, Lady Guille, hay que recordarle que en aquella época, el único programa que le ayudó, que denunció, y le advertimos, y le dijimos que Rony era un golpeador, que había golpeado a otras parejas, éramos nosotros. Los únicos que íbamos a seguirla, a cuidarla, y a preguntarle, fuimos nosotros. Los únicos que dimos a conocer su caso, fuimos nosotros. Todo lo demás, los demás medios, solamente al final, cuando ella apareció así casi muerta, cuando su pareja la amenazó con un cuchillo y se lo puso en el cuello en la arteria donde la podía matar, ahí recién los demás medios rebotaron nuestra noticia”, sostuvo la periodista.

“Parece que Lady Guillén no se acuerda que finalmente conseguimos este caso muy, muy de cerca. Parece que olvidó que nos hemos visto y nos reunimos innumerables veces para decirle que dejara a ese golpeador, que le dábamos las armas para que lo dejara. Eso, sin consultárselo a nadie, sin hacerlo público, sin decir nada a cambio frente a la cámara. Cuando ella lo necesitó, ella tuvo un albergue que lo conseguimos nosotros como programa, porque la seguimos a ella todo momento. Eras noticia de primera plana; pero el albergue Vida Mujer te lo dimos nosotros”, acotó.

Lady Guillén responde a críticas por su estilo de entrevista a Jonathan Maicelo. | captura/Panamericana TV

Magaly Medina revela que gracias a un reportero de su equipo ayudó a Lady Guillen

Además, Magaly Medina respondió con firmeza a Lady Guillén, enfatizando que un reportero estrechamente vinculado a ella, fue quien realizó una cobertura detallada de su caso.

Te puede interesar: La respuesta de Magaly Medina a Vanessa López por agresión a sus paparazzis y su crítica al capítulo final de novela ‘Perdóname’

“Por él te comenzamos a ayudar cuando tú eras una desconocida. La gente no se acuerda; pero nosotros aquí sí. Nadie te creía, todo el mundo sabía que tapabas a tu novio”, mencionó.

“No me equivoque contigo porque al final te salvamos. Al final tú has vivido, al final ese hombre no te mató y gracias a lo que hicimos en este programa, mandamos a Ronny García a la cárcel”, finalizó Magaly.