Maju Mantilla evita hablar de Gustavo Salcedo, pero hace inesperado comentario: “Las cosas van caminando”

Maju Mantilla señaló que agradecida por tener tanto trabajo este 2023.

La conductora de Arriba Mi Gente hizo un repaso de cómo fue su 2023 y lo que le espera 2024. En conversación con Infobae, Maju Mantilla señaló que no puede estar más feliz, pues en el ámbito laboral este año no ha parado y el siguiente, según lo previsto, continuará igual.

Asimismo, señaló que está agradecida por tener muy buenas amistades en televisión. Además de haber logrado consolidar su relación amical y laboral con sus compañeros de Latina.

“Estoy agradecida con la vida, con todos, con el cariño de la gente. Muy agradecida con las nuevas oportunidades que se me abrieron este año y el aprendizaje que he tenido. Con muchas ganas de seguir creciendo, de continuar poniéndole ganas a lo que hago. Creo que ese es el principal secreto, tratar de hacer las cosas bien”, indicó la conductora de TV.

Maju Mantilla contó que para el 2024, el programa regresa con más novedades, pero con los mismos conductores. “No tenemos descanso, seguiremos con ‘Arriba Mi Gente’ en verano”, indicó la exmodelo, quien resaltó que cada día aprende más de Fernando Díaz y Karina Borrero.

“Son unos capos, como periodistas saben mucho de cómo tocar la información, de cómo expresarse. Estoy aprendiendo bastante. Incluso son buenos compañeros porque ellos en todo momento, cada vez que tengo alguna consulta, me responden, me ayudan mucho. Y yo, siempre agradecida con ellos”, detalló.

Arriba Mi Gente recibió premio de parte de la Asociación Peruana de Empresarios. IG

No se aleja de sus compañeros de ‘En Boca de Todos’

Sin embargo, la conductora resaltó que el hecho de que su amistad con sus compañeros de Arriba Mi Gente esté cada vez más fuerte, no olvida a sus compañeros de En Boca de Todos. Incluso, cuenta que no hay día en que Ricardo Rondón no le escriba. Además, sigue en comunicación con Tula Rodríguez y recuerda mucho a Gino Assereto.

“Ricardo me llama toda la semana, no miento. Y si yo no le contesto porque estoy ocupada, me dice, ‘amiga ingrata’. Me reclama. Él quiere ir a tomar un café para conversar. Santi igual, él es muy gracioso y muy divertido”, indicó Maju Mantilla, resaltando que tiene una buena relación con las personas con las que ha trabajado y de la suerte que ha tenido en su carrera como conductora.

Maju Mantilla sigue en contacto con sus compañeros de En Boca de Todos. (Instagram)

“Bueno, también tengo mucha facilidad para trabajar con todos. La idea es que haya comprensión entre nosotros, de que nos miremos, de que nos escuchemos, de que compartamos. Porque el trabajo es muy difícil, es un equipo, no es un trabajo solo de uno. La misma convivencia hace que los conozcas más, yo me acercó y pregunto ‘cómo están, qué tal tu hija’, como una familia. Además, yo soy una persona cariñosa y lo demuestro, los abrazo y les digo que los quiero”, detalló muy emocionada la exreina de belleza.

Maju Mantilla es conductora de Arriba Mi Gente de Latina. (Infobae/Paula Elizalde)

Cuidadosa con su vida personal

La conductora se mostró muy dispuesta a hablar de su vida laboral, sin embargo, fue bastante recelosa cuando se le consultó sobre cómo se encuentra actualmente, a nivel emocional. Recordemos que hace unos meses, su esposo Gustavo Salcedo fue vinculado con una mujer después de ser vistos saliendo del gimnasio de un conocido hotel.

Luego que el empresario negara infidelidad, la conductora de TV decidió darle su respaldo. Sin embargo, no ha aclarado si se reconcilió o no con el padre de sus hijos. Desde ese momento, no ha hablado más del tema ni ha publicado fotos con él en sus redes sociales.

“(¿Cómo estás a nivel laboral y emocional?) Estoy bien, las cosas van caminando. Y bueno, poniendo siempre de mi parte en todo, en general. Tratando de cuidar mucho los temas personales. No exponerlos, no hablo mucho de personas, ni de lo personal, prefiero eso”, sentenció a Infobae Perú.