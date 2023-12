Pablo Saldarriaga cuenta que Tatiana Astengo le hizo bullying y hasta le mentó la madre en un ensayo

Pablo Saldarriaga contó la mala impresión que le dejó la actriz Tatiana Astengo cuando coincidieron en un proyecto juntos. Durante una entrevista con Carlos Orozco para su podcast de YouTube, el actor y cantante reveló que la exintegrante de Al Fondo Hay Sitio le parece un “karmón”.

El artista asistió al espacio de Carlos Orozco junto a Gabriel Calvo. El periodista les preguntó sobre algunos artistas y qué impresión habían causado en ellos. Cuando fueron consultados por Tatiana Astengo, Pablo Saldarriaga no pudo ocultar su fastidio.

En principio, indicó que Tatiana Astengo le parecía un “karmón”. Segundos después, terminó revelando por qué se había referido así de la artista.

“¿Aprendió algo de cómo tratar a la gente?”, preguntó. “A mí también me buleó. Estábamos grabando un corto y cuando ella entra en trompo, no sabía su parte, como que te tira la huevada (te echa la culpa). Creo que tenía que cantar en este espacio. Le dije: ‘oye, pero’. Y me dijo: ‘calla conchet..., calla, anda toca tu saxo reconchat...’. Yo dije, ‘qué’. Me respondió como que...”, contó Pablo Saldarriaga, dejando sorprendidos a Carlos Orozco y su colega Gabriel Calvo.

Al ser consultado si le respondió, Pablo indicó que no. “Esas cosas se responden con elegancia. Dije: ‘Ok, ¿todos vieron, no? Ok”, explicó el actor, resaltando que jamás le hubiera respondido de otra manera.

En la entrevista, Gabriel Calvo recordó que Tatiana Astengo también fue acusada por la actriz Oriana Ciccone. Hecho que le causó mucha sorpresa, pues él trabajó con ella en Torbellino. “La escucho a veces y me da la impresión de que está un poco resentida”, indicó.

Pablo Saldarriaga revela que sufrió bullying de Tatiana Astengo.

La acusación de Oriana Ciccone contra Tatiana Astengo

En el 2015, Oriana Cicconi, hija de la fenecida Claudia Dammert, contó que sufrió maltrato psicológico de parte de la actriz de Al Fondo Hay Sitio, cuando tenía 9 años.

Oriana Ciccone y Tatiana trabajaron juntas en la telenovela Luz María, protagonizada por Angie Cepeda y Christian Meier.

“Ella me dijo que dejara de comer porque iba a ser una chancha y nadie me iba a querer. Me dio bulimia y anorexia, pero lo superé. Si lo cuento es porque es la tercera causa de muerte entre hombres y mujeres. Luego, cuando creces y te repones de la enfermedad, te das cuenta que el cuerpo no lo es todo”, contó Cicconi a Jannina Bejarano, en una entrevista para la revista Pandora.

“Espero que haya cambiado. Pero ya pasó y la vida continúa. No le guardo rencor a nadie”, continuó la actriz, resaltando que ya la disculpó por esa difícil experiencia que le tocó vivir a raíz de las críticas de Tatiana Astengo.

Oriana Ciccone con su madre Claudia Dammert y cuando actuaba en Luz María. IG

Claudia Dammert también se refirió al tema en su momento. La fallecida actriz criticó a su colega por dañar a su hija. “Ella (Tatiana Astengo) agredía a mi hija cuando apenas tenía 9 años. Le decía que era una chancha y que si seguía comiendo nadie la iba a querer…Oriana llegaba a la casa y no comía e incluso lloraba”, indicó hace muchos años a Perú.com.