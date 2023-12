Magaly Medina revela que departamento del ampay entre Ale Fuller y Renato Rossini es de Francesco Balbi: “Bastante chocante”

Magaly Medina revela que departamento del ampay entre Ale Fuller y Renato Rossini es de Francesco Balbi. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. En la edición del 5 de noviembre de “Magaly TV La Firme”, la presentadora Magaly Medina realizó una nueva revelación sobre la expareja conformada por Ale Fuller y Francesco Balbi, quienes tenían hace poco plan de matrimonio.

Sin embargo, tras anunciar su separación del abogado, Fuller decidió continuar con su vida de soltera. Recientemente, fue sorprendida por las cámaras del programa besándose y acariciándose con Renato Rossini Jr. en un departamento después de una fiesta.

Ante ello, Medina sorprendió a sus televidentes al aportar nuevos datos adicionales sobre dicho inmueble: al parecer, fue adquirido por Francesco Balbi con la intención de convertirlo en el hogar que compartiría con Fuller, y está registrado a su nombre.

(Captura: Magaly TV La Firme)

“Este es el departamento, hemos estado averiguando que lo compraron ambos para vivir juntos cuando se casaran. Incluso empezaron a vivir ahí antes de casarse; este iba a ser su hogar de recién casados. Se lo compraron y planeaban casarse en noviembre. Antes de eso, encontraron este departamento y lo adquirieron”, dijo en un inicio la conductora.

La presentadora afirmó que el abogado se mudó de ese departamento en septiembre y se lo dejó a Fuller. Además, Magaly señaló tener una relación cercana con la familia de Francesco y ser muy amiga de ellos, motivo por el cual desconoce las razones del fin de la relación entre el letrado y la modelo.

“Lo que yo tengo entendido es que creo que él lo compra a nombre de los dos. Francesco Balvin es abogado y no pertenece al mundo de la farándula. Entonces, es un chico que siempre se ha mantenido al margen del mundo del espectáculo; él tiene su propio patrimonio. Bueno, conozco a la familia, a Francesco, tengo que decirlo, él le dice tío a mi esposo, su padre es un abogado exitosísimo. Entonces, no sé exactamente por qué no ando indagando entre mis amigos si hay razones o no razones, pero lo que nosotros hemos podido averiguar es que ese departamento fue comprado por él y que él se va en septiembre de ahí, después del viaje que hicieron a Buenos Aires, y que se lo ha dejado a ella”, acotó.

“No sabemos si se lo regaló o si ella va a terminar de pagarlo. No sabemos, pero en todo caso, debe haber sido bastante chocante para el exnovio ver que en el departamento que compraron para vivir juntos, una vida que habían prometido compartir, ya ella hace su vida de soltera, y ahora Renato Junior lo disfruta”, finalizó.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina le dice a Ale Fuller sobre Renato Rossini Jr.: “Para una noche estuvo bien”

En la última entrega de “Magaly TV La Firme”, Magaly Medina abordó el ampay de Alejandra Fuller con Renato Rossini Jr. Sus comentarios llamaron la atención al restar importancia al hecho por tratarse de un tiktokero, mencionando que su única notoriedad proviene de ser hijo de Renato Rossini.

“Ella estaba con el abogado, hubo una pedida, estuvieron sus amigas influencers, de la televisión, era una boda que se esperaba, lo bueno es que decidieron que eso no era bueno para ellos”, dijo figura de ATV.

“Ahora ella que está soltera sale con sus compañeros de trabajo y la noche hace lo suyo, y terminan así. Así que Ale Fuller, para una noche, estuvo bien”, agregó Magaly.