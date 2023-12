Magaly Medina desestima a Renato Rossini Jr. tras ampay junto a Ale Fuller: “Creo que es un tiktokero”

Magaly Medina minimiza a Renato Rossini Jr. al ver ampay con Ale Fuller. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la emisión del 4 de diciembre, la presentadora Magaly Medina reveló en su programa “Magaly TV La Firme” un nuevo ampay que protagonizaban la actriz Alexandra Fuller y Renato Rossini Jr. Cabe recordar que Fuller recientemente había finalizado su compromiso con su ex pareja Francesco Balbi.

Sin embargo, Ale ya habría pasado página respecto a su relación con el empresario y eligió disfrutar de su soltería en una salida con un grupo de amigos. Entre ellos se encontraba Rossini, quien esperaba la oportunidad de conversar con la modelo.

En las imágenes obtenidas desde el balcón de Renato muestran a la modelo y al influencer en muestras de afecto y besos mientras consumían bebidas. La situación se extendió hasta el siguiente día, ya que en la grabación se observa que las luces del departamento permanecen apagadas hasta la mañana siguiente, momento en el que el modelo sale precipitadamente.

Frente a la divulgación del nuevo ampay, que muestra besos y una velada que se extiende hasta el amanecer entre Ale y Renato, la periodista de ATV Magaly Medina expresó sus dudas sobre si el joven modelo sería la pareja adecuada para la actriz.

Según la comunicadora, expresó su asombro ante la selección de la actriz y cuestionó que el joven sea reconocido únicamente por crear contenido en sus redes sociales junto a su padre, también del mismo nombre. “Si ese es el único valor del chico, estamos fregados”, sostuvo en tono irónico.

“Ella hizo público que habían decidido no casarse, que la relación se rompía. Ahora, ha pasado mes y quince días de la oficialización de la no boda, de la cancelación de la boda y se la ve, pues con este mocoso, el hijo de Renato Rossini, bueno, la muchacha está divirtiéndose”, comenzó diciendo la popular ‘Maga’ previo a mostrar las imágenes.

“Este chico no sé qué hace, yo lo veo, creo haciendo TikToks, no sé si es un tiktokero junto a su papá, no sé si tiene una carrera. Es menor que ella, además, tiene 24 años, ¿no? Yo creo que fue una noche de copas, una noche loca, y que todo el mundo tiene derecho a tenerla de vez en cuando en la vida”, fueron los comentarios de la conductora de Magaly TV La Firme al ver el contenido que produce Renato en las redes sociales junto a su papá.

Mamá de Ale Fuller revela por qué Francesco Balbi no habló de la ruptura con su hija

Hace poco, la señora Daniela Doberti, mamá de Ale Fuller, habló la razón por la cual Francesco Balbi no habló de la ruptura con su hija. A pesar de no ser una figura pública, está de acuerdo con la decisión de poner fin al noviazgo.

“Francesco no es un personaje público, entonces me imagino que por eso no ha dicho nada aún, pero en el comunicado también está la firma de él, de Ale y Fran”, dijo en un inicio Daniela para las cámaras de “Amor y Fuego”.

“Es un tema de caracteres, personal, de parte de ellos. Ya son cosas personales. Qué habrá visto, ¿no? Yo no sé qué habrá visto, yo lo veo a ellos lindos, buenas personas, pero la relación es de dos”, agregó la señora, dejando entrever que la pareja no se supo complementar desde un inicio.