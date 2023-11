Piden que Patricia Benavides acuda al Congreso para explicar vinculación con organización criminal

Titular del Ministerio Público es acusada de liderar una organización criminal. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

A través de un oficio, el congresista Guido Bellido (Perú Bicentenario) solicitó al presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Wilson Quispe, que invite a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides a una sesión ordinaria.

Ello, a fin de que explique su presunta vinculación con una organización criminal de la que sería cabecilla y estaría integrada por sus asesores Jaime Villanueva, Abel Hurtado y Miguel Ángel Girado, acusados de negociar votaciones al interior del Parlamento en casos a su favor como la inhabilitación de Zoraida Ávalos e investigación a los miembros de la Junta Nacionald e Justicia.

“Mediante el presente me dirijo a usted a fin de saludarlo(a) cordialmente y a la vez, solicitar qu,e conforme a lo establecido en el Art. 64, literal b) del Reglamento del Congreso de la República, sobre el procedimiento de control político; se proceda a invitar a la Fiscal de la Nación Liz Patricia Benavides Vargas, a una sesión ordinaria”, se lee en el documento.

Oficio remitido por el congresista de Perú Bicentenario al presidente de la Comisión de Fiscalización. | Guido Bellido

A dicho pedido se suma el documento remitido al presidente del Congreso, Alejandro Soto, por el legislador Edward Málaga, quien invocó a la Junta de Portavoces que se reúna para dar una postura y a la Comisión de Ética y Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que investigue a los representantes de la patria involucrados.

“La crisis politica desatada esta madrugada en torno a la Fiscal de la Nación, y que comprometería senamente a hasta 45 congresistas de diversas bancadas amerita una respuesta contundente de este Parlamento, pues se trataria de un nuevo esquema de corrupción en abierta violación de la independencia del Poder Legislativo, añadiendo además nuevos cuestionamientos a la elección del Defensor del Pueblo y a la solicitud de remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia”, mencionó.

Sobre sanciones, sostuvo que el “Congreso debe demostrarle al país que está en condiciones de resolver las más duras crisis políticas”, por lo que, de hallarse indicios, se debe proceder con “desafueros e inhabilitaciones, según se estime pertinente”.

“El Parlamento debe servir solo al pais, y nunca intereses particulares, mucho menos aquellos que un grupo de congresistas haya pactado con operadores de justicia al más allo nivel, a fin de favorecerse a ellos mismos, sus bancadas, partidos y lideres politicos”, sentenció.

Legislador remitió oficio al titular del Congreso, Alejandro Soto. | Edward Málaga

¿Quiénes son los congresistas implicados?

De acuerdo a la tesis fiscal y policial, son más de 40 legisladores los que habrían cedido a las negociaciones realizadas por los asesores de la titular de la Fiscalía de la Nación.

En uno de los chats en el poder del Ministerio Público se menciona a Patricia Chirinos, impulsora de la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, y distintos congresistas acusados de integrar la organización criminal ‘Los Niños’, acusada de ser el brazo legislativo del expresidente Pedro Castillo.

“Hablamos con (Luis) Aragón, (Edwin) Martínez e Ilich (López). (…) He hablado con algunos y he conseguido a Somos (Perú), Cordero (Jon Tay) y los 4 ‘niños’ (Acción Popular). (César) Revilla me coordinó esas reuniones. ‘Patty’ Chirinos dice que ya tiene al Bloque Magisterial, faltaría Perú Libre”, se lee en una conversación en busca de alcanzar los 66 votos que requerían para destituir a la entonces titular del Ministerio Público.

Además, en el listado de implicados cercanos al vacado mandatario se encuentran: Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Ilich López, Edwin Martínez, Luis Aragón, Hilda Portero, Carlos Zeballos, Francis Paredes, Óscar Zea, Katy Ugarte, Paúl Gutiérrez, Segundo Quiroz, Edgar Tello, Américo Gonza, María Acuña, María Agüero, Guido Bellido, Guillermo Bermejo, Digna Calle, Isabel Cortex, Víctor Cutipa, Alex Flores, Luis Kamiche, Nieves Limachi, Jorge Marticorena, Heidy Juárez, Segundo Montalvo, Alfredo Pariona, Luis Picón, Kelly Portalatino, Wilson Quispe, Abel Reyes, Janet Rivas, Silvana Robles, Rosio Torres, Cheryl Trigozo, Elías Varas, Lucinda Vásquez, Magaly Ruiz y Karol Paredes.