Guty Carrera habló del inicio de su relación con Alejandra Baigorria: “Salimos y misteriosamente nos sacaron una foto”

Guty Carrera habló del inicio de su relación con Alejandra Baigorria.

Guty Carrera viene haciendo de una carrera en México luego de alejarse de los escándalos en Perú. El exchico reality viene abriéndose paso como actor en el país azteca, sin embargo, recientemente brindó una entrevista en la que habló de diversos aspectos de su vida personal en nuestro país.

Como se sabe, el popular ‘Potro’ mantienen un proceso legal con su expareja Alejandra Baigorria, quien lo acusó de maltrato psicológico. Sin embargo, esta vez se refirió al inicio de su relación y sorprendió al revelar cómo fue el primer contacto con la empresaria textil.

En conversación con Carla Chévez en ‘Café con la Chévez’ de Trome, Guty Carrera contó que la primera vez que le escribió a Alejandra Baigorria fue en el 2015 cuando se enteró del fallecimiento de su abuela. Por una cuestión de respeto, pese a que no trabajaban juntos, creyó que era cortés darle el pésame.

Guty Carrera opina de la relación de Alejandra Baigorria y Said Palao. | captura/'Café con la Chévez'/Instagram

“Yo le escribo en el año 2015 por el fallecimiento de su abuela. Yo decido escribirle, pero sin ningún tipo de intención, le escribo porque de verdad me nació, ella trabajaba en Combate, yo estaba en EEG, éramos competencia... le escribo y ella me responde y me dice ‘qué amable eres, gracias por identificarte con mi situación’, punto, ahí terminó”, dijo en un inicio.

Guty Carrera cuestiona que en su primera cita los hayan fotografiado

En otro momento, contó que Alejandra Baigorria no fue su amor platónico, con lo que deja entrever que no habría tenido alguna atracción a primera vista por la empresaria. Pese a ello, salieron a comer, pero lo que le sorprendió fue que ese mismo día los ‘ampayaran’ y apareciera una imagen de ambos juntos.

“Nunca fue mi amor platónico, decidimos salir a una cevichería y misteriosamente en esa cevichería nos sacaron la primera foto, le habrá dateado el chef. Salió esa foto y a raíz de eso ya nos empezamos a vincular”, expresó al inicio.

Guty Carrera y Alejandra mantuvieron una corta relación.

Tras ello, contó que vieron juntos un partido de Perú y en esa ocasión también una cámara de algún programa de espectáculos estaba alerta a ambos. Pese a eso, comenzaron a frecuentarse más. “Vino un partido de Perú y yo voy a su casa con un amigo, yo salgo con la camiseta, nos esperaban abajo con la cámara y a partir de ese momento empezamos a salir mucho más seguido”, agregó.

Fue desde ese momento que decidieron comenzar a conocerse y poco a poco inició su relación que duró solo 6 meses. “En esas salidas nos fuimos conociendo, nos encontramos afinidad y terminó en una relación que duró muy poco, duró seis meses y ha sido la relación más larga de mi vida, hasta ahora no termina”, señaló el actor.

Guty Carrera les desea lo mejor a Said y Alejandra

En otro momento de la misma entrevista, Guty Carrera se sorprendió al saber que Alejandra Baigorria aún no se ha casado, pese a ello le desea lo mejor. Incluso, asegura que Palao es un buen muchacho. “¿No se ha casado? Pero Said es un buen muchacho”, expresó.

Alejandra Baigorria celebró el triunfo de Universitario de Deportes al lado de Said Palao, hincha de Alianza Lima.

En otro momento, aseguró que los hermanos Palao son buenos chicos y que espera que Alejandra encuentra su felicidad con su actual pareja, por lo que deja atrás el pasado que tuvieron juntos. “Los dos hermanos me caen superbién y dan la sensación que son buenos chicos. Ojalá que Alejandra encuentre su felicidad y de verdad le deseo lo mejor. Pasado, pasado, es parte de la vida”, sentenció.